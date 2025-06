Hommage à des lieux de la Fierté, dont le TRUXX, sous la forme de timbres

Une nouvelle série de quatre timbres de Postes Canada, intitulée Lieux de la Fierté, commémore l’histoire canadienne en mettant en lumière des endroits d’un bout à l’autre du pays pour lesquels la communauté 2ELGBTQIA+ s’est battue. Des lieux où régnaient la célébration et la liberté d’être soi-même. Des lieux où la solidarité est devenue un catalyseur de changement. L’un des quatre timbres met à l’honneur le bar gai Truxx, situé au centre-ville de Montréal, célèbre pour une descente policière survenue en 1977.

Cet événement a déclenché un mouvement de contestation mené par l’Association pour les droits des gai(e)s du Québec, qui réclamait la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles.

Rappelons que dans le but de « nettoyer » Montréal à l’approche des Jeux olympiques de 1976, les autorités ont multiplié les rafles dans les lieux de rencontre pour gais et lesbiennes. Ces opérations ont d’ailleurs continué après les Jeux.

Dans la nuit du 21 au 22 octobre 1977, environ 50 policiers armés font une descente au bar Truxx. Plus d’une centaine d’hommes sont arrêtés pour s’être trouvés dans une « maison de débauche », ce qui constitue la plus importante rafle depuis la crise d’Octobre de 1970. S’ensuit une manifestation organisée principalement par l’Association pour les droits des gai(e)s du Québec, où plus de 2 000 personnes 2ELGBTQIA+ et alliées expriment leur indignation et se heurtent à une répression policière brutale. Dans le sillage de ces événements, l’Assemblée nationale du Québec adopte la loi 88 le 15 décembre 1977. Celle-ci modifie la Charte des droits et libertés de la personne du Québec afin d’interdire la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Le Québec devient ainsi la première province au pays à offrir une telle protection civile. Toutefois, comme le droit criminel ne relève pas de cette charte, la police continue d’effectuer des descentes et d’arrêter des hommes gais pour « conduite immorale » jusqu’au milieu des années 2000.

La série Lieux de la Fierté met aussi en lumière le Club Carousel, un espace queer unique dirigé par des femmes ; le pique-nique de la Journée gaie de 1971 à Toronto ; et le rassemblement des gais et lesbiennes autochtones d’Amérique du Nord de 1990 au Manitoba, où le terme bispirituel a été introduit et adopté pour la première fois.

Le Club Carousel

Espace queer emblématique de Calgary, le Club Carousel ouvre ses portes en 1970. Sa mission, novatrice et transformatrice : offrir un espace ouvertement homosexuel aux personnes queers de la ville. Des membres de la communauté gaie locale acquièrent, nettoient et rénovent ensemble les locaux du club. L’établissement est fondé à la fois par des lesbiennes et des gais, ce qui est rare à l’époque.

Le bulletin Carousel Capers, rédigé par des lesbiennes, informe les membres sur les activités organisées dans les Prairies et présente des nouvelles pertinentes, de la poésie et de la fiction. Le Club Carousel est considéré comme le premier endroit à offrir aux personnes queers de Calgary un refuge contre l’homophobie, la répression et l’intimidation, grâce à sa politique d’accès réservé aux membres et à sa charte d’organisme sans but lucratif, qui tiennent notamment les autorités à distance.

Symbole pour les personnes queers de Calgary et d’ailleurs, son modèle d’adhésion est rapidement imité à la grandeur des Prairies. Le Club Carousel rassemble des bâtisseurs et bâtisseuses communautaires, des militant·e·s et des membres engagés dans la réalisation d’objectifs communs.

La plage de Hanlan’s Point

Située sur la rive ouest du parc de l’île de Toronto, la plage de Hanlan’s Point est considérée comme l’un des plus anciens espaces queers de la métropole et du pays. Dès le début du XXe siècle, elle devient un lieu de rassemblement pour une communauté soudée et un refuge pour les personnes gaies.

Le 1er août 1971, la plage accueille le Gay Day Picnic, considéré par plusieurs comme le premier grand rassemblement de personnes queers au Canada. L’événement, qui vise à faire progresser les droits queers et à célébrer l’identité queer, constitue un des premiers exemples de ce que l’on appelle aujourd’hui la Fierté. Il précède de peu la manifestation Nous exigeons pour les droits des personnes homosexuelles, qui a lieu à Ottawa plus tard le même mois.

La plage de Hanlan’s Point a été officiellement reconnue comme un espace historiquement queer par la Ville de Toronto en 2023.

Le 3ᵉ rassemblement des Autochtones gais et lesbiennes d’Amérique du Nord

Le 3ᵉ rassemblement des Autochtones gais et lesbiennes d’Amérique du Nord – aujourd’hui appelé rassemblement international bispirituel annuel – s’est tenu à l’été 1990 près de Beausejour, au Manitoba, sur le site actuel du Sandy-Saulteaux Spiritual Centre.

L’aîné Albert McLeod, membre de l’équipe organisatrice, est cofondateur de la Nichiwakan Native Gay Society(aujourd’hui 2Spirit Manitoba) à Winnipeg, l’un des premiers groupes d’Autochtones 2ELGBTQIA+ au Canada. Ce rassemblement marquant représente un moment charnière pour les Autochtones queers d’Amérique du Nord.

C’est lors de cet événement que Myra Laramee, membre de la Nation crie de Fisher River, introduit le concept de bispiritualité, qu’elle dit avoir reçu en vision. Le terme évoque la diversité des interprétations autochtones du genre, les relations avec le monde spirituel et les ancêtres, ainsi que l’amour et le soutien de la famille et de la communauté. Il peut décrire une identité sexuelle, spirituelle ou de genre. Le rassemblement international bispirituel annuel demeure un exemple puissant de décolonisation et de libération des personnes queers.

Cette émission philatélique célèbre fièrement des lieux qui, d’une façon ou d’une autre, ont contribué à façonner la société d’aujourd’hui et constituent une source d’inspiration pour l’avenir. Elle rend hommage à la résilience, au courage et aux réalisations des communautés 2ELGBTQIA+, qui ont contribué au cheminement du Canada vers l’inclusion et l’égalité — un parcours toujours en cours.

Les timbres sont disponibles à l’achat depuis vendredi. Des plis Premier Jour officiels (PPJO) sont également offerts pour chaque visuel, oblitérés dans la région associée : Montréal, Calgary, Toronto et Beausejour, au Manitoba.

Comme il s’agit d’objets de collection à tirage limité, ne tardez pas à vous les procurer.

Design : Kelly Small | Intents & Purposes Inc.

Illustration : Tim Singleton

Impression : Colour Innovations

©2025 Société canadienne des postes (Groupe CNW/Postes Canada)