Les Folies Draglesques au Cabaret Mado en février

Misty Waterfall anime Les Folies Draglesques au Cabaret Mado. C’est Miami Minx, dans la peau de l’âne de Shrek se déhanchant sur My Humps qui a donné le ton au spectacle! Kiara dans l’univers d’America’s Next Top Model.
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