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    Les Folies Draglesques au Cabaret Mado en février

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    Misty Waterfall anime Les Folies Draglesques au Cabaret Mado. C’est Miami Minx, dans la peau de l’âne de Shrek se déhanchant sur My Humps qui a donné le ton au spectacle! Kiara dans l’univers d’America’s Next Top Model.

    Misty Waterfall
    Miami Minx
    Kiara “Banks”
    Les Folies Draglesques au Cabaret Mado – photos Pascal Forest

    http://www.mado.qc.ca/

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