Des salles d’entraînement chrétiennes réservées aux hommes… font sourire et débattre aux États-Unis

Aux États-Unis, deux projets de salles d’entraînement exclusivement destinées aux hommes chrétiens suscitent autant la curiosité que les réactions amusées. Présentés comme des lieux permettant d’éviter les tentations et de renforcer la foi, ils sont devenus l’un des sujets les plus commentés sur les réseaux sociaux, où plusieurs internautes soulignent le caractère involontairement… homoérotique du concept.

Gymnases réservés aux hommes, camaraderie virile, corps sculptés, fraternité, saunas et salles de détente : pris isolément, aucun de ces éléments n’a rien d’exceptionnel. Réunis sous une bannière chrétienne ayant pour objectif d’éloigner les hommes de la tentation sexuelle, ils ont toutefois donné naissance à un phénomène qui fait sourire une bonne partie d’Internet.

Deux projets incarnent actuellement cette nouvelle tendance : Proverbs 27:17 Fitness, déjà ouvert à Oklahoma City, et The Remnant Gym, dont l’ouverture est prévue à Denver au début de 2027.

Leur objectif est simple : offrir aux hommes un environnement où ils peuvent entraîner leur corps tout en approfondissant leur foi chrétienne, sans les « distractions » présentes dans les salles d’entraînement mixtes.

Une salle de sport… et un ministère

À Oklahoma City, Proverbs 27:17 Fitness a été fondé par Jeff Hambrecht, qui décrit son établissement comme un « centre de remise en forme et de ministère réservé aux hommes ».

Sur les réseaux sociaux, Hambrecht raconte avoir connu une période difficile marquée par des dépendances, l’itinérance, un profond vide spirituel ainsi qu’une dépendance à la pornographie qui aurait duré près de vingt ans.

Selon lui, cette expérience personnelle l’a conduit à créer un lieu où les hommes peuvent bâtir simultanément leur force physique, leur foi et leurs relations fraternelles.

Le nom de l’établissement fait référence au verset biblique Proverbes 27:17 :

« Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise son prochain. »

Cette citation constitue le fondement de la philosophie du projet : des hommes qui s’encouragent mutuellement à devenir de meilleurs chrétiens et de meilleurs citoyens.

Éviter les tentations

Jeff Hambrecht estime que les centres d’entraînement mixtes peuvent devenir des lieux propices à l’infidélité. Selon lui, de nombreuses aventures extraconjugales débuteraient dans les salles de sport. Son objectif est donc d’offrir un environnement où les hommes mariés peuvent s’entraîner sans être confrontés aux tentations qu’il associe à ces lieux.

Une réflexion semblable anime Mitch Parsons, fondateur du futur Remnant Gym. Dans une lettre publiée sur le site du projet, Parsons explique avoir quitté plusieurs centres d’entraînement parce qu’il en avait assez d’être, selon ses mots, constamment exposé à des tenues qu’il jugeait trop révélatrices. Il affirme avoir eu l’impression de devoir choisir entre sa foi, son mariage et son désir de maintenir une bonne condition physique. Son futur gym promet donc un environnement où les hommes pourront développer leur corps et leur spiritualité « sans les distractions de la luxure et de la tentation ».

Un projet plus politique

Si Proverbs 27:17 Fitness met principalement de l’avant le témoignage personnel de son fondateur, The Remnant Gymaffiche un positionnement idéologique beaucoup plus affirmé. Les futurs membres devront adhérer à une charte intitulée Rule of Life, qui comprend notamment une définition du mariage comme étant exclusivement l’union d’un homme et d’une femme ainsi que l’affirmation selon laquelle Dieu aurait créé uniquement deux genres. Dans sa lettre de présentation, Mitch Parsons critique également plusieurs politiques progressistes associées à la ville de Denver, notamment concernant les questions liées à l’identité de genre et aux droits reproductifs.

Ces positions ont rapidement attiré l’attention des médias américains et des organismes qui suivent les enjeux touchant les communautés LGBTQ+.

Internet y voit une immense ironie

Mais ce ne sont pas tant les convictions religieuses des fondateurs qui ont propulsé ces projets dans l’actualité que les réactions qu’ils ont suscitées en ligne.

Pour une partie des internautes, particulièrement au sein des communautés LGBTQ+, l’idée même de créer une salle remplie exclusivement d’hommes athlétiques, venus développer leur corps, leur fraternité et leur complicité… afin d’échapper à la tentation sexuelle, relève d’une ironie presque impossible à ignorer. Les commentaires humoristiques ont rapidement afflué.

L’un d’eux écrivait que les fondateurs semblaient avoir « redécouvert les gymnases de la Grèce antique ». Un autre suggérait qu’« un abonnement à Grindr coûterait probablement moins cher ».

Plusieurs internautes se sont aussi demandé si remplacer un gym mixte par une salle remplie exclusivement d’hommes musclés, en débardeur et couverts de sueur constituait réellement la solution la plus efficace pour éliminer toute tentation.

D’autres ont souligné que, dans la culture populaire — et particulièrement dans l’imaginaire LGBTQ+ — les espaces exclusivement masculins ont souvent été associés à une esthétique homoérotique, qu’il s’agisse de vestiaires, de bains, de saunas ou de salles de sport.

Autrement dit, en voulant éloigner les hommes des tentations, ces projets ont involontairement créé un concept que plusieurs internautes ont trouvé… étonnamment familier.

Une réflexion plus large sur la responsabilité

Au-delà des blagues, plusieurs commentaires ont également soulevé une question plus sérieuse. Certains internautes estiment que la maîtrise de soi relève d’abord de la responsabilité individuelle et non de l’environnement. Selon eux, les femmes ne devraient pas être considérées comme responsables de la gestion des pulsions masculines ni avoir à modifier leur présence dans les espaces publics pour permettre aux hommes d’éviter les tentations. Cette réflexion est revenue fréquemment dans les discussions entourant ces projets.

Un phénomène encore marginal

Pour l’instant, les salles d’entraînement chrétiennes réservées aux hommes demeurent très peu nombreuses aux États-Unis. Leur apparition s’inscrit toutefois dans un contexte plus large où certains mouvements chrétiens conservateurs cherchent à promouvoir des espaces explicitement masculins mettant de l’avant le leadership, la discipline, la fraternité et un retour aux valeurs religieuses traditionnelles.

Reste que, bien malgré eux, les promoteurs de ces gymnases auront réussi un exploit inattendu : transformer un projet de ministère chrétien en l’un des sujets les plus commentés de la semaine sur les réseaux sociaux LGBTQ+. La raison est assez simple. Pour beaucoup d’internautes, il existe un décalage difficile à ne pas remarquer entre le discours sur la lutte contre la tentation et l’image de dizaines d’hommes en excellente condition physique s’entraînant quotidiennement ensemble dans un espace exclusivement masculin.

Une preuve, peut-être, que l’humour naît souvent des paradoxes… surtout lorsqu’ils ne semblent pas avoir été voulus.