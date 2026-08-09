Bébé Braillard couronné à Fierté Montréal

Le prix Fondation Lambda de l’écrivain.e francophone 2ELGBTQIA+ émergent.e a été remis, vendredi 7 août, à Rowan Mercille pour Bébé Braillard, publié chez Hurlantes éditrices.

Accompagnée d’une bourse de 5 000 $, la distinction a été décernée à la Place du Village, dans le cadre de Fierté Montréal. Elle vise à mettre en lumière une voix émergente de la littérature francophone issue des communautés 2ELGBTQIA+ et à reconnaître l’apport de nouvelles œuvres à la diversité des récits queer.

Bébé Braillard est une autofiction centrée sur un personnage queer et non binaire, portée par l’humour, l’autodérision et une sensibilité à fleur de peau. Le texte aborde les blessures intimes, les angoisses du quotidien et la recherche de réconfort d’un personnage qui tente de trouver sa place dans un monde où les émotions débordent souvent des cadres attendus. En plaçant la vulnérabilité au cœur du récit, l’œuvre propose un regard à la fois tendre et lucide sur la construction de soi.

Pour plus de détails, consulter la critique.

INFO | Bébé Braillard / Rowan Mercille. Montréal : Hurlantes éditrices, 2025. 123 p. (Paroles)