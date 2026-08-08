Un ultra-marathon à Canada’s Drag Race All Stars – Ép.5

Les demi-finalistes de Canada’s Drag Race All Stars ont puisé dans leurs réserves d’énergie pour se tailler une place en finale, avec quatre défis à relever : le Snatch Game, une session photo, l’écriture d’un couplet musical à performer live, ainsi qu’un lipsync éliminatoire. Attention : divulgâcheurs à venir!

Place au top 5 : Sami Landri, Jada Shada Hudson, Nearah Nuff, Aurora Matrix et Tiffany Ann Co.

Puisque le Golden Beaver venait d’être rangé dans sa boîte et que la joute sociale n’avait plus d’impact sur la suite, on a vu les griffes sortir dans une discussion houleuse entre les reines.

Peu après, Brooke Lynn Hytes a expliqué que chaque place en finale serait acquise lors d’un concours en quatre étapes. Dès qu’une concurrente remporte une ronde, elle se qualifie automatiquement pour l’ultime épisode.

SNATCH GAME

Afin de mettre à l’épreuve leur charisme, leur talent de personnification, leur improvisation et leur répartie, les demi-finalistes ont plongé dans l’iconique Snatch Game.

Devant elles, on retrouvait Jimbo en Joan Rivers (dans une classe à part) et Priyanka en… elle-même, consciente qu’elle ne possède pas ce talent. Pendant plusieurs minutes, a vu les deux vedettes se bitcher avec affection et c’était délicieux!

Aurora Matrix a personnifié Olivia Chow, mairesse de Toronto et veuve de Jack Layton, avec énergie, drôlerie et laisser aller, même si sa performance a légèrement plafonné.

Sami Landri s’est attaquée à la diva de Charlemagne, Céline Dion, en misant sur l’anglais parfois approximatif de la chanteuse et son accent québécois souvent forcé. C’était à la fois drôle et divertissant, mais on a aussi senti beaucoup de nervosité.

Jada s’est glissée dans la peau de Ts Madison avec une belle énergie, mais on la sentait davantage concentrée à offrir les idées qu’elle avait préparées qu’à improviser pleinement.

Nearah a pris la route du drag king en présentant Connor McDavid, le capitaine des Oilers d’Edmonton. Son look était à des années lumière de son esthétique habituelle. Elle était drôle d’emblée, principalement campée dans un humour horny, mais on a tout adoré de son attitude.

Tiffany s’est tournée vers Bretman Rock, une influenceuse passionnée de maquillage. Très décevante, elle a démontré sa faible capacité à offrir autre chose qu’elle-même.

La gagnante : Sami Landri.

Même si la drag acadienne est la préférée de l’auteur de ces lignes, on a eu la drôle impression que la production voulait s’assurer qu’elle se rende en finale rapidement. On aurait plutôt fait gagner Nearah, que la production voulait probablement garder pour le lipsync final.

SESSION PHOTO

Si le public a d’abord vu les reines parader leurs looks dans la catégorie « Maison de poupée », le défi d’unicité consistait à jouer au mannequin et à la directrice artistique d’une session photo réalisée en amont.

Jada est devenue une poupée vaudoue effrayante et originale.

Nearah une cheerleader gothique.

Aurora une petite bergère en gris, noir et blanc.

Tiffany s’est transformée en labubu qui mettait en lumière son vitiligo.

On a également eu droit au look de Sami en poupée ultra colorée et texturée. Incroyablement belle, elle aurait écrasé la compétition si elle n’était pas déjà qualifiée.

La gagnante : Aurora, dont la session photo était fort jolie, mais à nouveau, on a eu le sentiment que la production voulait la voir en finale. Parmi les quatre non-qualifiées, on aurait fait gagner Nearah.

Après le défi, Jada est revenue dévastée dans l’atelier, allant jusqu’à envisager de quitter la compétition, après avoir prouvé ce qu’elle avait à prouver. Such a drama queen! Une brève discussion avec la juge invitée, Lemon, l’a heureusement requinquée.

SPOTLIGHT

La troisième étape du concours pour illustrer le cran : écrire un couplet de la chanson Spotlight et le performer en direct sur la scène de Canada’s Drag Race, avec une chorégraphie en prime!

Grâce à ses paroles habilement écrites et sa performance vraiment sexy, Nearah était étonnante!

Les paroles de Jada étaient mauvaises, alors que sa performance oscillait entre l’émotion et la rigidité.

Tiffany a offert des paroles banales dignes de l’intelligence artificielle.

Les juges ont encensé Jada en l’envoyant en finale et on a sacré dans notre salon.

LIPSYNC FINAL

Lors de la confrontation sur la chanson Into You (Ariana Grande), Nearah a totalement éclipsé Tiffany! Organisé, suave et naturelle, Nearah Nuff a démontré qu’elle était une étoile, pendant que son opposante était davantage occupée à être cute. Nearah s’est enfin qualifiée pour la finale qui sera diffusée le 13 août prochain!