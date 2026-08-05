Gus Kenworthy est fiancé : l’olympien a demandé la main de son conjoint Andrew Rigby

Le médaillé olympique et militant LGBTQ+ Gus Kenworthy s’apprête à franchir une nouvelle étape importante de sa vie personnelle. L’ancien skieur acrobatique, ouvertement gai, est désormais fiancé à son conjoint, Andrew Rigby, après une demande en mariage aussi romantique que spectaculaire sur les côtes de Majorque, en Espagne.

Le couple a partagé en exclusivité les détails de cet heureux événement avec le magazine People. Ensemble depuis 2024, Kenworthy et Rigby se sont fiancés le 4 août dernier, dans un décor méditerranéen soigneusement choisi par l’athlète.

Une demande en mariage digne d’un film

Pour l’occasion, Gus Kenworthy avait organisé une véritable mise en scène.

Le couple profitait d’un séjour au St. Regis Mallorca lorsqu’il a invité Andrew Rigby à embarquer à bord d’une petite embarcation privée.

« Nous avons quitté le quai de l’hôtel à bord d’un petit bateau après avoir pris un cocktail au Mar Sea Club. J’ai simplement dit à Andrew que je voulais l’emmener vivre une petite aventure », raconte Kenworthy.

Les deux hommes ont ensuite rejoint un îlot voisin avant de gravir les falaises qui surplombent la mer.

Au sommet les attendait une couverture de pique-nique, préparée à l’avance, accompagnée d’un pichet de margaritas « extra sucrées », la façon préférée d’Andrew de déguster ce cocktail.

C’est à cet endroit que Gus Kenworthy s’est agenouillé pour faire sa demande.

« Après qu’il ait accepté, nous sommes remontés dans le bateau. Andrew croyait que nous retournions sur la côte, mais nous avons plutôt été conduits jusqu’à un yacht que j’avais affrété », explique-t-il.

À bord, six de leurs amis les attendaient pour célébrer leurs fiançailles lors d’une fête surprise.

Une histoire commencée il y a près de dix ans

Même si leur relation n’a officiellement débuté qu’en 2024, Gus Kenworthy et Andrew Rigby se connaissaient déjà depuis plusieurs années.

Leur première rencontre remonte à près d’une décennie, à Sydney, alors que le skieur participait à une conférence. Leur échange avait été bref, avant que leurs chemins ne se croisent de nouveau, cette fois lors de la fête d’anniversaire d’un ami commun à Guadalajara, au Mexique.

Cette seconde rencontre a marqué le véritable début de leur histoire d’amour.

Pendant près d’un an, ils ont entretenu une relation à distance entre Los Angeles et Sydney, avant de finalement s’installer ensemble à New York.

Une surprise totale

Andrew Rigby assure qu’il ne se doutait absolument de rien.

« Nous avions évidemment déjà parlé de mariage, mais je croyais simplement que nous partions en vacances pour nous reposer. Dire que j’ai été surpris est un euphémisme. Et lorsque j’ai découvert que tous nos amis nous attendaient juste après la demande de Gus… c’était incroyable », confie-t-il.

Médaillé d’argent aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014 et l’un des athlètes LGBTQ+ les plus connus de sa génération, Gus Kenworthy ajoute ainsi une nouvelle page heureuse à son parcours. Après avoir marqué l’histoire du sport par son talent et son engagement en faveur de la diversité, il s’apprête maintenant à célébrer un autre grand moment de sa vie : son mariage avec Andrew Rigby.