Célébrer Noël dans le village en encourageant le commerce local

Avec la période des Fêtes qui s’amène à grands pas, le Village et ses multiples commerçant.e.s peuvent vous offrir de belles occasions d’encourager le commerce local et de festoyer dans ces établissements, tout en effectuant de multiples achats. Bon, c’est sûr que si vous cherchez une souffleuse comme cadeau de Noël ce sera plus compliqué, mais la dinde qui impressionnera vos invité.e.s pour le réveillon est plus accessible dans une des épiceries du coin ! Si vous vous sentez plutôt en mode festif, alors les clubs vous proposent toute une série de partys pour vous éclater. Et n’oubliez pas que plusieurs restos feront votre bonheur pour votre party de bureau, entre ami.e.s ou en famille. Avec la petite neige qui laisse un tapis blanc et les lumières colorées sur les arbres, l’ambiance devient festive et à la fraternité, du moins plus qu’à l’habitude, et on se sent le cœur plus léger et plus généreux.



Que seraient Noël et le jour de l’An et sa veille, bien sûr, sans bouffe et provisions ? Que ce soit à l’épicerie IGA de la place Dupuis, chez Rachelle Bery ou encore au Marché Patry (sur Atateken), vous y trouverez tout ce dont vous aurez besoin, de la fameuse dinde en passant par une bûche ou de délicieuses pâtisseries, ou encore des charcuteries et des fromages ! Si vous recherchez quelque chose d’un peu plus original, Blonde Biscuiterie et Soufflé, avec ses délicieux gâteaux au fromage japonais, feront votre bonheur. Vous tenez un brunch, les viennoiseries de la Mie Matinale sont à se jeter par terre ! Côté alcool, la SAQ place Dupuis et la SAQ Village (face au métro Beaudry), ainsi que la Maison des bières (au coin Papineau et Sainte-Catherine) sauront étancher votre soif de bien des façons. Vos soirées à la maison seront des plus fournies en boustifailles de tout genre.

Oui, on le sait bien, vous pouvez commander des articles sur Amazon, mais n’est-ce pas aussi, sinon plus, agréable de se promener et d’aller quérir ses cadeaux dans le coin ? Pour quelque chose d’exotique, Thé de Roche (sur Atateken) peut vous éberluer avec sa vaste sélection de thés, et il y en aura pour tous les goûts. Vous optez plutôt pour de la techno ? Pas de problème, un petit détour par le Best Buy Express saura vous accommoder. Vous songez à offrir à quelqu’un une nouveauté techno ? Bureau en gros possède aussi plusieurs des plus grandes marques sur le marché et bien plus encore d’ailleurs. Vous songez à voyager avec des amis ou avec votre âme sœur, pourquoi ne pas vous abonner aux Grands Explorateurs, avec leurs vidéos-documentaires uniques et captivants, qui vous dépayseront totalement ? Vous avez oublié quelqu’un dans votre liste, vous avez reçu une invitation de dernière minute et vous ne voulez pas arriver les mains vides ? On se calme, pas besoin de mettre la main sur votre bouteille d’anxiolytiques, Jean Coutu, Pharmaprix ou même Dollarama sauront vous donner des idées.



Bon, d’accord, maintenant vous avez vos cadeaux et vos alcools, c’est toujours la même question qui vous revient : quoi porter ? À quelques pas l’une de l’autre, Original au Coton, Boutique Osez et Évolution ont rempli leurs étalages pour les Fêtes. Un nouveau jean, une belle chemise, une veste qui attirera l’œil ou des souliers trendy feront l’affaire, vous ne serez pas en retard à vos partys et vous ferez tourner des têtes. S’habiller pour toutes ces occasions aura presque été un jeu d’enfants. Ah oui je vois, certains de vos partys sont plutôt particuliers et nécessitent des fringues disons moins « conventionnelles » ? Encore là, le Village n’est pas en reste si vous voulez dénicher quelque chose d’un peu plus coquin, c’est même tout le contraire. Chez Priape, qui célèbre d’ailleurs son 50e anniversaire cette année, Armada par The Men’s Room et Mistr Bear sauront vous vêtir pour paraître le plus sexy possible, à moins que vous vouliez apparaître le moins vêtu que possible ? Là encore, ils sauront vous conseiller et vous présenter ce qui vous rendra le plus irrésistible ! Vous avez des poches en dessous des yeux, vous avez trop travaillé et vous avez l’air fatigué, vous avez besoin de soins tonifiants pour votre peau avant d’entamer cette série de partys, soupers, etc. ? Après tout, il faut vous présenter sous votre meilleur jour, n’est-ce pas !? Pas besoin d’aller à l’autre bout de la ville pour vos soins de beauté et d’esthétique. Ici, il y a tout ce qu’il vous faut. Du Centre esthétique Montréal Village à Sabbya, en passant par À un pied du bonheur, tout y est pour vous faire relaxer et prendre soin de votre corps.

Vous avez de la visite durant le temps des Fêtes et ils vous demandent de leur booker des spectacles ? Le bar Le Cocktail et le Cabaret Mado sont des incontournables pour tout visiteur LGBTQ+ voulant se familiariser avec nos drag queens locales. Sinon, l’Olympia de Montréal, le National ou encore le théâtre La Comédie de Montréal offrent toujours des spectacles avec des artistes d’ici et d’ailleurs et des vedettes internationales.



Ah, ces visiteur.euse.s désirent voir un autre type de shows ? Avec des danseurs ? Ah bon, il fallait le dire… Pour se rincer l’œil et émoustiller ses sens quelque peu, rien de mieux qu’une visite au Campus, qui a marqué cette année ses quatre décennies d’existence, le Stock Bar ou encore le Diamant Rouge. Peut-être même que vous y découvrirez quelques vedettes sur scène, qui vous feront rêver !? C’est à vous de le découvrir.



Bien sûr, chaque année, les clubs du quartier offrent différentes activités : partys de Noël avec buffet, staff party, etc. Du District Vidéo Lounge au Bar Normandie, du Club Date au Stud, en passant par le Unity ou encore le Complexe Sky, on peut faire la fête et s’éclater pour Noël et le jour de l’An.



La « Nocturne » du Village

Maintenant que l’on a tout ce qu’il faut, on pourra célébrer en grand la venue de 2025. On accueillera cette nouvelle année sous le coup de minuit le 31 décembre, mais on n’aura pas besoin de se bousculer au vestiaire à 3 h pour sortir humer l’air frais de la nuit. Non. Car dans le Village, plusieurs restaurants et bars seront ouverts jusqu’à 6 h du matin. C’est ce qu’on appelle la « Nocturne » du Village. On vous en avait glissé un mot dans l’article sur le 40e anniversaire du Campus, son propriétaire Guillaume Patenaude nous avait donné un vrai de vrai scoop à ce moment-là ! « Cela permet une sortie des bars plus “souple”, où justement les gens sortent à différentes heures. Ce sera permis dans une vingtaine de commerces. Nos membres nous demandaient de pouvoir organiser un tel événement nocturne pour faciliter les choses », explique Gabrielle Rondy, la directrice générale de la SDC du Village.



La dernière fois qu’il y a eu une telle dérogation aux règlements, c’était lors du week-end de l’Action de grâce. « Dépendant des commerçants, ceux-ci ont fermé à 3, 4, 5 ou 6 h. Cela s’est très bien passé. On ne nous a pas rapporté d’incidents majeurs », rajoute pour sa part Gilles Paquette, le responsable du service aux membres à cette SDC.



Il y a maintenant trois possibilités durant l’année pour certains restaurants et bars de fermer à 6 h du matin : la Nuit Blanche, la fin de semaine de l’Action de grâce — comme mentionné plus haut — et enfin le 31 décembre. « Je crois ici qu’autant la clientèle que les commerçant.e.s apprécient cela et ça permet aux gens de s’amuser et de faire la fête plus longtemps, sans que tout le monde se retrouve sur le trottoir en même temps », indique Gabrielle Rondy.



Pour encourager le commerce local, la SDC du Village a mis en place un nouveau programme appelé « J’achète Village », un programme de cartes-cadeaux propulsé par Hello (Visa). Au moment de mettre sous presse, on apprenait que près de 70 commerces participaient à cette offre. « En offrant cette carte-cadeau, vous soutenez non seulement l’économie locale, mais vous offrez également une expérience unique à chacun. Cette carte sert à mettre en valeur le Village et ses nombreux commerçants », souligne Gabrielle Rondy. Pour vous procurer cette carte-cadeau, il vous suffit d’aller sur le site Web de la SDC :



https://www.villagemontreal.ca/communaute/achetez-les-cartes-cadeaux-du-village



Alors il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter beaucoup de bonheur, d’amour et de joie pour Noël et le jour de l’An !