Sous un ciel d’étoiles, le tout premier Gala du Village

Cher·ère·s lecteur·rice·s, il y a des soirs où le Village brille d’une lumière un peu différente. Des soirs où l’on se rappelle pourquoi on aime ce quartier, avec ses contrastes, sa folie douce, ses coups d’éclat et ses cœurs grands ouverts. Le 12 novembre 2025 en faisait partie. Sous les lumières tamisées du Hyatt Place Montréal et les rires complices, la SDC du Village célébrait pour la toute première fois ses étoiles.

Un tout premier Gala reconnaissance – Les Étoiles du Village, organisé pour souligner vingt ans d’énergie, de solidarité et de créativité. Vingt ans à faire rayonner une communauté unique, à défendre un quartier vibrant, à croire qu’ensemble, on peut créer du beau, du vrai et du durable. Quand j’ai pris la direction de la SDC du Village, j’ai vite compris une chose : les gens d’ici travaillent fort. Ils tiennent bon. Ils tiennent à leur Village. Et trop souvent, ils ne prennent pas le temps de célébrer ce qu’ils accomplissent. Ce Gala, c’était ça : un grand merci collectif. Un moment pour lever nos verres à celles et ceux qui, chaque jour, font battre le cœur du Village.

Les Étoiles du Village, c’est plus qu’un Gala. C’est un symbole. Celui d’un quartier qui choisit de se regarder avec bienveillance, de se féliciter au lieu de se juger, de s’encourager au lieu de se comparer. Ce Gala, c’est aussi la preuve que le Village, malgré les défis, reste un moteur d’innovation, de créativité et d’amour. Au fil des années, nous avons traversé des tempêtes, vécu des métamorphoses, mais jamais nous n’avons perdu ce sens de la fête, ni cette volonté de faire mieux ensemble. Le Village, c’est une histoire d’amour, parfois compliquée, toujours vivante. Et ce soir-là, il battait au rythme de la reconnaissance.

Les applaudissements ont fusé toute la soirée. Chaque lauréat·e a apporté sa couleur, sa lumière, son éclat. Leur diversité raconte ce que le Village est devenu : un écosystème humain, créatif et profondément ancré dans son époque. Voici les étoiles de la soirée, rigoureusement choisies par notre comité de sélection, pour cette toute première édition!

Prix Nouveauté de l’année : Othym

Vous vous dites sûrement, ah oui, nouveauté de l’année, le Othym? Avec son déménagement sur la rue Atateken, dans son tout nouveau local aménagé grâce au support financier de la Ville de Montréal, le Othym est tout nouvellement membre de la SDC du Village. Et avec sa mention du Guide Michelin en 2025, le comité n’avait d’autre choix que de reconnaître l’excellent travail de toute l’équipe de ce restaurant qu’on aime tant. Avec Othym, on célèbre une table locale, raffinée, durable, et surtout, une belle énergie d’entrepreneuriat queer qui incarne la relève du Village.

Prix Entreprise de l’année : Le National

Symbole d’excellence et de résilience, Le National continue de faire rayonner la culture montréalaise en plein cœur du Village. Une salle mythique, des équipes passionnées, et une vision claire : celle de faire du quartier un lieu de création incontournable. En 2025, Le National a célébré ses 125 ans! Une réussite que le comité de sélection tenait à souligner pour cette première édition du Gala Les Étoiles du Village.

Prix Commerce de l’année : La Graine Brûlée

Impossible d’imaginer le Village sans son parfum de café et ses fous rires partagés autour d’une table.

La Graine Brûlée, c’est plus qu’un café : c’est une maison pour celles et ceux qui ont besoin de se sentir comme chez soi, un repère d’humanité et de créativité. Le comité de sélection a souligné l’audace de cet établissement, qui ne cesse de créer de nouveaux rendez-vous pour ses clientèles, que ce soit en y dansant tôt le matin, ou en participant à du «slow dating», autant d’initiatives pour renouveler la clientèle du Village.

Organisme de l’année : RÉZO

Présent depuis plus de trente ans, RÉZO est au cœur du bien-être et de la santé des communautés 2SLGBTQIA+. Son engagement, sa rigueur et son empathie en font un pilier du Village. Un hommage bien mérité pour une équipe qui, chaque jour, sauve des vies et fait une différence réelle. Depuis trois ans, avec son projet de Zone Rose, RÉZO contribue à faire du Village, surtout dans sa période la plus achalandée, une destination touristique plus sécuritaire.

Prix Restaurant de l’année : Panacée

Un nom qui dit tout : Panacée, c’est le remède aux journées grises, aux repas banals, à la routine. Avec sa cuisine inventive et son ambiance accueillante, Panacée s’impose comme un incontournable du Village depuis son arrivée. Une belle réussite pour une équipe passionnée, qui a également récolté une mention Michelin en 2025 pour la qualité de son expérience conviviale, imaginée par la cheffe Catherine Couvet Desrosiers.

Prix Vie nocturne de l’année : Aigle Noir

Quand la nuit tombe, le Village prend vie. Et au cœur de cette effervescence, l’Aigle Noir

demeure une institution. Un lieu où la fête se vit avec respect, fierté et authenticité. La vie nocturne, ici, n’est pas qu’un divertissement : c’est une culture, un héritage, une liberté. Dans les derniers mois, un repreneuriat réussi a permis de conserver cette icône de la vie nocturne, mais a aussi permis de développer l’offre de ce bar, en le modernisant. Puisqu’il est toujours prêt à accueillir des événement de la communauté, pour son respect de la tradition, et son regard tourné vers l’avenir, le comité a mis en lumière les efforts de l’Aigle Noir en 2025.

Prix Hommage 2025 : Danny Jobin

Derrière chaque succès, il y a des visages qu’on croise depuis toujours, des gens résolument passionnés, des personnes qui semblent toujours en quête d’un prochain projet. Danny Jobin est de ceux-là. Un homme de cœur, de conviction, dont la générosité a marqué des générations. Ce prix Hommage 2025, c’est une façon de lui dire merci, simplement, pour tout. Pour sa passion, pour son inlassable intérêt à revitaliser le Village, pour son implication avec l’équipe de la SDC du Village tout au long de l’année, pour son désir de contribuer à créer un Village rassembleur.

Prix Choix du public 2025 : Bernard Cabaret Gourmand et Le Date Piano Bar

Parce qu’une fête, ça ne se fait pas sans toutes ces personnes qui aiment et fréquentent le Village, c’était impossible pour mon équipe et moi de lancer un gala sans que le public ait son mot à dire. Au terme d’un vote en ligne d’un mois, vous avez été plus de 500 personnes à voter pour votre coup de cœur! Deux destinations chéries du public, se retrouvent ex æquo cette année. D’un côté, le Bernard Cabaret Gourmand, où chaque repas devient un spectacle. De l’autre, Le Date Piano Bar, où la voix, la musique et l’amour du Village s’entremêlent. Deux lieux qui, à leur manière, écrivent l’histoire du Village.

Des moments magiques sur scène

La soirée a été portée avec brio par Eugénie Lépine-Blondeau, parfaite animatrice, drôle et lumineuse. Sa présence a donné le ton à une cérémonie à la fois professionnelle et profondément humaine. Nous avons également pu compter sur l’extraordinaire Sandy Duperval comme DJ pour la soirée! Et puis, il y a eu ce moment surprise : la performance iconique de Sasha Baga. Le jour, Sasha fait partie de notre brigade des Allié·e·s du Village, une équipe de réinsertion sociale qui prend soin du quartier avec bienveillance et fierté.

Le soir, elle se transforme en une drag fabuleuse, livrant des performances toujours spectaculaires. Est-ce vraiment une soirée digne du Village si on ne met pas en lumière au moins une de nos stars de la drag?

Un mot de nos partenaires

Cette première édition n’aurait pas été possible sans l’appui de nos partenaires. La Ville de Montréal et la Caisse Desjardins du Quartier-Latin de Montréal soutiennent le Village depuis des années, et leur engagement se ressent dans chacun de nos projets. Le directeur général de la Caisse, Simon Déry, a tenu à rappeler la portée collective de cette soirée : « En soutenant le Gala Les Étoiles du Village, la Caisse Desjardins du Quartier-Latin de Montréal voulait célébrer la vitalité et la résilience d’un quartier unique à Montréal. Ces lauréat·e·s incarnent ce que nous aimons du Village : l’humain, la créativité et le courage de se réinventer. C’était important pour nous de contribuer à cette première édition, qui marquera, j’en suis convaincu, une toute nouvelle tradition dans le Village ».

