Jeudi, 30 octobre 2025
• • •
    Publicité
    AccueilCultureÉcrans
    Écrans

    L’émergence du Village

    Logan Cartier
    Par Logan Cartier
    0

    Parmi les courts métrages présentés à Image+nation, notons la projection de 3 des 7 courts métrages réalisés dans le cadre de l’exposition qui se déroule aux Archives Gaies du Québec d’ici le 20 décembre.

    On y voit les entrevues avec Denis B. Lapointe (La militance gaie à Montréal 1976-1984), Gilbert Higgis (La rafle du Truxx) et Gregory Rowe (Face au VIH – la résilience 1983-1990) qu’a réalisé l’auteur et journaliste François Bellemare, commissaire de l’exposition.

    INFOS : du 20 au 30 novembre
    Pour vous procurer des billets https://image-nation.org/festival-2025

    Du même auteur

    SUR LE MÊME SUJET

    LAISSER UN COMMENTAIRE

    S'il vous plaît entrez votre commentaire!
    S'il vous plaît entrez votre nom ici

    Publicité

    Actualités

    Les plus consultés cette semaine

    Publicité
    Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

    À PROPOS

    FUGUES TV

    ABONNEZ-VOUS

    Photos

    VERSIONS VIRTUELLES

    NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX

    LIEUX DE DISTRIBUTION DES MAGS

    JE SOUTIENS FUGUES!

    POUR ANNONCER

    Dans nos magazines ou sur le web

    plus en détails ici
    ©

    Groupe Hom. Tous droits réservés. Conception web par Groupe Hom.

    PLUS D'ARTICLES

    Bar Le Diamant Rouge

    Maspalomas