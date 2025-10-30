L’émergence du Village

Parmi les courts métrages présentés à Image+nation, notons la projection de 3 des 7 courts métrages réalisés dans le cadre de l’exposition qui se déroule aux Archives Gaies du Québec d’ici le 20 décembre.

On y voit les entrevues avec Denis B. Lapointe (La militance gaie à Montréal 1976-1984), Gilbert Higgis (La rafle du Truxx) et Gregory Rowe (Face au VIH – la résilience 1983-1990) qu’a réalisé l’auteur et journaliste François Bellemare, commissaire de l’exposition.

INFOS : du 20 au 30 novembre

Pour vous procurer des billets https://image-nation.org/festival-2025