« It’s just a jump to the left… » Cinquante ans après la sortie de la version cinéma, The Rocky Horror Show a enfin droit à son documentaire. Sane Inside Insanity – The Phenomenon of Rocky Horror retrace l’itinéraire de cette œuvre culte, de son succès théâtral initial jusqu’à son statut de phénomène mondial indestructible.

Pour la plupart des amateurs de culture alternative, Rocky Horror fut une expérience fondatrice. Que ce soit sur scène ou à l’écran, ce spectacle marque souvent une étape vers un rapport plus adulte et libre à l’art. Musical flamboyant et outrageusement camp, il allie énergie débridée et libération joyeuse. Andreas Zerr capte parfaitement cette effervescence en racontant l’histoire et l’impact de l’œuvre de Richard O’Brien. Rencontre avec Andreas Zerr réalisateur du documentaire Sane Inside Insanity qui revient sur le phénomème du Rocky Horror.

Comment ce projet a-t-il commencé et combien de temps a-t-il nécessité?

Andreas Zerr : Le documentaire s’est étalé sur près de 11 ans. Nous avons commencé en 2014 avec nos premières entrevues, puis tourné jusqu’en 2022 à New York. La postproduction a pris encore presque deux ans. Ce fut un projet parallèle, sans financement de studio ni plateforme; nous l’avons entièrement autofinancé, en le réalisant entre deux mandats rémunérés. Cette lenteur nous a finalement servi : elle nous a permis d’aller plus en profondeur, de nouer des liens et de convaincre des témoins rares, comme Harriet Cruickshank (jamais apparue à l’écran avant), Paddy O’Hagan (le tout premier Eddie) ou encore le chef opérateur Peter Suschitzky.

Vous n’étiez pas un grand fan au départ…

Andreas Zerr : Exact. Adolescent, j’avais vu le film deux ou trois fois, puis je l’ai oublié pendant trente ans. Un jour, une chanson a passé à la radio et je me suis demandé : « Que sont devenues les personnes derrière ce film? » On connaît le parcours brillant de Tim Curry ou Susan Sarandon, mais Richard O’Brien, Nell Campbell ou Patricia Quinn avaient disparu de la scène internationale, bien qu’ayant tous mené de belles carrières locales. Au départ, je pensais faire un film de 30 à 45 minutes. Mais dès notre première entrevue avec Sue Blaine, la costumière, un univers immense s’est ouvert devant nous.

Comment avez-vous structuré un récit aussi riche?

Andreas Zerr : Par ordre chronologique, tout simplement. Le sujet est trop complexe pour faire autrement. Nous avons aussi refusé d’avoir un narrateur : je ne voulais pas donner mon avis, mais laisser les autres s’exprimer. Rocky Horror a son côté lumineux, mais aussi des zones d’ombre; certains adorent les nouvelles versions, d’autres les détestent. Ce n’était pas à moi de trancher. Le film devait être un regard objectif, pas une hagiographie.

Avez-vous dû écarter des pans entiers?

Andreas Zerr : Oui, notamment toute la production australienne, pourtant très populaire. Mais suivre toutes les branches aurait rendu le récit indigeste.

Votre perception de Rocky Horror a-t-elle changé au fil du tournage?

Andreas Zerr : Complètement. Je ne mesurais pas l’ampleur de la communauté mondiale qui perpétue encore aujourd’hui le rituel des projections et des shadow casts. Nous avons rencontré des performeurs qui rejouent Rocky Horror chaque week-end depuis 30 ou 40 ans! Cela m’a bouleversé. Ces personnes nous ont ouvert leur cœur, parlant de leurs angoisses, de leurs difficultés à se faire des amis avant de rejoindre cette communauté.

C’est un refuge inclusif, où se croisent des gens vivant avec de l’anxiété sociale, des handicaps, des blessures profondes. Je suis fier du film, mais l’expérience humaine de ces onze années – les rencontres, la générosité, la passion – restera encore plus marquante. Faire ce documentaire fut presque aussi réjouissant que de voir Rocky Horror célébré à l’écran.

