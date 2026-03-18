Londres vise l’obtention du WorldPride 2032 pour marquer son 60e anniversaire

L’organisation Pride in London vient d’annoncer son intention de déposer une candidature afin d’accueillir la WorldPride en 2032.

Initialement candidate pour l’édition 2030, la capitale britannique a toutefois choisi de se retirer de la course pour 2030 et a annoncé vouloir plutôt concentrer ses efforts sur une candidature pour WorldPride 2032, une édition hautement symbolique qui coïnciderait avec le 60e anniversaire de la première marche de la Fierté organisée à Londres. En effet, si la candidature de la ville est retenue, la tenue de l’événement coïnciderait avec le 60e anniversaire de la toute première marche de la Fierté à Londres, organisée le 1er juillet 1972 par le Gay Liberation Front.

«Le choix de l’année 2032 viendra souligner six décennies d’histoire militante et à inscrire cet héritage dans une perspective d’avenir, en offrant une tribune internationale pour réfléchir à l’évolution des droits LGBTQ+» a déclaré la directrice générale par intérim de l’organisme, Rebecca Paisis, qui rappelle l’essence militante de l’événement : « La Fierté est née comme une protestation, et cet esprit demeure au cœur de tout ce que nous faisons.»

Organisé tous les deux ans, WorldPride est un événement d’envergure mondiale consacré à la visibilité, à la sensibilisation et à la défense des droits des personnes LGBTQ+. Il propose habituellement un programme riche comprenant des défilés, des festivals et des conférences.

Dans sa proposition, Pride in London imagine une édition 2032 d’envergure, s’étalant sur dix jours. Au programme : deux marches, une conférence internationale sur les droits humains ainsi qu’une série d’activités, incluant des cérémonies d’ouverture et de clôture.

Rebecca Paisis ajoute : « Souligner les 60 ans de la première marche à Londres en accueillant WorldPride 2032 nous permettrait d’ouvrir les portes de notre ville au monde entier. Ce serait une occasion de nous rassembler dans la solidarité et l’action, à un moment où les droits des personnes LGBTQIA+ sont remis en question à l’échelle mondiale. »

La candidature bénéficie de l’appui du maire de Londres, Sadiq Khan. Elle est coprésidée par Philip O’Ferrall, chef de la direction d’Outernet, ainsi que par Rebecca Paisis.