Venez rencontrer l’équipe de Fugues!

Depuis 42 ans, Fugues accompagne les communautés 2SLGBTQIA+ du Québec à travers ses reportages, ses entrevues, ses chroniques, sa revue de l’actualité culturelle, ses photos du mois, ses guides et ses prises de parole.

Mais derrière chaque article se trouvent des journalistes, des chroniqueuses, des chroniqueurs, une équipe de vente et de production et autres passionné-e-s qui racontent, mois après mois, les réalités, les enjeux et les célébrations de nos communautés. À l’occasion des Journées communautaires de Fierté Montréal, nous avons eu envie de créer un moment privilégié avec vous. Le samedi 8 août, plusieurs membres de l’équipe rédactionnelle et de production seront présents à des créneaux horaires différents (voir ci-dessous) au kiosque de Fugues afin de rencontrer les lectrices et lecteurs du magazine ou du site web. Ce sera l’occasion d’échanger sur les sujets qui vous tiennent à cœur, de discuter des coulisses de nos reportages, de poser vos questions, de partager vos suggestions… ou simplement de venir dire bonjour à celles et ceux qui donnent vie au magazine tout au long de l’année.

Vous aimeriez savoir comment naît une idée d’article? Discuter avec l’un de nos chroniqueurs?

Rencontrer une journaliste dont vous lisez les textes chaque mois? Ou encore faire signer un exemplaire de votre numéro de Fugues? Nos collaboratrices et collaborateurs seront heureux de prendre un moment pour échanger avec vous dans une ambiance conviviale. Vous avez un projet futur ou des services que vous aimeriez faire connaitre au public? Parlez-en à l’équipe de vente.

Parce que Fugues, ce sont bien sûr des pages imprimées et un site Web, mais c’est surtout une communauté qui se construit grâce aux rencontres, au dialogue et à la confiance que vous nous accordez depuis toutes ces années. Nous espérons vous voir en grand nombre au kiosque pour célébrer ensemble cette Fierté 2026!

Horaire des rencontres avec l’équipe de rédaction (horaire indicatif)

11 h à 12 h Yves Lafontaine, Andréa Robert Lezak, Richard Burnett

12 h à 13 h Yves Lafontaine, Denis-Daniel Boullé, Andréa Robert Lezak, Richard Burnett

13 h à 14 h André C. Passiour, Denis-Daniel Boullé, Frédéric Tremblay, Benoit Migneault

14 h à 15 h Robert Gareau, Frédéric Tremblay, Benoit Migneault

15 h à 16 h Samuel Larochelle, Robert Gareau, Nicolas Vandal

16 h à 17 h Samuel Larochelle, Yves Lafontaine, Robert Gareau, Nicolas Vandal, R. Pratka, André Robert Lezak

17 h à 18 h Yves Lafontaine, Marc Landreville, Nicolas Vandal, Andréa Robert Lezak, R. Pratka

Au moins un membre de l’équipe de vente (Marc Landreville et Réal Lefebvre) sera également sur place entre 11h et 18h.

INFOS | Samedi le 8 août 2026, de 11 h à 18 h, dans le cadre des Journées communautaires de Fierté Montréal. L’espace précis sera connu autour du 31 juillet (mais devrait se situer rue Sainte-Catherine est, entre les rues Alexandre-deSève et Atateken). Surveillez le site web de fugues.com et notre infolettre pour plus de détails ou faites le tour des kiosques pour nous trouver.