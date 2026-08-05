Scott et Kip reviendront dans la deuxième saison de Heated Rivalry

Les adeptes de Heated Rivalry peuvent se réjouir : le couple formé par Scott Hunter et Kip Grady, affectueusement surnommé « Skip » par les fans, sera bel et bien de retour dans la deuxième saison de la populaire série. Après des mois de rumeurs et d’informations distillées au compte-gouttes, l’acteur québécois François Arnaud vient de confirmer son retour à l’écran aux côtés de Robbie G.K., qui incarne Kip.

Dans une entrevue accordée au magazine WWD, François Arnaud s’est toutefois montré prudent quant aux détails de l’intrigue.

« Je peux dire qu’il y aura davantage de Scott, mais je ne peux pas préciser dans quel contexte. Plusieurs éléments entrent en jeu », a-t-il expliqué.

Sans dévoiler de rebondissements, l’acteur, ouvertement bisexuel, a tout de même confirmé une chose qui ravira les admirateurs de la série : « Il y aura assurément davantage de Scott et de Kip. »

Dans Common Goal, quatrième tome de la série de romans Game Changer, Scott et Kip franchissent une nouvelle étape majeure de leur relation… en se mariant. Cette intrigue alimente déjà les spéculations des fans, plusieurs espérant voir le célèbre couple échanger ses vœux au cours de la prochaine saison.

Robbie G.K. avait d’ailleurs lui-même laissé entendre qu’il souhaitait explorer davantage cette relation.

« Je ne peux évidemment rien révéler sur les prochains épisodes pour éviter les divulgâcheurs, mais il existe tout un univers entre Scott et Kip. Si nous avons l’occasion de développer cette histoire, je serais ravi d’en faire partie », avait-il confié au magazine Out.

De nouveaux personnages de retour?

Le créateur de la série, Jacob Tierney, avait déjà confirmé la présence de Scott Hunter dans la deuxième saison. La confirmation du retour de Kip laisse maintenant croire que plusieurs personnages gravitant autour du couple pourraient également refaire surface.

Les admirateurs espèrent notamment retrouver Elena, la meilleure amie de Kip, incarnée par Nadine Bhabha, même si rien n’a encore été annoncé officiellement.

Autre possibilité : la série pourrait adapter une scène marquante du roman The Long Game, où Scott sollicite Ilya et Shane afin de mener un combat en faveur d’une plus grande inclusion des personnes LGBTQ+ dans le milieu sportif.

Le tournage débute bientôt

Le tournage de cette deuxième saison vient de commencer dès la semaine. Si tout se déroule comme prévu, les nouveaux épisodes devraient être diffusés en avril 2027.

L’immense succès de Heated Rivalry a également propulsé ses jeunes vedettes sous les projecteurs. Connor Storrie et Hudson Williams ont récemment été aperçus ensemble à plusieurs reprises dans les rues de Toronto, où ils ont été photographiés par de nombreux admirateurs impatients de voir la production reprendre.

François Arnaud, déjà bien connu pour ses rôles dans The Borgias et Schitt’s Creek, reconnaît que cette popularité soudaine dépasse tout ce qu’il avait connu auparavant.

« Ç’a été toute une aventure, mais je trouve tranquillement mes repères. Les aspects positifs l’emportent largement sur les inconvénients. Je suis extrêmement fier de faire partie de cette série et de voir à quel point elle a touché autant de gens. J’essaie d’être intelligent et de profiter de cette occasion pour la suite de ma carrière. Honnêtement, ce n’était même pas quelque chose dont je rêvais. Pour moi, la célébrité a toujours été un moyen de pouvoir choisir les projets que j’ai réellement envie de faire », conclut-il.