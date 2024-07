Dans quelle mesure Kamala Harris est-elle pro-LGBTQ+?

La vice-présidente Kamala Harris devrait être la candidate démocrate à la présidentielle, maintenant que le président Joe Biden a quitté la course et lui a apporté son soutien. Si elle est retenue comme candidate démocrate et élue en novembre elle deviendra probablement la personne la plus pro-LGBTQ à occuper le poste à la présidence des États-Unis.

Bien que certaines voix issues de la communauté LGBT+ lui reproche des décisions hostiles aux personnes trans il y a plus de dix ans lorsqu’elle était procureure de Californie, Kamala harris néanmoins a reçu dans les 24 dernières heures le soutien d’une centaine d’organismes LGBTQ+ et de personnalités trans, dont l’actrice trans Angelica Ross. Elle vient également de nommer comme directrice de campagne Karine Jean-Pierre, une femme noire et ouvertement lesbienne.

Des gouverneurs de poids se sont aussi exprimés en sa faveur. Le gouverneur démocrate de Pennsylvanie, Josh Shapiro, a affirmé dès dimanche que la meilleure voie à suivre était que le parti s’unisse rapidement autour de la candidate. Selon le New York Times, Josh Shapiro figure parmi les potentiels colistiers de Kamala Harris. Les gouverneurs de Californie, Gavin Newson, de Caroline du Nord, Roy Cooper, du Kentucky, Andy Beshear, et du Minnesota, Tim Waltz, ont également explicitement exprimé leur soutien à sa candidature.

Lundi, cinq nouveaux gouverneurs démocrates, dont certains étaient vus comme de possibles rivaux de Kamala Harris, ont apporté leur soutien à la vice-présidente américaine. «Je suis très enthousiaste à l’idée de soutenir la candidature de Kamala Harris», a écrit Gretchen Whitmer, à la tête du Michigan, dans un communiqué également signé par trois autres gouverneurs. Le gouverneur du Maryland Wes Moore s’est aussi rangé derrière cette candidature.

Vice President Kamala Harris, right, greets National Parks Service Superintendent Shirley MaKinney during a visit to the Stonewall Inn and National Monument, Monday, June 26, 2023, in New York. (AP Photo/Mary Altaffer)

Les trois principaux caucus (groupes parlementaires) de la Chambre des représentants ont aussi donné leur approbation pour le choix de la vice-présidente comme candidate démocrate.

Si elle remporte les élections de novembre, Harris entrera dans l’histoire en devenant à la fois la première femme présidente et la première femme de couleur à occuper la plus haute fonction du pays, la première femme noire et la première d’origine sud-asiatique. Et elle serait aussi très probablement la présidente la plus pro-LGBTQ+.

Kamala Harris est née le 20 octobre 1964 à Oakland, en Californie. Elle a grandi à Berkeley et dans la région de la baie de San Francisco, et a passé quelques années à Montréal. Elle est la fille de deux immigrants : sa mère, Shyamala Gopalan, est née en Inde et son père, Donald Harris, en Jamaïque. Gopalan était chercheuse scientifique et Donald Harris, économiste. Ses parents étaient actifs dans le mouvement des droits civiques et emmenaient la jeune Kamala aux marches en poussette. Elle est diplômée de l’université Howard, l’une des universités historiquement noires les plus importantes du pays, et a obtenu un diplôme en droit de la faculté de droit de l’université de Hastings. En 2014, elle a épousé Douglas Emhoff, un avocat. Ils ont deux enfants, Ella et Cole.

Harris a commencé sa carrière juridique en 1990 au bureau du procureur de district du comté d’Alameda, en Californie. Elle s’est spécialisée dans les poursuites dans les affaires d’agression sexuelle sur mineurs.

En 2003, elle a été élue procureure de district pour la ville et le comté de San Francisco. L’année suivante, lorsque le maire de San Francisco, Gavin Newsom, a déclaré le mariage homosexuel légal dans la ville, Harris a célébré des mariages pour des couples de même sexe (ces mariages ont cependant été annulés par la suite).

« L’un des moments les plus joyeux de ma carrière a été de célébrer les mariages en 2004. Vraiment joyeux », a déclaré Harris à l’Advocate en 2023. Cette année, elle a retrouvé via un appel vidéo un couple qu’elle a marié : Bradley Witherspoon et Raymond Cobane. « Je n’oublierai jamais le moment où je suis arrivée pour voir toutes les familles de toutes les configurations et la joie pure, le bonheur pur », a-t-elle déclaré lors de l’appel. « C’était un moment si spécial, et tout était question d’amour. »

Elle a créé une unité de lutte contre les crimes haineux au sein du bureau du procureur ainsi qu’une unité de justice environnementale. Elle a également créé un programme pour donner aux délinquants primaires en matière de drogue la possibilité d’obtenir un diplôme d’études secondaires et de trouver un emploi. Le ministère américain de la Justice a qualifié ce programme de modèle national d’innovation pour l’application de la loi.

En 2010, elle a été élue procureure générale de Californie, supervisant le plus grand département de la justice du pays. En tant que procureure générale, elle a joué un rôle clé dans le rétablissement de l’égalité du mariage dans le Golden State. L’un des points forts de sa campagne a été son opposition à la Proposition 8, l’initiative de vote approuvée par les électeurs qui a révoqué l’égalité du mariage en Californie en 2008, annulant la décision de la Cour suprême de l’État qui autorisait les couples de même sexe à se marier.

Elle et Jerry Brown, élu gouverneur en 2010, ont tous deux déclaré qu’ils ne défendraient pas la Proposition 8 devant les tribunaux, et le prédécesseur de Brown au poste de gouverneur, Arnold Schwarzenegger, avait fait de même. Si Steve Cooley, l’adversaire de Harris dans la course au poste de procureur général, qui s’était engagé à défendre la Proposition 8, avait gagné, cela aurait peut-être changé le sort de la mesure de vote.

Les partisans de la proposition ont dû la défendre contre les recours judiciaires, et les tribunaux, jusqu’à la Cour suprême des États-Unis, ont convenu qu’ils n’avaient pas le droit de le faire, et c’est pour cette raison que la proposition 8 a été rejetée. Après que la proposition 8 a mordu la poussière en 2013, elle a célébré le premier mariage homosexuel post-Proposition 8 en Californie, entre Kris Perry et Sandy Stier, qui avait fait partie du procès.

En tant que procureure générale, elle a mené des efforts pour abolir les défenses de « panique » des homosexuels et des transgenres dans les procès criminels. Elle a été critiquée pour une position qu’elle a adoptée en tant que procureure générale, soutenant l’État de Californie lorsqu’il a cherché à refuser une opération de réassignation sexuelle à un prisonnier transgenre. Mais Harris a souligné que lorsqu’elle était procureure générale, le Département des services correctionnels de l’État était l’un de ses clients et qu’elle devait représenter ses intérêts – mais elle a travaillé en coulisses pour faire changer la politique afin que tout détenu nécessitant de telles procédures puisse les recevoir.

En tant que procureure générale, elle a également obtenu un dédommagement de 20 milliards de dollars pour les résidents de l’État qui avaient perdu leur maison à cause d’une saisie immobilière et un dédommagement de 1,1 milliard de dollars pour ceux qui avaient été escroqués par une société d’éducation à but lucratif. Elle a défendu l’Affordable Care Act devant les tribunaux et a fait respecter les lois environnementales.

Elle a été élue au Sénat américain en 2016. Elle a obtenu la note parfaite de 100 sur le tableau de bord du Congrès de la Human Rights Campaign, qui mesure le soutien à l’égalité LGBTQ+, avant de quitter le Sénat pour devenir vice-présidente. Son palmarès comprend également des notes parfaites de la part de groupes de défense des droits reproductifs tels que Planned Parenthood Action Fund, NARAL Pro-Choice America (maintenant connu sous le nom de Reproductive Freedom for All) et NARAL Pro-Choice California.

En tant que sénatrice, elle a présenté un projet de loi visant à rendre obligatoire la couverture de la prophylaxie pré-exposition, la méthode de prévention du VIH, et elle a notamment fait trébucher le candidat à la Cour suprême Brett Kavanaugh en lui posant une question sur l’égalité du mariage lors de ses audiences de confirmation. En outre, « elle a défendu une législation visant à lutter contre la faim, à fournir une aide au loyer, à améliorer les soins de santé maternelle, à élargir l’accès au capital pour les petites entreprises, à revitaliser les infrastructures américaines et à lutter contre la crise climatique », selon sa biographie officielle à la Maison Blanche.

Elle a continué à défendre les causes progressistes pendant sa vice-présidence. Elle s’est prononcée contre la vague de lois anti-LGBTQ+ dans les États conservateurs du pays, comme les lois interdisant de dire « gay » qui affectent l’éducation et l’interdiction des soins de réaffirmation de genre pour les jeunes transgenres. « Je déteste les tyrans », a-t-elle déclaré. L’Avocat Dans l’interview de 2023, elle a noté que les politiciens qui attaquent les personnes LGBTQ+ et les droits reproductifs sont généralement les mêmes. « L’intersection entre la question des soins reproductifs et des soins aux personnes transgenres, et la capacité des familles à pouvoir prendre soin de leurs enfants et de leur famille, est vraiment, encore une fois, une intersection autour des attaques qui visent une identité », a-t-elle déclaré.

Elle a organisé des réceptions pour le mois des fiertés et a visité le Stonewall Inn de New York, où un soulèvement contre le harcèlement policier dans les bars gays en 1969 a donné le coup d’envoi du mouvement moderne pour les droits des LGBTQ+. Elle a rencontré la star de la WNBA Brittney Griner et sa femme, Cherelle Griner, avant le premier match de Brittney après sa libération de captivité en Russie.

Le président Biden a honoré son travail sur l’égalité du mariage en lui offrant le stylo qu’il a utilisé pour signer le Respect for Marriage Act en décembre 2022. La loi a inscrit l’égalité du mariage dans la loi fédérale, la protégeant contre de futures actions négatives de la Cour suprême.

La possibilité d’une telle action est devenue une priorité avec la décision de la Haute Cour de 2022 annulant Roe c. Wade, la décision historique de 1973 qui a établi le droit à l’avortement à l’échelle nationale, en Dobbs c. Organisation pour la santé des femmes de Jackson. Les États sont désormais libres d’interdire ou de restreindre sévèrement la procédure, et environ la moitié d’entre eux l’ont fait. Bien que le juge Samuel Alito, qui a rédigé l’avis, ait déclaré qu’il ne fallait pas le lire comme une attaque contre d’autres précédents, lui et son collègue conservateur, le juge Clarence Thomas, ont déclaré qu’ils aimeraient voir la décision de la Cour suprême de 2015 sur l’égalité du mariage annulée.

Thomas a également appelé à l’annulation des décisions qui ont invalidé les lois sur la sodomie et les interdictions de contraception dans les États. Cela nécessiterait une affaire sur l’une des questions soumises à la Cour suprême, mais c’est possible.

Depuis la d.cision de la cour Suprême dans Dobbs , Harris a longuement parlé de l’importance de la liberté de procréation. Elle et Biden ont appelé le Congrès à adopter une loi rétablissant les protections de la Chevreuil. Les Américains doivent envoyer un message aux politiciens anti-choix : leurs actions ne sont pas acceptables, a-t-elle déclaré lors d’un rassemblement pour les droits reproductifs cette année en Virginie.

Elle est restée tout aussi ouverte sur les droits des LGBTQ+. « La lutte pour l’égalité des droits est patriotique », a-t-elle déclaré lors d’une réception de la Pride 2023. « Nous croyons aux principes fondamentaux de notre pays ; nous croyons à la promesse de liberté, d’égalité et de justice. Et donc la lutte pour l’égalité des droits est une expression de notre amour pour notre pays. »