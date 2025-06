Du country et des paillettes – RuPaul’s Drag Race All Stars 10 – Épisode 8

Un hommage vestimentaire à Miley Cyrus, un triple défi country, une session photo nostalgie, des reines dotées d’un sens moral (pour le moment) : tout le monde en avait pour son argent en visionnant le 8e épisode de la 10esaison All Stars de RuPaul’S Drag Race. Divulgâcheurs à venir!

Après que Ginger Minj et Daya Betty aient conclu le défi de création au sommet, les autres concurrentes devaient distribuer les points MVQ. Sans pagaille, Cynthia Lee Fontaine et Alyssa Hunter ont échangé les leurs, alors que Denali et Acid Betty ont fait de même. Peu après, on a découvert que Ginger et Daya prévoyaient être plus égoïstes dans leur stratégie et s’entraider dans la suite du jeu.

Vint alors le mini-challenge consistant à se transformer en seulement quinze minutes pour participer à une session photo en l’honneur d’un film qui fête cette année ses 30 ans : Clueless. Les drags devaient illustrer avec visage et corps certaines citations célèbres du long métrage. Grâce à sa drôlerie acrobatique, Denali a fini une tête devant les autres.

Country drag

La reine-mère a annoncé le défi principal de l’épisode : en équipes de trois, les participantes allaient devoir présenter deux chansons country inédites en y ajoutant un couplet de leur cru (écriture et enregistrement), en plus de prévoir une chorégraphie afin de performer le tout sur scène.

Sans le moindre drame, Alyssa, Acid et Denali ont allié leurs forces, tandis que Daya et Ginger ont tenté de conserver leur recette gagnante en y ajoutant un peu de coo-coo (Cynthia). Puisque Denali a remporté un défi similaire lors de la 13esaison, elle abordait la suite avec confiance, sans être cocky.

Lors de leur arrêt au micro, les six reines ont eu la surprise de rencontrer Orville Peck. Avec son look de cowboy classy et casual, ses tatous, sa belle face et sa voix grave, on comprend pourquoi Alyssa a perdu le nord en lui faisant face! Cette dernière lui a d’ailleurs demandé s’il avait un amoureux et il a répondu par l’affirmative… On a ressenti la même déception que plusieurs millions d’admirateurs!

À l’étape de la chorégraphie, on a senti beaucoup de confusion parmi les idées trop nombreuses de Cynthia, Daya et Ginger, pendant que Denali prenait la responsabilité de son groupe avec panache.

Devant les juges, on a admiré l’éclat de Cynthia, constaté que Daya était du genre country-rock et que Ginger avait un sex-appeal insoupçonné. Dans l’autre groupe, Acid a été étonnante et Alyssa a offert une bonne performance, même si ses paroles étaient malaisantes.

On a aussi eu l’impression d’assister à la naissance d’une étoile, tant Denali irradiait avec ses paroles, son humour, ses mouvements, son costume et son charisme!

Night of a 1000 Mileys

Dans un défilé visant à reproduire – de manière personnelle – certains looks iconiques de Miley Cyrus, on en a vu de toutes les couleurs!

La surprenante Acid Betty a présenté une image glam punk argentée avec une perruque équine.

Alyssa n’a pas semblé à la hauteur du designer Bob Mackie avec sa robe cheapette.

Denali est arrivée sur scène avec un gros ourson sur le dos et un costume aussi sexy que camp, avant d’enchaîner avec un « reveal ».

Cynthia lui a fait de la compétition avec son ensemble ultra coloré et débordant de textures.

Daya a été décevante avec une robe de bal gris brun.

Ginger a offert un look vintage bleu poudre avec des trous.

Après consultations avec Michelle Visage, Ross Mathews et Jamal Sims, RuPaul a offert les deux places de tête à Denali et Ginger.

Les deux reines ont continué la soirée avec un lipsync sur la chanson See you again de Miley. Pendant que Denali occupait toute la scène avec ses mouvements vifs et originaux, Ginger incarnait totalement la chanson avec une présence indéniable.

Résultat : une deuxième victoire totale pour Ginger, largement en tête de la compétition de ce troisième groupe, afin d’accéder aux demi-finales.