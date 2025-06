Un tour du monde des fiertés qui ont eu lieu en juin : de Paris à Toronto en passant par Budapest et l’Inde…

Les Marches des fiertés, attendues chaque année par des millions de gais, lesbiennes, bis, personnes trans, queers, intersexes et les allié.e.s pour défendre dans la rue les droits LGBTQIA+ ont réuni de larges foules à travers le monde.

Si, à Montréal, le Festival Fierté Montréal se déroulera du 31 juillet au 10 août 2025, avec le défilé prévu pour le 10 août — ainsi que deux et trois semaines plus tard à Ottawa (24 août) et à Québec (21 août) —, ailleurs dans le monde, c’est en juin que se concentre bien des célébrations de la fierté.

De dimensions différentes d’un endroit à l’autre, les défilés de la fierté sont des moments importants pour la visibilité, la célébration et la revendication des droits des communautés LGBTQIA+. Outre les marchés, les festivals de la fierté proposent une variété d’événements, incluant des spectacles, des tables rondes, et des activités pour tous les âges.

Samedi 14 juin 2025

Athènes, Grèce

Rome, Italie

Kyiv, Ukraine

Sarajevo, Bosnie

Boston, États-Unis

Katmandou, Népal

Dimanche 22 juin 2025

Calcutta, Inde

Vendredi 27 juin 2025

New York, États-Unis

Cliché pris lors de la Drag March de New York qui fait partie des festivités du New York Pride (Eduardo Munoz)

San Francisco, États-Unis

Précédant le défilé principal de la Fierté dans les rues de San Francisco, quelque 22 000 personnes se sont rassemblées à San Francisco vendredi 27 juin, pour la 22e marche Transgenre, une tradition de la semaine des fiertés de la ville californienne (Santiago Mejia)

Samedi 28 juin 2025

Paris, France

La Marche des fierté de Paris, le 28 juin (Laura Stevens/Modds)

Milan, Italie

Lima, Pérou

Une drag pose pour les photographes amateurs lors du défilé de la fierté à Lima (Martin Mejia)

Budapest, Roumanie

Bien qu’interdite par la premier-ministre hongrois, la marche de la fierté a rassemblé plus de 100 000 personnes. (Rudolf Karancsi)

Helsinki, Finlande

À Helsinki, Finlande, le samedi 28 juin (Nikki Saukkaomaa)

Dublin, Irlande

À Dublin, en Irelande la marche de la fierté s’est déroulée le samedi 28 juin (Emilija Jefremova)

Munich, Allemagne

À Munich, la marche de la fierté porte le nom de Christopher Street Day Celebration, rappelant les origines de la Fierté.

Toronto, Canada

Le rassemblement et la mrche Dyke de Toronto a assemblé plusieurs milliers de personnes le samedi précédant le défilé principal de la fierté de dimanche (Gabe Oatley).

Dimanche 29 juin 2025

Toronto, Canada

Des représentants de Fierté Montréal lors du défilé de la fierté de Toronto (Arlyn McAdorey)

Le défilé vu de l’hélicoptère de la circulation, de la station de télé CP24.

Ville de Mexico, Mexique

San Francisco, États-Unis

C’est c’est leur tradition, les Dykes on Bikes ont ouvert la procession (Amanda Andrade-Rhoades)

(Amanda Andrade-Rhoades) Des représentants de la communauté kink et cuir sur Market Street avant le défilé. (Morgan Ellis)

New York, États-Unis

Bien que les commanditaires étaient en moins grand nombre cette année, le public était présent pour assister au défilé de la fierté à New York (Peter Foley)

Chennai, Inde