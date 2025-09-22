La Fierté de Québec 2025 en photos

La 21e Fierté de Québec, qui s’est tenue du 28 au 31 août, a été un vif succès sur toute la ligne. Cette édition a fait vibrer le cœur du Vieux-Québec grâce à une programmation diversifiée regroupant plus de 50 activités, rendues possibles grâce à la collaboration d’une trentaine de partenaires et à l’implication précieuse de plus de 125 bénévoles.
Dimanche, la marche de solidarité de la Fierté – point culminant des célébrations, a une fois de plus marqué les esprits. L’organisation estime que près de 7 000 personnes ont défilé pour affirmer haut et fort que les droits des personnes 2SLGBTQ+ sont des droits humains fondamentaux. Pour ouvrir la marche, le GRIS-Québec et l’Association pour la diversité sexuelle et de genre de l’Université Laval (ADSGUL) porteront la banderole « Marcher pour exister ».
Vendredi et samedi, la Place d’Youville s’est métamorphosée en un espace festif où des milliers de personnes issues des communautés 2SLGBTQ+ et de leurs allié·e·s se sont rassemblées pour célébrer au rythme de l’inclusion.
Le soir venu, plusieurs ont convergé dans les bars de Québec pour prolonger le plaisir jusqu’aux petites heures.
Samedi, a journée communautaire sur la rue Saint-Jean a permi de découvrir une panoplie d’initiatives portées par les communautés 2SLGBTQ+ et leurs allié.e.s, dans une ambiance festive et affirmée. Un véritable carrefour vivant d’échanges et de solidarité.
En humour, le fier gala de Mona de Grenoble avec Debbie Lynch-White, Alex Perron, Coco Belliveau, Safia Nolin et Sasha Baga.
Le spectacle ICONique, animé par Barbada et mettant en vedette nul autre que Brooke Lynn Hytes, a rassemblé de nombreux·ses artistes drag et attiré une foule impressionnante.