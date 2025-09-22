La Fierté de Québec 2025 en photos

La 21e Fierté de Québec, qui s’est tenue du 28 au 31 août, a été un vif succès sur toute la ligne. Cette édition a fait vibrer le cœur du Vieux-Québec grâce à une programmation diversifiée regroupant plus de 50 activités, rendues possibles grâce à la collaboration d’une trentaine de partenaires et à l’implication précieuse de plus de 125 bénévoles.

Dimanche, la marche de solidarité de la Fierté – point culminant des célébrations, a une fois de plus marqué les esprits. L’organisation estime que près de 7 000 personnes ont défilé pour affirmer haut et fort que les droits des personnes 2SLGBTQ+ sont des droits humains fondamentaux. Pour ouvrir la marche, le GRIS-Québec et l’Association pour la diversité sexuelle et de genre de l’Université Laval (ADSGUL) porteront la banderole « Marcher pour exister ».

GRIS-Québec et l’Association pour la diversité sexuelle et de genre de l’Université Laval (ADSGUL)

devant l’Assemblée Nationale du Québec

Marcher pour exister dans le Vieux-Québec Marche de solidarité de la Fierté de Québec 2025 – photos Andréa Robert Lezak



Vendredi et samedi, la Place d’Youville s’est métamorphosée en un espace festif où des milliers de personnes issues des communautés 2SLGBTQ+ et de leurs allié·e·s se sont rassemblées pour célébrer au rythme de l’inclusion.

Jojo Bones vous accueillait à la Place d’Youville

DJ Kevin Olsen Le duo Milk & Bones La sympatique équipe de bénévoles derrière le bar Fierté de Québec 2025 Pascal Forest



Le soir venu, plusieurs ont convergé dans les bars de Québec pour prolonger le plaisir jusqu’aux petites heures.

DJ Jérémy Gauthier au Bar St-Matthew’s Bar St-Matthew’s

Scarlett Paris Evans au Bar Le Drague Maëva Evans chante Jolene au Bar Le Drague

Scarlett Paris Evans s’amuse avec le public matinal

au Drag Brunch du bar Le Drague L’heure du conte avec Barbada

au Palais Montcalm dans les établissements LGBTQ+ / Fierté de Québec 2025 – photos Pascal Forest

L’Orchestre Fierté au passage Olympia Léo Giroux au passage Olympia Fierté de Québec 2025 – photos Pascal Forest



Samedi, a journée communautaire sur la rue Saint-Jean a permi de découvrir une panoplie d’initiatives portées par les communautés 2SLGBTQ+ et leurs allié.e.s, dans une ambiance festive et affirmée. Un véritable carrefour vivant d’échanges et de solidarité.

Maison des Jeunes Patrick et Marius

les fondateurs des Aînés Gays de la Capitale Le kiosque d’Hydro-Québec la relève LGBTQ+ Charlotte et Sam de DiverGenres kiosque des Familles LGBT La journée communautaire de Fierté de Québec 2025 – photos Pascal Forest

En humour, le fier gala de Mona de Grenoble avec Debbie Lynch-White, Alex Perron, Coco Belliveau, Safia Nolin et Sasha Baga.

Mona de Grenoble Le Fier Gala Alex Perron et les artistes du Fier Gala Fierté de Québec 2025 – photos Andréa Robert Lezak



Le spectacle ICONique, animé par Barbada et mettant en vedette nul autre que Brooke Lynn Hytes, a rassemblé de nombreux·ses artistes drag et attiré une foule impressionnante.

Barbada et Lady Boom Boom spectacle ICONique à la Fierté de Québec 2025 – photos Andréa Robert Lezak



