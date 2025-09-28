Dimanche, 28 septembre 2025
    Fière la fête de Sherbrooke 2025 en photos

    L'équipe de rédaction
    par L'équipe de rédaction
    En septembre, c’était au tour de la Ville de Sherbrooke de célébrer la diversité sexuelle et de genre. La 13ᵉ édition de Fière la Fête a remporté un vif succès, rassemblant les communautés LGBTQIA+ et leurs alliés autour d’une programmation inclusive et festive. Spectacles drag, performances artistiques et activités communautaires ont permis de briser les préjugés, de renforcer les liens et de célébrer la richesse des identités queer.

    La marche des diversités a animé le centre-ville et suscité une forte participation, confirmant l’importance de ce moment de visibilité et de solidarité. Cet engouement témoigne de la nécessité de telles initiatives, surtout en région où l’isolement demeure une réalité.

    Les Soeurs de la perpétuelle indulgence
    Gina Gates
    L’équipe de Fière la Fête de Sherbrooke
    Lancement de Fière la fête de Sherbrooke 2025 – photo Jessica Garneau

    La soirée littéraire “Dissonances Queers” mettait en vedette des écrivains queers et un micro ouvert. 

    Soirée littéraire à Fière la fête 2025 au Boquébière – photos Jessica Garneau

    Présenté sous la forme de talk-show intéractif, l’animateur Mathieu Nuth a rencontré deux invité·es qui invitaient réfléchir sur les discours anti-LGBTQ+, la montée du fascime et l’incompréhension des enjeux trans : Chacha Enriquez — Enseignant·e en sociologie et activiste queer et Freya Dogger — Enseignante en philosophie au Cégep de Victoriaville

    FACE À LA HAINE : RIPOSTE QUEER à Fière la fête 2025 au Boquébière – photo Jessica Garneau

    https://fierelafete.com/

