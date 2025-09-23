Focus sur les œuvres queer au Festival du Nouveau Cinéma

La 54e édition du Festival du Nouveau Cinéma (FNC) se déroulera du 8 au 19 octobre 2025, marquant encore une fois ce rendez-vous incontournable du cinéma audacieux et novateur. Comme c’est son habitude, le FNC 2025 proposera un éventail de premières internationales et locales, mettant en lumière autant de grands noms du cinéma que de voix émergentes.

Une programmation ambitieuse : premiers titres et hommages

Parmi les films très attendus notons le Frankenstein de Guillermo del Toro, avec Jacob Elordi, Oscar Isaac et Christoph Waltz; deux films de Richard Linklater : Blue Moon et Nouvelle Vague.; The Mastermind de Kelly Reichardt; L’Accident de piano (The Piano Accident) de Quentin Dupieux, avec Adèle Exarchopoulos, Sandrine Kiberlain et Jérôme Commandeur, Sound of Falling de Mascha Schilinski, lauréat du Prix du jury au dernier Festival de Cannes. L’ouverture sera assurée par Space Cadet de Kid Koala, qui s’est fait connaître à ses débuts comme scratch DJ. Mais l’artiste a plus d’une corde à son arc. Auteur, bédéiste, compositeur, réalisateur, il mêle aujourd’hui ses multiples passions dans des productions poétiques et envoûtantes. Après Nufonia Must Fall et The Storyville Mosquito Kid Koala présentera son troisième opus, Space Cadet en ouverture du FNC. Cette adaptation d’un un roman graphique écrit par Koala en 2011, serait une fable musicale à propos de la mémoire, du vieillissement et de notre destin.

En clôture, on aura droit à la première mondiale du premier film de Marie Brassard, Le Train. Pour son passage derrière la caméra, elle signe un conte mystique et fascinant, esthétiquement raffiné, où s’entremêlent passé et avenir, couleur et noir et blanc, rêve et réalité. Teinté de légendes mythologiques, de physique quantique et de réalisme magique, ce récit d’apprentissage est aussi une quête identitaire qui explore avec sensibilité les mystères de l’espace-temps. Un hommage sera rendu au cinéaste Jean Pierre Lefebvre, qui recevra la Louve d’honneur 2025, et un autre à David Lynch. En effet, après les grandes nuits Alien, Jaws et Mad Max, le FNC vous invite à une nuit blanche inoubliable consacrée à la saison 1 de la série culte Twin Peaks, projetée en intégralité du samedi 11 au dimanche 12 octobre, à l’Agora du cœur des sciences de l’UQÀM – transformée pour l’occasion en véritable sanctuaire lynchien. Une nuit, une oeuvre culte, une expérience unique à ne pas manquer !

Quelques longs métrages LGBTQIA+ d’intérêt

A Useful Ghost

De Ratchapoom Boonbunchachoke | Thaïlande, en Compétition internationale

March vit difficilement le deuil de Nat, son épouse, qui a rendu l’âme, empoisonnée par la poussière d’usine polluée. Coup de théâtre : l’esprit de la jeune femme s’empare de son aspirateur domestique ! Ainsi s’amorce une relation amoureuse fantastique mâtinée d’une satire sociale pimentée, car Nat souhaite être un fantôme utile… Ce premier long métrage d’un réalisateur thaïlandais au talent exceptionnel renouvelle avec beaucoup d’originalité les films d’amour-fantômes. Dotée d’une écriture inventive et d’une composition visuelle étincelante, cette fable à l’humour décalé mélange les genres (comédie, romance, suspense) avec audace, tout en déployant avec finesse sa conscience politique et ses positions anti-néolibérales.

Duas vezes João Liberada

De Paula Tomás Marques | Portugal, en Compétition internationale

Comment déconstruire le genre du biopic ? La figure au genre non-conforme et fictive de João Liberada, persécutée par l’Inquisition espagnole, semble toute désignée pour cet exercice. Elle réside au centre du premier long métrage de la Portugaise Paola Tomás Marques qui, ici, observe le tournage d’un drame historique imaginé par Diogo, réalisateur cis cherchant à faire de Liberada une martyre. João, l’actrice trans qui incarne le personnage, préfère plutôt connecter avec sa résilience et son esprit rebelle. Tout le contraire de cette fascinante mise en abyme, aussi cynique que politique, affirmant avec éloquence et créativité à quel point la communauté queer doit se réapproprier l’héritage de ses héros et héroïnes, loin des récits normatifs.

La misteriosa mirada del flamenco

De Diego Céspedes | Chili, France, dans la section dPanorama international

Chili, 1982. Lidia, 11 ans, trouve refuge auprès de Mama Boa et de ses « filles », Leona,

Estrella, Aguila et Piraña. Mais c’est Flamenco, la plus protectrice, qui noue avec elle le lien le plus significatif. Cette communauté de femmes trans vit en marge, au cœur du désert, rejetée par les hommes de la région. Une rumeur veut que, par un simple regard, elles transmettent une mystérieuse maladie… Entre western atmosphérique et drame surréaliste, ce premier long métrage raconte avec bienveillance et tendresse, mais aussi avec rage et mélancolie, le récit initiatique d’une enfant contrainte d’affirmer sa place dans un monde hostile et ignorant, où l’épidémie bien réelle, celle du sida, débute ses ravages. Prix Un Certain regard à Cannes.

La tour de glace

De Lucile Hadžihalilović | France, Allemagne, dans la section Les incontournables

Une vedette de cinéma névrosée ; une adolescente en fuite ; un point de rencontre : La Reine des neiges d’Hans Christian Andersen. La première, Christina Van Der Berg, en incarne le rôle-titre dans une adaptation tournée dans un studio souterrain. La seconde affectionne passionnément ce conte qu’elle lisait à une fillette dans les montagnes de Savoie avant de tout abandonner pour la ville. Lorsque la légendaire actrice prend sous son aile Jeanne – qui ment sur son identité -, une relation trouble s’installe… jusqu’à l’obsession et l’abus. Vingt ans après Innocence, Lucille Hadžihalilovic retrouve Marion Cotillard dans un double rôle aussi magnétique que glaçant, mêlant poésie onirique et récit d’apprentissage fantastique sur fond de fantasme de cinéma.

Little Trouble Girls

De Urška Djukić | Slovénie, Italie, Croatie, Serbie, dans la section Panorama international

Lucia rejoint la chorale de son école. Lors d’un stage intensif de trois jours dans un couvent, elle fait la connaissance d’Ana Marija, une adolescente dégourdie en apparente opposition avec son tempérament réservé. La présence d’ouvriers dans le monastère attire l’attention des adolescentes et entraîne des moments d’intimité insoupçonnés, fragiles, ardents. Avec ce récit d’apprentissage fébrile, la réalisatrice slovène pose un regard sensible sur les émois liés à la découverte de la sexualité, mais aussi de la foi, le tout sans jugement et dans la merveilleuse lumière de l’été. Superbement cadré et nimbé de chants classiques magnifiques, Little Trouble Girls (référence au célèbre titre de Sonic Youth) est une

expérience sensuelle et sensorielle, tout en délicatesse.

Montréal, ma belle

Xiaodan He | Canada, en présentation spéciale

Feng Xia a toujours été une épouse modèle, entièrement dévouée à son mari et à ses deux enfants. Alors que son couple traverse une crise, elle fait la rencontre de Camille, beaucoup plus jeune, frondeuse et sans complexe… Après une vie entière à ne penser qu’aux autres, Feng Xia est enfin prête à vivre sa première expérience amoureuse avec une femme. Après Un printemps d’ailleurs (2018), Xiaodan He livre un drame familial poignant et ose le portrait d’une histoire d’amour lesbienne intergénérationnelle et interculturelle. Une proposition profondément touchante avec, pour trame de fond, le déracinement et le désir inassouvi, et où brille la grande Joan Chen (Twin Peaks, Le Dernier empereur).

O riso e a faca

De Pedro Pinho | Portugal, France, Brésil, Roumanie, en Compétition internationale

Sergio, un ingénieur portugais, est envoyé en Guinée-Bissau pour superviser la construction d’une route reliant le désert et la jungle. Sur place, il se lie à Diara et Gui, deux citadin·es avec qui il forme un triangle amoureux aussi intense que tumultueux. Mais son prédécesseur a disparu sans laisser de trace, et le réel bientôt vacille… Pour son grand retour après L’Usine de rien (2017), Pedro Pinho signe une fresque rocambolesque, politique et résolument queer, où l’odyssée intime d’un homme devient le miroir d’asymétries postcoloniales persistantes. Porté par une mise en scène fluide et vibrante, O riso e a faca (Le rire et le couteau) interroge avec acuité ce que signifie « rencontrer » l’autre. Avec, en prime, une performance solaire de Cléo Diára, récompensée à Cannes. Une vraie splendeur.

Pillion

De Harry Lighton | Royaume-Uni, dans la section Panorama international, présenté par Fugues.

Colin, jeune homme timide et réservé, vit encore chez ses parents et orne de sa voix d’ange une chorale de pub. Il tombe sous le charme magnétique de Ray, un séduisant chef de motards : Ray est dominant ; Colin, fou d’amour, est soumis aux volontés de son maître. Férocement explicite, mais aussi incroyablement émouvante, cette romance BDSM est portée par le jeu vulnérable d’Harry Melling (le Dudley Dursley d’Harry Potter) et celui, vénéneux, d’Alexander Skarsgård. Au diapason du meilleur du cinéma britannique, Harry Lighton adapte le roman Book Hill d’Adam Mars-Jones et propose un premier long métrage d’une finesse extrême, qui explore avec audace les étranges paradoxes de l’asservissement et de l’épanouissement. Une merveille d’humanité.

Que ma volonté soit faite

De Julia Kowalski| France, Pologne, en Compétition internationale

Sans relâche, Nawojka aide ses frères et son père à accomplir les travaux de la ferme. Engluée dans un univers strictement masculin, la jeune femme est à la fois une figure maternelle de substitution et un souffre-douleur. Mais alors que les vaches meurent mystérieusement les unes après les autres, l’arrivée d’une voisine sulfureuse éveille des pouvoirs insoupçonnés chez celle dont la filiation diabolique semble se réveiller… Avec cette œuvre aux atmosphères travaillées, Julia Kowalski (J’ai vu le visage du diable, FNC, 2023) mélange avec jubilation violence rurale, chasse aux sorcières et masculinité toxique. Un film d’auteur et de genre qui procure effroi et fascination, entre hommage appuyé au fantastique des années 70 et références brillantes au cinéma polonais dit « de l’inquiétude morale ».

INFOS | La 54ᵉ édition du Festival du Nouveau Cinéma (FNC) se déroulera du 8 au 19 octobre 2025 https://nouveaucinema.ca