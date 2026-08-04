Val-David dénonce des actes de vandalisme visant le drapeau de la Fierté

La Municipalité de Val-David a dénoncé avec vigueur des gestes de vandalisme et une vague de commentaires haineux survenus à l’occasion de la Semaine de la Fierté LGBTQ+. Le drapeau arc-en-ciel installé à la petite gare du village a notamment été endommagé et son mât arraché.

Dans un communiqué publié mardi ainsi que sur ses réseaux sociaux, la municipalité indique que ces événements sont survenus à la suite d’une publication soulignant la Semaine de la Fierté LGBTQ+. Selon Val-David, cette publication a suscité « plusieurs commentaires haineux et irrespectueux » sur ses plateformes numériques.

Les autorités municipales rapportent également que le drapeau arc-en-ciel installé près de la petite gare du village a été vandalisé au cours de la nuit. Le mât supportant le drapeau a été arraché.

« La Municipalité de Val-David condamne fermement ces gestes et ces propos. Ils sont contraires aux valeurs de respect, d’ouverture et d’inclusion que nous défendons et n’ont pas leur place dans notre communauté », affirme le communiqué.

Un rapport à la Sûreté du Québec

La municipalité précise qu’un rapport sera transmis à la Sûreté du Québec afin que les circonstances de l’incident soient examinées. Elle indique également que des mesures seront mises en place pour renforcer la sécurité des lieux.

Dans son message, l’administration municipale rappelle que la liberté d’expression ne peut servir à justifier des actes de haine, d’intimidation ou de vandalisme. « La liberté d’expression ne justifie ni la haine, ni l’intimidation, ni le vandalisme », souligne-t-elle.

Val-David réaffirme par ailleurs son intention de poursuivre son engagement envers les communautés LGBTQ+. « La Municipalité continuera d’affirmer son soutien à la diversité et son engagement à faire de Val-David un milieu accueillant et sécuritaire pour toutes et tous », conclut le communiqué.

Des gestes qui s’inscrivent dans un contexte préoccupant

Bien que les gestes posés à Val-David semblent être des actes isolés, ils surviennent dans un contexte où plusieurs municipalités, écoles, bibliothèques, organismes communautaires et événements de la Fierté ont été la cible, au cours des dernières années, de manifestations d’hostilité, de campagnes de désinformation ou de gestes de vandalisme visant les symboles des communautés LGBTQ+.

Le drapeau arc-en-ciel est devenu, au fil des ans, un symbole largement utilisé par les municipalités et les institutions publiques pour témoigner de leur engagement envers la diversité sexuelle et de genre. Les gestes qui le visent sont généralement perçus non seulement comme des actes de vandalisme contre un bien public, mais aussi comme des gestes d’intimidation à l’endroit des personnes LGBTQ+ et de leurs alliés.

À Val-David, la municipalité affirme vouloir répondre à ces événements en maintenant son appui aux valeurs d’inclusion plutôt qu’en reculant devant les gestes d’intimidation.

Au moment d’écrire ces lignes, aucune information n’avait été rendue publique quant à l’identité des personnes qui auraient pu être impliquées dans le vandalisme ou les commentaires haineux signalés par la municipalité.