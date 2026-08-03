Militaires transgenres : le secret entourant les commissions du Pentagone alimente les comparaisons avec 1984 et La Servante écarlate

Le traitement réservé aux militaires transgenres aux États-Unis suscite de nouvelles critiques après la publication d’une enquête du New York Times, qui révèle l’existence de commissions administratives tenues à huis clos pour déterminer le maintien ou le renvoi de militaires transgenres des forces armées américaines.

Selon les journalistes Greg Jaffe et Dave Philipps, ces audiences se déroulent sur des bases militaires, sans accès au public, sans caméras ni transcription officielle. Dans certains cas, les proches des militaires concernés, voire les militaires eux-mêmes, n’ont pas été autorisés à assister à l’ensemble des procédures.

Ces commissions découlent d’un décret signé par le président Donald Trump au début de son second mandat, ordonnant au Pentagone d’interdire le service militaire aux personnes transgenres. Le texte affirme que l’identité transgenre serait incompatible avec les exigences de discipline et de disponibilité militaire. Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a ensuite été chargé d’appliquer cette politique.

Les révélations du New York Times ont également ravivé les comparaisons avec certaines œuvres dystopiques. Plusieurs commentateurs et défenseurs des droits des personnes transgenres estiment que le caractère secret de ces audiences, l’absence de comptes rendus publics et les restrictions imposées aux militaires concernés évoquent l’univers de 1984, le roman de George Orwell où l’État exerce un contrôle opaque sur les individus. D’autres y voient des échos de La Servante écarlate (The Handmaid’s Tale), de Margaret Atwood, en raison de l’influence grandissante que plusieurs attribuent aux courants chrétiens conservateurs dans l’élaboration des politiques de l’administration Trump.

Des milliers de militaires concernés

On estime qu’environ 4 000 militaires américains servaient ouvertement en étant transgenres avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle politique. Plusieurs auraient accepté des indemnités afin de quitter volontairement les forces armées, tandis que d’autres ont choisi de contester leur exclusion.

L’enquête du New York Times décrit un processus comparable aux audiences disciplinaires normalement utilisées pour des infractions graves, comme des actes criminels ou des manquements majeurs au code militaire.

Les audiences seraient menées devant un comité de trois officiers assistés de conseillers juridiques, chargés de décider si un militaire peut poursuivre sa carrière.

Des règles dénoncées comme humiliantes

Des avocats représentant plusieurs militaires transgenres affirment que certaines exigences imposées lors des audiences auraient un caractère particulièrement humiliant.

Selon Me Priya Rashid (interviewée par leNew York Times) plusieurs de ses clients auraient été exclus de leur propre audience parce qu’ils avaient refusé de couper leurs cheveux ou de porter l’uniforme correspondant au sexe qui leur avait été assigné à la naissance.

L’un de ses dossiers concerne une sous-officière comptant 17 années de service, basée en Corée du Sud, qui n’aurait été autorisée à témoigner qu’en visioconférence, à condition de désactiver sa caméra. « C’est, à bien des égards, un rituel d’humiliation publique », affirme l’avocate dans les pages du New York Times.

Des militaires au parcours reconnu

Parmi les militaires concernés figure la major Kara Corcoran, 40 ans, ancienne commandante d’un peloton d’infanterie déployé en Afghanistan.

Interrogée par le quotidien new-yorkais, elle estime que la procédure vise davantage à blesser les personnes concernées qu’à évaluer objectivement leurs compétences. « Les gens doivent comprendre que tout cela relève de la cruauté. Ce système a été conçu pour nous faire mal », déclare-t-elle.

D’autres cas concernent des militaires occupant des fonctions spécialisées. Des organismes de défense des droits LGBTQ+ soulignent que certains possèdent des expertises rares, notamment en défense aérienne, en renseignement ou dans des secteurs techniques où les forces armées américaines connaissent déjà des difficultés de recrutement.

Une politique qui divise

L’administration Trump défend cette politique au nom de la préparation opérationnelle des forces armées et soutient que les exigences médicales liées à la transition de genre peuvent nuire à la disponibilité des militaires.

Les organisations favorables à cette interdiction, dont le Center for Military Readiness, estiment également que les traitements hormonaux et certaines interventions médicales représentent un coût important pour les forces armées.

À l’inverse, plusieurs associations de défense des droits civiques ainsi que d’anciens responsables militaires soutiennent qu’aucune étude n’a démontré que les militaires transgenres servent moins efficacement que leurs collègues. Ils rappellent que plusieurs pays alliés, dont le Canada, le Royaume-Uni, la France et l’Australie, permettent depuis plusieurs années le service militaire ouvert des personnes transgenres.

Une controverse qui se poursuit devant les tribunaux

Les recours judiciaires contre cette politique se poursuivent aux États-Unis. Plusieurs organisations contestent sa constitutionnalité (autant du décret comme tel que son application), tandis que les audiences administratives continuent d’être organisées pour se débarrasser des militaires qui refusent de quitter volontairement les forces armées.

Les révélations du New York Times alimentent désormais les critiques sur le manque de transparence entourant ces procédures et relancent le débat sur la place des personnes transgenres au sein de l’armée américaine, dans un contexte où les questions liées aux droits LGBTQ+ demeurent l’un des principaux sujets de polarisation politique aux États-Unis.

Pour les organisations de défense des droits LGBTQ+, ces audiences dépassent désormais la seule question du service militaire. Elles sont perçues comme un symbole d’un recul plus large des droits des personnes transgenres aux États-Unis et alimentent les inquiétudes de ceux qui voient dans certaines politiques de l’administration Trump des tendances rappelant les sociétés autoritaires décrites dans 1984 ou La Servante écarlate.

Les partisans de la politique gouvernementale estiment qu’il s’agit d’une mesure relevant uniquement de la gestion des forces armées et de la préparation opérationnelle.