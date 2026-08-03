Amsterdam célèbre une WorldPride entre ferveur populaire et vigilance 

De la présence de la reine Máxima au spectaculaire défilé sur les canaux, en passant par une apparition surprise de Kylie Minogue aux côtés de Madonna, la WorldPride 2026 a transformé Amsterdam en capitale mondiale des fiertés, et ce, jusqu’au 8 aout prochain. Mais derrière la fête et les centaines de milliers de personnes rassemblées, l’événement a aussi rappelé la fragilité persistante des droits LGBTQIA+ dans plusieurs régions du monde.

Du 25 juillet au 8 août, Amsterdam accueille pour la première fois la WorldPride, ce vaste rassemblement international placé cette année sous le thème de l’unité. Près de 300 activités sont proposées pendant ces deux semaines : spectacles, concerts, expositions, débats, conférences, marches et rencontres consacrées aux réalités des communautés LGBTQIA+.

Cette édition revêt une portée historique particulière. Elle souligne les 25 ans de l’ouverture du mariage civil aux couples de même sexe aux Pays-Bas, devenus, le 1er avril 2001, le premier pays au monde à reconnaître ce droit.

« Bienvenue, les queens! »

La cérémonie officielle d’ouverture, organisée dans le Vondelpark, s’est déroulée en présence de la reine Máxima des Pays-Bas. Devant une foule composée de membres des communautés LGBTQIA+, de personnes alliées et de nombreuses drag queens, la bourgmestre d’Amsterdam, Femke Halsema, a accueilli la souveraine avec une formule qui a rapidement fait le tour des médias.

« Votre Majesté, aujourd’hui, vous n’êtes pas seule. Vous êtes ici en compagnie de reines de tous horizons. Bienvenue, les queens! », a-t-elle lancé.

La journée inaugurale avait déjà donné lieu à plusieurs activités dans le centre-ville, dont une marche des fiertés et des renouvellements de vœux de mariage célébrés par la drag queen Lady Heineken à bord du traversier reliant Amsterdam-Nord au reste de la capitale. Près de 10 000 personnes auraient participé aux premières festivités.

Dans son discours, Femke Halsema a insisté sur la nécessité de ne pas opposer la célébration au militantisme.

« Une fête sans âme, ce n’est rien. Une contestation sans joie est bien moins puissante », a-t-elle affirmé.

La bourgmestre a également dénoncé le recul de la tolérance dans plusieurs pays. Elle a notamment évoqué la criminalisation de l’homosexualité en Ouganda ainsi que les offensives politiques et juridiques visant les personnes trans aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Si la visibilité queer progresse, a-t-elle souligné, elle provoque également un retour de bâton alimenté par le conservatisme, les discours de haine et l’intolérance.

Des centaines de milliers de personnes le long des canaux

Le samedi 1er août, la célèbre Canal Parade a constitué l’un des moments les plus attendus de la WorldPride. Des centaines de milliers de personnes se sont massées le long des quais et sur les ponts historiques pour observer les 80 bateaux décorés qui ont parcouru les canaux entre l’Oosterdok et le Westerdok.

Des organismes LGBTQIA+, des délégations internationales et différentes institutions néerlandaises ont pris part au cortège nautique. Des représentants de ministères, de l’armée et de la police figuraient également parmi les personnes participantes.

La parade a une nouvelle fois illustré la particularité de la Fierté d’Amsterdam. Contrairement aux défilés traditionnels organisés dans les rues de nombreuses grandes villes, le cœur des célébrations se déroule ici sur l’eau, au milieu des maisons étroites et des canaux qui caractérisent la capitale néerlandaise.

Trump et Poutine réunis dans un baiser satirique

Parmi les installations les plus remarquées se trouvait celle du bateau The Kissing Couple. Deux immenses personnages gonflables représentant Donald Trump et Vladimir Poutine, vêtus de costumes inspirés de la porcelaine bleue de Delft, se penchaient l’un vers l’autre pour s’embrasser.

Les deux dirigeants tenaient également une tulipe, autre symbole associé aux Pays-Bas.

Selon les responsables de l’installation, cette représentation visait à suspendre symboliquement les rapports de pouvoir afin de mettre momentanément en avant quelque chose de plus humain. Le bateau a remporté le premier prix pour sa manière d’illustrer le thème de la WorldPride, « Unity ».

Parmi les autres projets récompensés figuraient le Boekenboot, ou bateau des livres, pour sa déclaration politique, ainsi qu’une embarcation de l’organisme historique néerlandais COC, qui présentait un manifeste pour les droits humains et un immense portrait de Marsha P. Johnson, figure emblématique des émeutes de Stonewall.

Le bateau We Are Family a pour sa part été récompensé pour son design et son exécution visuelle.

Un important dispositif de sécurité

La fête s’est déroulée sous une surveillance accrue. Des membres des forces policières patrouillaient sur les canaux à bord de bateaux à moteur et de motomarines, tandis que d’autres circulaient à vélo le long du parcours. Un hélicoptère survolait également le centre d’Amsterdam.

Ce renforcement de la sécurité survenait dans un contexte particulièrement tendu pour les événements LGBTQIA+ européens. Les personnes participantes et les responsables de l’événement ont néanmoins insisté sur leur refus de céder à la peur.

La parade s’est finalement achevée sans incident, dans une ambiance à la fois festive et déterminée.

Madonna en retard, mais accompagnée de Kylie Minogue

La programmation musicale a également donné lieu à un moment particulièrement attendu. Madonna, qui avait annoncé mercredi dernier sa participation au WorldPride Music Festival, est montée sur la scène de l’AFAS Live vers… 2 h 30 du matin, près d’une heure plus tard que prévu.

Sa prestation, d’une durée d’un peu plus de 30 minutes, ressemblait davantage à un DJ set réalisé avec le producteur Stuart Price qu’à un concert traditionnel. La chanteuse a notamment présenté des titres associés à son projet Confessions II.

La véritable surprise est toutefois survenue lorsque Kylie Minogue l’a rejointe sur scène. Les deux icônes de la pop ont interprété ensemble Love Sensation, avant d’enchaîner avec Sorry et Hung Up, deux chansons tirées de l’album Confessions on a Dance Floor, lancé en 2005.

Cette apparition commune a immédiatement relancé les spéculations concernant une éventuelle collaboration entre les deux artistes. Kylie Minogue avait pourtant démenti quelques mois plus tôt les rumeurs voulant qu’elle participe au nouvel album de Madonna.

Pour les personnes présentes, ce duo inattendu aura néanmoins constitué l’un des grands moments médiatiques de la WorldPride.

Célébrer sans oublier les luttes

Au-delà des vedettes, des costumes et des bateaux spectaculaires, la WorldPride d’Amsterdam veut rappeler que les avancées obtenues au cours des dernières décennies ne sont ni universelles ni irréversibles.

Les violences visant les personnes LGBTQIA+, la montée des discours haineux, les attaques contre les droits des personnes trans et la criminalisation persistante des relations homosexuelles dans plusieurs pays ont occupé une place importante dans les discours et les activités.

Avec cette première WorldPride organisée aux Pays-Bas, Amsterdam revendique ainsi son héritage de ville pionnière, tout en refusant de présenter l’égalité comme un combat déjà remporté.

La programmation se poursuivra jusqu’au 8 août, avec notamment une conférence internationale sur les droits humains, une grande marche internationale et un concert de clôture.