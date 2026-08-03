L’Heure des Grands Tournants : Analyse épisodes 3 et 4 de la Saison 4 de Drag Race France

La compétition de Drag Race France s’intensifie, portée par un vent de nouveautés stratégiques et des défis légendaires qui forcent les reines à abattre leurs meilleures cartes. Au cœur de cette saison, l’introduction de la Baguette d’Or redéfinit totalement la psychologie de l’atelier. Attention divulgateurs…

Cette mécanique inédite, inspirée de l’esprit du jeu Loup-Garou, offre un pouvoir crucial : chaque candidate éliminée doit désigner une « sœur » qui hérite de la baguette. Ce talisman permet à sa détentrice, lors de la semaine suivante, de sauver l’une des trois reines en danger ou de se protéger elle-même. Cette règle injecte une dose massive de tension psychologique et d’alliances sous-jacentes, brisant la dynamique classique de l’élimination directe pour laisser place à d’intenses calculs dans l’atelier.

Épisode 3 – Le Musidrag

C’est dans cette ambiance électrisante que s’est ouvert le troisième épisode, marqué par le « Musidrag », une comédie musicale ambitieuse et théâtrale campée au Musée du Louvre.

Si l’exercice des attributions de rôles a provoqué les traditionnelles frictions et petites jalousies en coulisses, la scène a rapidement départagé les talents. Fluffy Bidule a littéralement survolé le défi avec une interprétation hilarante de la Joconde, sublimée par une comédie physique millimétrée. Elle a transformé l’essai sur le défilé « Beaux-Arts » avec un look hybride audacieux, croisant la Joconde et Dalida, unanimement salué comme un chef-d’œuvre.

À ses côtés, La Harpie a confirmé son statut de reine visuelle de la saison grâce à une silhouette grandiose.

Le revers de la médaille a toutefois été brutal : l’humoriste Margarette s’est inclinée lors d’un face-à-face déchirant contre Lana Cotta sur Le Sens de la vie de Tal.

Ce départ a immédiatement déclenché une controverse et une vague de protestations parmi les fans sur les réseaux sociaux, le public jugeant son humour absurde irremplaçable pour la suite de l’aventure.

Épisode 4 – Le Snatch Game

Le quatrième épisode n’a laissé aucun répit aux candidates en enchaînant directement avec le redoutable et tant attendu Snatch Game. Alors que cet exercice d’imitation parodique vire régulièrement au fiasco dans l’histoire de la franchise, cette édition s’est imposée comme un cru d’exception, fluide, interactif et hilarant.

Lana Cotta a signé une revanche spectaculaire après son passage dans le bas du classement de la semaine précédente. Elle a décroché une victoire incontestée en insufflant une énergie débordante à sa performance, saluée par l’ensemble de la communauté des spectateurs sur Reddit.

D’autres reines ont brillé par leur audace, à l’image de Daisy Superbitch, particulièrement percutante dans une incarnation désopilante de Jacques Chirac.

Malgré la réussite globale du défi, Nicky Doll a sciemment mis le feu aux poudres en posant la terrible question fatidique sur le plateau : « Selon vous, qui devrait quitter l’aventure ce soir ? ».

Ce moment de pure confrontation a instantanément brisé la camaraderie apparente, poussant les reines à se désigner mutuellement et installant une atmosphère de discorde palpable.

Sur le défilé combinant les thèmes de la « Nourriture » et des « Révélations » (reveals), l’ambition visuelle était là, bien que certains choix esthétiques aient parfois souffert d’une surcharge technique.

L’épisode s’est conclu sur une note profondément dramatique : après un face-à-face intense sur Clic clic pan pan de Yanns, la sentence est tombée, plongeant l’atelier entièrement en larmes face à des adieux déchirants qui prouvent, une fois de plus, la connexion émotionnelle unique qui unit les candidates de cette saison.