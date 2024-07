L’importance de la langue

Une analyse comparée du contenu des émissions populaires de la télévision francophone et anglophone a permis de constater que : 73 % des émissions télévisées canadiennes les plus populaires comprennent des personnages 2ELGBTQIA+, ce qui montre que leur simple présence dans ces émissions ne nuit pas à l’auditoire. Néanmoins, les personnages 2ELGBTQIA+ occupent toujours moins de 10 % des rôles avec dialogues dans l’ensemble.

La télévision francophone est plus susceptible d’inclure des personnages 2ELGBTQIA+ que la télévision anglophone. Parmi les émissions de télévision francophones populaires, 88 % comprennent une forme de représentation 2ELGBTQIA+. Sur un total de 134 rôles avec dialogues, 16 sont des personnes 2ELGBTQIA+, soit 12 % des rôles francophones.

À l’inverse, parmi les émissions de télévision anglophones populaires, seules 64 % comprennent une représentation 2ELGBTQIA+. Sur les 224 rôles avec dialogues anglophones, seuls 19 sont des personnes 2ELGBTQIA+, soit à peine 8 % de l’ensemble des rôles. Le Rapport rose fait ressortir que la représentation des personnes 2ELGBTQIA+ est extrêmement inégale dans les émissions de télévision populaires au Canada. Plus de la moitié des personnages 2ELGBTQIA+ sont des hommes gais cigenres (52 %). Quelle que soit la langue, parmi les émissions de télévision canadiennes populaires, aucun ne représentant de personnes asexuelles.

À la télévision francophone, on constate que 64 % des personnages non hétérosexuels sont des hommes gais, 21 % des lesbiennes et 14 % des personnes queer. 43 % de la représentation 2ELGBTQIA+ à la télévision francophone est centrée sur des hommes cis gais blancs. Parmi les émissions de télévision francophones populaires, aucun personnage n’est bi/pansexuel. Parmi les personnages non hétérosexuels de la télévision anglophone, les hommes gais sont les plus représentés (40 %), suivis par les femmes bi+ (33 %) et les personnes queer (13 %). Les proportions de lesbiennes et d’hommes bi+ sont faibles, mais égales (7 % chacun). Malgré une représentation moins monolithique qu’en français, 33 % de la représentation 2ELGBTQIA+ à la télévision anglophone est centrée sur les hommes cis gais blancs.

CRÉDIT PHOTO : Schitt’s Creek une nouvelle manière de représenter les relations romantiques gaies

Bien que les données ci-dessus soient utiles pour aborder les inégalités dans la représentation des personnes 2ELGBTQIA+, il est important de se rappeler à quel point cette représentation est faible dans l’ensemble. Si l’on considère la situation dans son ensemble, on constate que les hommes gais ne représentent que 7 % des rôles principaux et secondaires, suivis par une proportion égale de femmes bi+, de femmes lesbiennes et de personnes queer (2 % chacune). Moins de 1 % des rôles sont des hommes bi+. Les personnages hétérosexuels représentent une proportion écrasante : 86 % des rôles principaux.

Certains répondants qui s’identifient comme des hommes gais ont exprimé des craintes qu’une représentation plus complète des identités 2ELGBTQIA+ intersectionnelles se fasse au détriment de leur propre représentation limitée. Évidemment, l’objectif de ce rapport n’est pas de réduire la représentation des hommes gais, mais de faire entendre davantage de voix et d’assurer une meilleure représentation globale.

Il est important de ne pas perdre de vue que l’écrasante majorité des personnages sur les écrans canadiens sont cisgenres et hétérosexuels.