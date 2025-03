Programmation de la 19e édition du Festival Fierté Trans !

Cette année, le festival met en lumière et célèbre les personnes trans et non binaires à travers le partage de savoirs issus des milieux communautaires et universitaires et par le biais de diverses formes d’expression artistique.

Le Festival Fierté Trans, c’est quoi ? Créé en 2004 et porté par Aide aux trans du Québec (ATQ) depuis 2005, le Festival Fierté Trans célèbre les personnes trans, non binaires et de diverses identités de genre. S’il il a pris différentes formes, au fil des ans, aujourd’hui, cet événement unique est un espace essentiel de visibilité, de solidarité et de partage.

C’est un moment pour se rassembler, honorer les luttes passées et créer des liens, tout en découvrant des ressources et des talents issus de nos communautés. Mais avant tout, c’est une célébration où chacun.e peut être soi-même, librement et pleinement. Les événements se dérouleront cette année au Centre d’art Montréal le Livart, rue Saint-Denis, sur le Plateau, le weekend du 29 et 30 mars prochain.

SAMEDI 29 mars

13 h Panel : Leadership Trans

14 h 30 Performance : Matéo Pineault, lecture littéraire

À travers une performance littéraire tirée de son essai publié dans 11 brefs essais queers (finaliste au Prix des libraires 2024), l’auteur Matéo Pineault partage un récit intime des premières années de sa transition, en s’attardant sur la convalescence suivant sa mastectomie. Entre théories queers et réflexions personnelles, il explore la honte comme une force transformatrice et le corps trans comme un territoire de réinvention.

15 h Conférence : FrankieB Lambert, Beyond Survival

FrankieB Lambert proposera pour sa part une conférence sur la résilience et les soins

collectifs! Veuillez noter que cette conférence se passera en anglais. Trouvez la description de l’événement traduit en français sur notre site Web

Gabriel Robichon

16h Performance : T Wolves

Artistes : Gus Jémus, Delam in Drag, Goblin, Gazoline & Pandora’s Box Muncher

Une lecture trans de la chanson iconique de 1978 « Werewolves of London », réimaginant ce qui se passe lorsque des personnes transmasculines se déchaînent dans une grande ville. T Wolves est une performance de drag qui transforme le mythe classique du loup-garou en une célébration de la joie, de la résistance et de la communauté transmasculine.

16 h 30 Panel : Soutenir sans effacer

18 h Reflex Hammer, No Dumping

Artistes : Reflex Hammer : Ro Paloma & Angel Buell

Un duo comique et non narratif mêlant danse, sketchs et absurdité pour explorer l’identité trans, la dysphorie et l’euphorie à travers une lentille satirique et clownesque. Cette performance reprend de l’espace pour le rire, transformant les tropes transphobes en une acceptation radicale de soi.

18 h Cocktail Transconnexion

Le Cocktail TransConnexion viendra clôturer la première journée de panels et de conférences du Festival Fierté Trans dans une ambiance festive et chaleureuse. Cette soirée de réseautage s’adresse autant aux personnes de la communauté trans qu’aux allié·e·s engagé·e·s, offrant une occasion unique d’échanger, de créer des liens et de célébrer la diversité de genre. Joignez-vous à nous pour élargir votre réseau dans un espace inclusif et convivial!

Des bouchées et des cocktails, avec ou sans alcool, seront servis. Événement gratuit, mais l’inscription est requise.

21 h Événement Festif Transtopia

En collaboration avec UNIKORN et HAUTERAGEOUS, Aide aux Trans du Québec vous invite à une nuit de pure décadence, de visibilité et de célébration trans! Cette édition spéciale de Transtopia (100% trans) est placée sous le signe de la joie, de la puissance et de l’euphorie. On pourra y entendre les DJs Real Void, Jashim, Aracely,et Mossy Mugler. Et y voir les performances de Shasha Wolfe, Envy the Clown, Princess Sienna et Mimiverus.

DIMANCHE 30 mars

11 h 30 Salon de la Fierté Trans

Le Salon de la Fierté Trans constitue une opportunité unique de réseautage et de visibilité pour les organisations dont le travail est en lien avec la fierté trans, les droits des personnes trans ou la promotion de la visibilité et de l’inclusion des personnes trans et non binaires. Il rassemble des acteurs clés de divers secteurs : associations, entreprises, créateur.trice.s, collectifs, artistes et institutions.

12 h 30 Conférence : Gabriel Robichon, neurodivergence et transidentité

L’intersection entre neurodivergence et identité de genre est encore trop peu explorée, alors qu’elle façonne profondément les parcours de nombreuses personnes trans autistes. Gabriel Robichon, homme trans et coordinateur à l’ARCG, partage son expérience personnelle sur la manière dont son diagnostic d’autisme a été un déclencheur dans l’acceptation et l’exploration de sa transidentité.

14 h Panel : Créer pour exister

16 h Conférence : Marian Fournier, Transcestors

Contrairement aux idées reçues, les personnes trans ont toujours existé à travers l’histoire. Cette présentation explore les récits de nos ancêtres trans avant le 21e siècle, en s’appuyant sur des recherches en muséologie et en archives. À travers des exemples concrets et une réflexion sur l’importance d’une approche transaffirmative en histoire, cette communication souligne la nécessité de documenter nos réalités et de créer des ponts intergénérationnels.

Notez que tous les événements du Festival Fierté Trans sont gratuits et sans inscription requise (sauf si mentionné)!

INFOS | https://aideauxtrans.com

Les événements du Festival Fierté Trans sont gratuits et sans inscription requise

(sauf si mentionné)