La Bulgarie remporte l’Eurovision 2026 au terme d’une finale électrisante

La Bulgarie a remporté l’édition 2026 du Concours Eurovision de la chanson au terme d’une soirée spectaculaire et particulièrement serrée, décrochant un total impressionnant de 516 points grâce à Dara et sa chanson Bangaranga. Il s’agit d’une première victoire à l’Eurovision pour la Bulgarie.

Après une soirée marquée par des performances flamboyantes, des résultats imprévisibles et une révélation des votes riche en suspense, c’est finalement la chanteuse Dara qui a été couronnée grande gagnante grâce à sa chanson Bangaranga.

Une victoire construite dès le vote du jury

La Bulgarie s’est rapidement imposée comme favorite pendant le vote des jurys nationaux. De retour à l’Eurovision après trois années d’absence, le pays a frappé fort avec une prestation énergique et visuellement explosive de Dara, qui a immédiatement séduit plusieurs jurys européens. À la fin du vote des jurys, la Bulgarie dominait déjà le classement avec 204 points, devançant notamment Israël, qui demeurait son principal rival pour la victoire finale.

L’Australie et le Danemark occupaient alors la deuxième place ex æquo avec 165 points chacun.

Le Royaume-Uni termine… avec un seul point

Du côté britannique, la soirée a été beaucoup moins glorieuse. Le Royaume-Uni, représenté cette année par le projet électro expérimental Look Mum No Computer, n’a récolté qu’un seul point du jury.

Comme l’a ironisé le célèbre commentateur Graham Norton pendant la diffusion : « Personne ne pourra nous enlever ce point! » La situation ne s’est malheureusement pas améliorée lors du vote du public : le Royaume-Uni a reçu… zéro point du télévote. Résultat : une dernière position au classement général avec un total d’un seul point.

La Voix remet les 12 points britanniques à la France

Moment plus réjouissant pour les amateurs de culture queer et de drag : la drag queen La Voix, favorite des fans de RuPaul’s Drag Race UK, était chargée cette année d’annoncer les points du jury britannique. Le Royaume-Uni a ainsi accordé ses fameux « 12 points » à la France et à l’artiste Monroe.

Comme chaque année, l’Eurovision a également été marqué par une forte présence LGBTQ+, tant parmi les artistes que dans le public, confirmant encore une fois le statut du concours comme événement culturel incontournable pour de nombreuses communautés queer à travers le monde. Dans le Village à Montréal, on comptait d’ailleurs, non pas un ou deux, mais trois événements liés à l’Eurovision dans les bars ce weekend.

La Finlande favorite… mais battue

Avant la finale, plusieurs bookmakers plaçaient la Finlande au sommet des pronostics, avec l’Australie juste derrière. La Finlande a finalement terminé la soirée avec 279 points, loin derrière la Bulgarie. Même si plusieurs prestations ont été saluées par les fans, la combinaison entre le vote du jury et celui du public a permis à Dara de consolider son avance jusqu’à la victoire finale.

Une édition marquée par la controverse

Cette édition 2026 de l’Eurovision n’a toutefois pas échappé aux controverses politiques. Cinq pays — l’Espagne, la Slovénie, l’Irlande, l’Islande et les Pays-Bas — ont boycotté le concours après la confirmation de la participation d’Israël. Il s’agit du plus important boycott de l’histoire récente de l’Eurovision depuis 1970.

Depuis plusieurs mois, la participation israélienne faisait l’objet d’importants débats et de nombreuses critiques dans plusieurs pays européens, dans le contexte des tensions géopolitiques actuelles. Malgré ces controverses, l’Eurovision continue néanmoins de rassembler des millions de téléspectateurs et de demeurer l’un des événements musicaux les plus suivis au monde.

Un concours toujours profondément queer

Au fil des années, l’Eurovision est devenu bien plus qu’une simple compétition musicale. Le concours représente pour plusieurs communautés LGBTQ+ : un espace de visibilité; une célébration de la diversité; et un événement culturel camp devenu incontournable.

Du triomphe de Conchita Wurst à celui de Nemo ou de Loreen, l’Eurovision s’est imposé comme l’un des rares grands événements internationaux où les identités queer occupent une place centrale et assumée.

Avec cette première victoire bulgare, l’édition 2026 ajoute désormais un nouveau chapitre mémorable à l’histoire déjà très flamboyante du concours.