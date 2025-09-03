Russell T Davies dévoile son nouveau drame queer Tip Toe

Le créateur des série télé Queer as Folk et It’s a Sin, Russell T Davies, vient de donner des nouvelles très attendues de sa prochaine série LGBTQ+, Tip Toe. Sur Instagram, il a publié une photo du scénario du deuxième épisode, annonçant que la distribution serait révélée ce jeudi et que la série arriverait en 2026, d’abord sur Channel 4.

Un thriller queer en banlieue de Manchester

Annoncé en février dernier, Tip Toe promet d’explorer « les forces les plus corrosives auxquelles la communauté LGBTQ+ fait face aujourd’hui ». Les cinq épisodes suivront Leo, propriétaire d’un bar sur Canal Street, et Clive, électricien et père de deux adolescents, qui vivent côte à côte à Manchester. Alors que leur quotidien semble enfin se stabiliser, la société autour d’eux se tend. Les mots deviennent des armes, les opinions se radicalisent, et peu à peu, les deux voisins se transforment en ennemis mortels. La série s’annonce comme un thriller suburbain haletant, peuplé de personnages hauts en couleur et marqué par l’humour mordant propre à Davies.

Retour aux sources pour Davies

Avec Tip Toe, Russell T Davies revient à Manchester, décor familier de plusieurs de ses œuvres phares comme Queer as Folk, Banana et Cucumber. « C’est un honneur de réunir mon ancien foyer, Channel 4, et mon deuxième foyer, Canal Street. J’ai dû écrire cette série parce que le monde devient plus étrange, plus dur et plus sombre — et que la lutte continue », confiait-il en février.

La nouvelle a évidemment enflammé les fans de l’auteur, qui ont multiplié les messages enthousiastes : « Hâte de voir ça ! », « Tu es le roi ! » ou encore « Ça va être énorme ». Avec ce projet, Davies confirme sa place d’incontournable conteur queer, capable de mêler enjeux sociaux brûlants et narration grand public.