MBAM, un tout nouveau parcours sur les arts décoratifs et le design

Un parcours muséographique entièrement repensé permet d’admirer le design sous ses diverses formes, au Musée des beaux-arts de Montréal, tout en nous invitant à réfléchir à notre relation aux objets du quotidien. L’occasion est idéale pour redécouvrir sous un jour nouveau la riche collection d’arts décoratifs et de design du MBAM.

Déployée sur les deux niveaux du pavillon Liliane et David M. Stewart, écrin d’architecture brutaliste, cette nouvelle présentation de la collection d’arts décoratifs et de design s’étend sur près de 2 000 m². Elle réunit plus de 800 œuvres et objets (argenterie, céramique, joaillerie, mobilier, textiles, verre, artisanat et design industriel) de plus de 400 designers, artistes, artisans et artisanes du monde entier. Près du quart de ces objets sont montrés pour la première fois au Musée. Au centre de cette installation d’envergure, le public peut de nouveau admirer Le soleil (2003), majestueuse sculpture de Dale Chihuly. Cette œuvre spectaculaire, composée de 1 200 vrilles de verre soufflé, était présentée chaque été à l’extérieur du Musée. Désormais, elle brillera toute l’année au cœur du pavillon Liliane et David M. Stewart.

Un espace est également consacré à un cabinet d’orfèvrerie européenne et canadienne du 17e au 20e siècle. On y présente une sélection d’objets en argent parmi plus de 1 000 œuvres offertes en don au fil des ans par l’honorable Serge Joyal. Cet ensemble donne, entre autres, à voir l’importance de la production de Québec et de Montréal à partir de la fin du 18e siècle, représentée par des orfèvres tels que Laurent Amiot et Robert Hendery. Il raconte aussi son expansion dans les années 1880 sous l’impulsion de la maison Birks, jusqu’au siècle dernier, avec des pièces des joailliers Maurice Brault et Walter Schluep.

S’appuyant à la fois sur une approche transhistorique et thématique, la nouvelle présentation retrace l’évolution du design du 15e siècle à nos jours, en résonance avec les changements sociaux. Le design comme mode d’expression s’inscrit en fil rouge au rez-de-chaussée, alors qu’au premier étage l’accent est mis sur le design dans sa fonctionnalité. Ce parcours conduit d’abord le public à travers les aspects émotionnels et culturels des objets, avant d’explorer leurs dimensions techniques et novatrices.

Douze sections thématiques permettent de découvrir une grande variété d’objets et d’explorer la multiplicité des techniques de fabrication, de l’artisanat à la conception numérique. On y présente des innovations dans des domaines aussi variés que le bien-être, les communications, la vie domestique, le travail de bureau et le transport. Ne manquez pas d’admirer l’une des rares salles de bain

préfabriquées Dymaxion (1936) de Richard Buckminster Fuller, le téléviseur sphérique grand format Keracolor B1 (1969) d’Arthur Bracegirdle, une capsule de travail Clipper CS-1 (1992) de Douglas Ball ou encore l’édition 10e anniversaire de la Smart ForTwo coupé (2009), produite à 100 exemplaires.

En parallèle, une ligne du temps relie les deux niveaux et raconte l’évolution des objets de design d’un point de vue historique, en mettant l’accent sur des thèmes tels que le commerce mondial, le colonialisme et l’impérialisme, la révolution industrielle, le modernisme et le design du 21e siècle.

« Nous sommes ravis de dévoiler la toute nouvelle présentation de notre collection d’arts décoratifs et de design. Fruit d’un long travail mené pendant plus de trois ans par l’historienne du design Rachel Gotlieb et les équipes du MBAM, ce parcours, émaillé d’objets présentés pour la première fois, rend compte des avancées esthétiques, matérielles et technologiques propres à chaque époque. Une ode à l’ingéniosité et à la sensibilité des artisans et des designers d’hier à aujourd’hui, cette présentation propose une réflexion actuelle sur la place centrale qu’occupent les objets au cœur de nos vies », souligne Mary-Dailey Desmarais, conservatrice en chef du MBAM et titulaire de la Chaire Zhao-Ionescu.

« Cette présentation vise à approfondir et à actualiser notre compréhension du design. Elle révèle comment les objets — de l’artisanat au design industriel — accompagnent l’évolution des sociétés et façonnent notre quotidien avec toujours plus de créativité et d’inventivité. Elle met aussi en lumière la manière dont le MBAM a choisi et rassemblé les objets de sa prestigieuse collection, ainsi que les influences sociales et culturelles qui ont constitué cet ensemble exceptionnel au fil du temps », poursuit Rachel Gotlieb, commissaire invitée.

INFOS | Le Musée des Beaux-Arts de Montréal est ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 17h (sauf le mercredi où il y a nocturne jusqu’à 21h. https://www.mbam.qc.ca