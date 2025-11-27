Jeudi, 27 novembre 2025
    Le Terminus Hôtel, pensé pour respirer, rêver et recommencer

    Terminus Hotel - photo Marc-André Aubin
    Situé au cœur du quartier Saint-Roch, à Québec, le Terminus Hôtel est un appart’hôtel urbain qui allie confort et authenticité. Ses 26 suites entièrement équipées offrent la liberté d’un vrai chez-soi, dans une ambiance rétro-moderne inspirée de l’ancienne gare centrale d’autobus. Chaque détail a été pensé pour accueillir les voyageurs d’aujourd’hui, qu’ils soient en escapade amoureuse, en voyage d’affaires, entre amis ou simplement de passage.

    Que ce soit pour se retrouver, faire une pause ou simplement profiter du trajet, le Terminus Hôtel offre un espace inspiré par le passé, mais bien ancré dans le présent, où le temps semble suspendu, juste assez pour reprendre son souffle avant de repartir vers sa prochaine destination.

    Les suites, de différentes tailles, peuvent accueillir de 2 à 8 personnes, selon les besoins et le rythme de chacun.

    Terminus Hotel – photo Marc-André Aubin

    Dans un esprit résolument contemporain, le Terminus mise sur des partenariats locaux, des produits écoresponsables et des équipements à faible consommation. Ce souci du détail se ressent dans chaque aspect de l’expérience : un design soigné, une atmosphère feutrée et une approche simple, sincère et accueillante.

    Un lieu où l’on s’arrête… et où l’on a envie de revenir.

    Réservez au Terminus Hôtel, là où le voyage commence.

    INFOS | http://www.terminushotel.ca
    instagram.com/terminushotel.qc

