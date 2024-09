Formica Canada invite les étudiants du Québec à participer à la Compétition Innovation Étudiante FORM 2025

Formica Canada annonce l’ouverture de la Compétition Innovation Étudiante FORM 2025. Désormais dans sa huitième année, cette compétition annuelle de design de mobilier invite les étudiants en architecture et en design d’intérieur du Canada, des États-Unis et du Mexique à partager leur créativité à travers des conceptions originales mettant en vedette les produits de marque Formica, avec pour thème cette année « Design qui inspire le bien-être ».

La compréhension croissante de la neuroesthétique, un domaine qui étudie comment l’esthétique qui nous entoure peut influencer notre santé mentale et physique, a un impact sur le design d’intérieur. Le Groupe Formica en a fait le point central de sa compétition 2025. Le thème « Design qui inspire le bien-être » permettra aux étudiants de démontrer comment des éléments tels que les couleurs, les sons et les motifs peuvent avoir un impact bénéfique sur la façon dont les gens vivent et interagissent avec leur espace. Les participants devront soumettre une description de leur projet ainsi qu’un rendu en couleurs de leur design de mobilier, intégrant au moins trois produits des marques Formica® ou FENIX.

« La dernière édition de la compétition a attiré, encore une fois, une formidable cohorte d’étudiants québécois et canadiens qui se sont distingués par le nombre élevé de participants, et par la créativité et la qualité des designs soumis, dont la Canadienne Cali Pitcher qui a remporté la première place », indique Christelle Locat-Rainville, directrice Marketing de Formica Canada. « Nous avons très hâte de voir comment les participants à la compétition 2025 interpréteront le thème « Design qui inspire le bien-être » et de découvrir leurs créations ».

Les participants auront la chance de remporter des prix en espèces et d’obtenir une reconnaissance nationale lors de l’exposition NeoCon 2025, du 9 au 11 juin, à Chicago, l’événement de design le plus important pour les intérieurs commerciaux (visionner la vidéo de Formica sur NeoCon 2024). Le gagnant du grand prix recevra une récompense en espèces de 2 000 $ US et son design sera fabriqué et exposé lors de NeoCon 2025. Le gagnant de la deuxième place recevra 1 000 $ US et le gagnant de la troisième place recevra 500 $ US. Les trois gagnants seront également invités à participer à NeoCon 2025 en tant qu’invités de Formica et auront l’opportunité de rencontrer des professionnels de l’industrie et de découvrir les tendances et les chefs de file de la communauté du design.

La compétition est ouverte du 10 septembre 2024 au 7 mars 2025, et les gagnants seront annoncés au début du mois de mai. Un jury composé de leaders reconnus de l’industrie évaluera les projets des étudiants.

Pour plus d’information ou pour consulter les détails et les règlements complets de la compétition, rendez-vous au www.formica.com/CompetitionEtudiante.