Esplanade Cartier signé Prével s’anime au cœur de Montréal

C’est lors d’un événement le 25 septembre sur la placette publique d’Esplanade Cartier que Prével a procédé au dévoilement officiel de trois œuvres d’art public réalisées respectivement par les artistes Antonietta Grassi, MSHL et Diane Roe.

L’événement, en présence de Robert Beaudry, conseiller de la Ville de l’arrondissement de Ville-Marie et du Comité exécutif, de Laurence Vincent, présidente de Prével, d’Élizabeth-Ann Doyle, directrice générale et artistique de l’organisme montréalais MU, de Véronique Rioux, consultante en design industriel, proposait aussi un parcours dynamique du nouveau quartier, et ce, afin d’apprécier les œuvres et, du même coup, visiter le tout premier jardin communautaire montréalais sur toit.

Trois artistes subliment l’Esplanade Cartier grâce à leur talent

L’œuvre d’Antonietta Grassi

Antonietta Grassi consacre l’essentiel de sa carrière à la peinture abstraite. Elle compose des formes superposées, traversées de fines lignes, où s’entremêlent textile, informatique, architecture et héritage pictural du XXe siècle. Lauréate du concours d’intégration d’une œuvre permanente en verre à la façade du Y des femmes, à Esplanade Cartier, l’artiste montréalaise propose une création inspirée de la vie du quartier et saluée par le comité de sélection. Visible depuis le pont Jacques-Cartier et l’avenue De Lorimier, l’œuvre évoque un hybride entre tissage et code-barres, symbolisant l’alliance entre technologie et artisanat, tandis que ses lignes métaphoriques traduisent les liens qui unissent les générations.

MSHL, d’origine française, est un artiste autodidacte primé qui a nourri son travail d’autres influences comme Matisse, Ricardo Cruz Diez et Vasarely, entre autres. Il évolue aujourd’hui dans un univers abstrait et géométrique où la place de chaque élément se justifie par rapport aux autres. Pour son œuvre, les couleurs qu’il a choisies reprennent les tonalités de bleu que l’on retrouve sur les briques en façade du bâtiment.

La Montréalaise Diane Roe, artiste et éducatrice en arts, a étudié les arts visuels et les médias imprimés à l’Université Concordia et participe régulièrement à des expositions. Fascinée par le travail à grande échelle qui permet de mieux ressentir et de mieux se laisser imprégner par ses peintures, elle s’est tournée vers l’art mural pour démocratiser les arts visuels. Sa création pour la cour intérieure de l’Esplanade Cartier s’inspire de traces et de textures à Montréal et dans le Bas-Saint-Laurent, qu’elle transforme en compositions abstraites.

De l’art au jardin : le plus haut potager à Montréal se trouve à Esplanade Cartier

Avec sa superficie de 12 000 pieds carrés, le jardin collectif d’Esplanade Cartier, réalisé par Prével, en étroite collaboration avec le Laboratoire sur l’agriculture urbaine (AU/LAB), est le plus haut potager sur toit à Montréal et vise à lutter contre l’insécurité alimentaire dans le quartier Centre-Sud, tout en contribuant activement à réduire les îlots de chaleur. Des organismes communautaires, ainsi que des résidents et résidentes de l’arrondissement Ville-Marie peuvent y jardiner et y récolter des légumes.

Credos photos : Olivier Bousquet