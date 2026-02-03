John Lithgow juge les positions transphobes de J.K. Rowling «inexplicables»… mais défend son choix d’incarner Dumbledore

Invité dimanche dernier au Festival international du film de Rotterdam, où John Lithgow présentait Jimpa, son plus récent film à thématique queer, l’acteur américain est revenu sur la controverse entourant J.K. Rowling et sur les critiques visant sa participation à un nouvel avatar de l’univers Potter. Pour Lithgow, qui a déjà interprété à l’écran un personnage transgenre, les prises de position controversées de J.K. Rowling à l’égard des personnes trans ne suffisaient pas à le dissuader d’accepter le rôle d’Albus Dumbledore dans la future adaptation télévisuelle de Harry Potter produite par HBO.

« Je prends cette question extrêmement au sérieux », a déclaré Lithgow, cité par Variety. « Elle a créé un univers extraordinaire pour les jeunes, qui a profondément marqué l’imaginaire collectif. C’est une œuvre sur le bien et le mal, la bonté et la cruauté. Je trouve ses opinions ironiques et inexplicables. Je ne l’ai jamais rencontrée et elle n’est pas vraiment impliquée dans cette production. Les personnes avec qui je travaille, en revanche, sont remarquables. »

Ces propos contrastent toutefois avec ceux de Casey Bloys, président du contenu chez HBO, qui a récemment affirmé que J.K. Rowling avait été « très, très impliquée » dans le choix du ou de la scénariste ainsi que du ou de la réalisatrice de la série. À titre de productrice exécutive, ses « observations et son expertise seront utiles », avait-il ajouté.

John Lithgow reconnaît que son engagement dans le projet suscite de vives réactions. « Ça me bouleverse que certaines personnes s’opposent au simple fait que je participe à cette série », a-t-il confié. « Mais lorsqu’on regarde l’œuvre complète de la série de livres de Harry Potter, on n’y trouve aucune trace de transphobie. Au contraire, elle y a écrit une véritable méditation sur la bienveillance et l’acceptation. Et Dumbledore est un rôle magnifique. »

Malgré cette tentative de dissociation entre l’œuvre et les opinions de son autrice, le malaise n’a pas complètement disparu dans la salle. Toujours selon Variety, un membre du public a quitté la projection en lançant : « Ces discours n’aident pas. » Lithgow a répliqué calmement : « Je suis tout à fait prêt à affronter les collisions d’opinions. Je le comprends. »

L’acteur était à Rotterdam pour promouvoir Jimpa, réalisé par Sophie Hyde (Good Luck to You, Leo Grande). Il y incarne un grand-père gai vivant à Amsterdam, qui accueille sa petite-fille non binaire, Frances (Aud Mason-Hyde). Des tensions éclatent lorsque Frances et sa mère (Olivia Colman) lui rendent visite et que l’adolescent·e annonce vouloir rester vivre avec lui pendant un an. Le film aborde avec sensibilité les questions d’identité, de filiation et de transmission queer.

aroJohn Lithgow avait déjà affirmé, en avril dernier, que les propos anti-trans de J.K. Rowling ne l’avaient pas empêché de considérer le rôle de Dumbledore. Il racontait notamment qu’un ami ayant un enfant trans lui avait envoyé une lettre ouverte publiée sur Book Riot, l’exhortant à se retirer du projet afin « d’envoyer un message clair aux jeunes trans : ils comptent plus qu’une franchise de fantasy ».

« Je me suis demandé : pourquoi cela devrait-il entrer en ligne de compte ? », avait-il alors déclaré. « Je me demande comment J.K. Rowling a intégré tout cela. J’imagine qu’à un moment donné je la rencontrerai, et je suis curieux d’en discuter avec elle. »

John Lithgow n’est pas le seul acteur de la future série à avoir pris ses distances avec les positions de Rowling tout en acceptant un rôle. Nick Frost, pressenti pour incarner Hagrid, et Paapa Essiedu, également de la distribution, ont exprimé des réserves similaires.

Jimpa prendra l’affiche dans certaines salles dès vendredi, tandis que la série Harry Potter de HBO est attendue en 2027 — un lancement déjà lourdement chargé de débats, où la question de la responsabilité culturelle et politique des artistes demeure plus que jamais au cœur des discussions.