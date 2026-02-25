Leeland distribue la joie à Project Runway Canada

Reconnu depuis des années comme l’un des meilleurs créateurs de costumes dans l’univers du drag canadien, Leeland a prouvé qu’il pouvait également être un solide designer de mode en remportant Project Runway Canada au début de 2026. Au programme : de l’audace, de la joie et une rencontre fascinante entre ses origines écossaises et chinoises.

Comment décrirais-tu l’impact de Project Runway depuis ses débuts?

LEELAND : L’émission a une telle influence depuis vingt ans! Certains éléments de RuPaul’s Drag Race viennent de Project Runway aux États-Unis. Évidemment, l’émission nous a permis de découvrir des designers qui nous ont offerts des collections incroyables et qui sont devenus des mentors. L’émission met en lumière des talents, leur offre une plateforme pour être vus par énormément de gens et leur donne l’occasion de se déployer. On parle carrément d’un héritage à ce point!

Que pensais-tu du retour de Project Runway Canada sur Crave?

LEELAND : Je trouvais ça génial, parce que ça donne une chance aux jeunes designers. L’autre jour, j’étais dans un magasin de tissus avec un des finalistes, Curtis, et une mère est venue vers moi pour me dire qu’elle était sur place avec sa fille, parce qu’elles avaient regardé l’émission. Elles voulaient voir l’endroit où on venait magasiner, car sa fille souhaitait devenir designer. C’est intéressant de voir l’effet sur les gens. Personnellement, je me suis inscrit pour avoir du plaisir! Je n’imaginais même pas me rendre jusqu’à la fin.

Avec quelles drag queens as-tu collaboré au fil du temps?

LEELAND : J’ai travaillé avec Lemon, Tynomy, Jada Hudson, The Virgo Queen et tant de reines différentes. Je les adore. Je vais toujours parler d’elles positivement, car elles m’ont appris à m’aimer moi, mon art et mon design. Elles m’ont permis d’explorer différentes avenues et d’expérimenter. C’est intéressant de voir que j’ai développé mes habiletés avec elles et que je suis ensuite allé à Project Runway où j’ai appris plein d’autres choses auprès des designers.

Est-ce que ça signifie que tu es autodidacte?

LEELAND : Absolument! Je n’ai fait aucune étude dans le domaine. Ma famille dirige un

nettoyeur à sec à Toronto. Ils font des altérations sur les vêtements depuis les années 1950. Ça a toujours été dans ma famille. Quand je me suis assis derrière une machine à coudre pour la première fois, c’est comme si je savais déjà quoi faire. Par la suite, les drags queens ont été mes profs d’une certaine façon. J’ai fait des erreurs et des apprentissages avec elles. À force d’essayer plein de choses, j’ai trouvé mon chemin.

Décris-nous l’intensité des tournages de Project Runway Canada.

LEELAND : C’était complètement fou! Le premier segment pour tourner les épisodes 1 à 8 ont duré environ quatre semaines. On travaillait comme des chiens! On tournait trois épisodes par semaine avec une journée de congé entre chacun d’eux. Après chaque défi, quelqu’un était éliminé, donc on perdait une personne tous les deux trois jours. Bref, on est passé de 12 à 5 en très peu de temps.

Et pour la finale?

LEELAND : Les deux autres finalistes et moi avons eu 6-7 semaines pour élaborer notre

collection. J’ai adoré être dans cet environnement et devoir faire les choses rapidement, parce que ça me vient assez naturellement. Ça ne m’a jamais fait peur. Je pouvais créer une sacoche en 10 minutes et m’amuser avec les autres. Cela dit, c’était bien d’avoir plus de temps pour construire une collection finale. C’était la première fois que je devais créer 10 looks cohérents avec un message : je voulais mélanger mes racines chinoises et écossaises avec un côté punk.

À quel point était-ce difficile de marier ces références?

LEELAND : Quelque chose dans mon cœur a vite trouvé des concepts étonnants, comme de mélanger une silhouette chinoise traditionnelle avec l’apparence d’une cornemuse pour la jupe. Certaines personnes ont trouvé que c’était trop littéral et que je frappais trop fort sur certains éléments, mais je crois que ça devait être aussi camp pour vendre l’idée. Les trois finalistes sont queers.

Pourquoi crois-tu que les personnes queers sont si créatives?

LEELAND : Parce qu’on a pas peur de prendre des risques. On a dû apprendre très jeune qu’il n’y rien de mal avec qui on est et quand on trouve cette confiance, on est impossible à arrêter! Le fait qu’on se retrouve tous les trois en finale, ça démontre qu’on peut réellement être qui on veut, avoir du succès et être aimés par les gens.

J’ai adoré vivre l’expérience avec Charles et Curtis. On est devenus des amis proches. Avant cette entrevue, j’étais sur un appel avec eux et on se disait des niaiseries. Je suis reconnaissant de voir qu’on vient de milieux si différents, mais qu’on peut se retrouver au milieu. On a beaucoup de respect les uns pour les autres. On admire nos trois collections et je crois sincèrement que chacun aurait pu gagner. Les juges ont répété que tu apportais de la joie.

Pourquoi est-ce fondamental dans ton travail?

LEELAND : De nos jours, le monde essaie de nous séparer et de nous isoler, alors qu’on devrait faire exactement l’inverse. Quand on voit à quel point la société est chaotique, on devrait expérimenter la joie dès qu’on en a l’occasion et s’attacher à elle. Et si on peut célébrer les gens qui créent de l’art en se rassemblant autour deux, on devrait le faire. C’est important pour moi de porter ce message de joie. On peut sourire, laisser tomber nos épaules et croire que les choses vont se replacer un jour.

De quelle façon l’émission t’a-t-elle aidé à comprendre que tu es un designer de mode?

LEELAND : Je me suis identifié comme un créateur de costumes si longtemps. En participant à Project Runway, j’ai compris que je pouvais être un designer de mode tout en incluant des éléments de costume et de la culture camp ici et là, en étant accepté et célébré pour tout ça. Lorsque Coco Rocha m’a dit à la fin « You are a fashion designer », ça voulait tout dire pour moi!

