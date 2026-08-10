Parker et Alex, les danseurs amoureux

Lors des auditions à Révolution, Parker Rice et Alex Beaulieu ont choisi de raconter leur histoire d’amour en mouvements. Instantanément, des centaines de milliers de personnes sont tombées en amour avec les danseurs originaires du Nouveau-Brunswick et désormais établis au Québec.

Pourquoi avez-vous choisi de vous présenter en chorégraphiant votre relation?

Alex : On ne voulait pas que chaque ronde serve à raconter notre histoire d’amour, mais on trouvait ça intéressant comme première approche, parce que c’est la façon dont on s’est rencontré. On voulait que ce soit touchant et authentique : c’était impossible de faker cette connexion.

Parker : À l’époque des tournages, notre histoire d’amour était encore nouvelle. Ça faisait juste un an et demi qu’on était en couple. Donc, ça nous permettait de raconter quelque chose qui était encore frais. On pouvait se replonger facilement dans les sentiments de nos débuts. Comme on a décidé de danser ensemble pour Révolution, le numéro nous permettait aussi de découvrir qui on est comme artistes en présentant qui on est comme partenaires dans la vie.

Alex : Et quand on a la chance d’offrir de la représentation de nos communautés sur une plateforme immense comme Révolution, on trouve ça vraiment important. Après la diffusion, on a reçu plusieurs messages de gens qui ont vraiment apprécié ce qu’on a fait.

Comment fait-on pour raconter un couple avec des mouvements?

Alex : Toutes nos chorégraphies sont signées Yoherlandy, en collaboration avec nous. On a d’abord trouvé une chanson qui représentait notre histoire. Ensuite, c’était plus facile de trouver les mouvements. On voulait raconter notre hésitation : au début, on était pas certain de vouloir se mettre ensemble à cause du milieu de la danse et de plusieurs autres variantes. On a donc essayé d’illustrer une forme de recul : j’allais vers lui et il hésitait, ensuite il venait vers moi et je reculais. Les gens pouvaient comprendre notre histoire, mais on les laissait l’interpréter à leur façon.

Parker : Quand tu fais un numéro comme ça, c’est important d’être le plus sincère possible. Pendant le numéro, je me suis replongé au début de notre relation pour revivre les sentiments qui m’habitaient. Ça nous a aidés pas mal.

De quelle façon vous êtes-vous connus?

Parker : On s’est rencontré dans un programme de danse au Québec, après avoir quitté le Nouveau-Brunswick à deux mois d’intervalle, sans s’en parler. On s’est entraîné pendant des mois ensemble. C’était quand même intense. Un jour, on a fait un voyage à Los Angeles pour repousser nos limites en danse. Là-bas, on a vécu des hauts et des bas similaires. On a connecté sur les défis que ça représente d’être des artistes. On se comprenait. On a commencé à se rapprocher et les sentiments sont devenus trop fort pour les ignorer.

Alex : Quand j’ai aperçu Parker dans le programme, j’étais content de voir un autre gars de ma province. Ça m’a fait sentir comme si j’étais à la maison. Très vite, on est devenu des amis et c’est resté comme ça durant des mois. On a pris le temps d’apprendre à se connaître, mais on a réalisé qu’on était plus que des amis.

Comment la danse est-elle entrée dans vos vies?

Alex : Mes parents m’ont inscrit à un cours de danse à six ans. Peu à peu, j’ai essayé un peu tous les styles, mais mes forces étaient surtout dans le hip-hop. Vers 16-17 ans, j’ai réalisé que j’avais du potentiel. C’était pendant la Covid. J’ai pris le temps de réfléchir à ce que j’aimerais faire plus tard. J’ai compris que je voudrais peut-être faire carrière là-dedans.

Parker : À huit ans, ma mère m’a inscrit dans un studio et j’étais dans un groupe avec seulement des gars en hip-hop. Ça m’a aidé à me faire des amis, parce que j’étais un enfant un peu gêné. Je me suis ouvert. Mes parents ont vu un changement dans ma personnalité dès la première année. Puis, je me suis concentré sur le jazz, le contemporain et le ballet.

Participer à Révolution, c’est super exigeant. Quel a été l’impact de l’émission sur vos vies?

Alex : On a participé à trois rondes et ça a été un long processus. Pendant des mois, on a mis le reste de nos vies sur pause. Nos revenus étaient vraiment moins gros. On répétait presque chaque jour ensemble et on devait aussi vivre notre relation en-dehors de ça. Ça nous a apporté beaucoup de défis. On ne se le cachera pas : travailler ensemble quotidiennement, ça peut être complexe. Des fois, l’un est blessé ou l’autre est moins motivé. Ça a demandé beaucoup de temps et d’énergie, mais ça nous a beaucoup rapprochés.

Vivez-vous au Québec maintenant?

Parker : Oui, on vient de déménager ensemble à Montréal au début de juillet, après avoir vécu dans des appartements séparés avec colocs. Pendant Révolution, on a vécu beaucoup de choses et on a compris que ça fonctionnait de passer beaucoup d’heures ensemble.

Être homosexuel au Nouveau-Brunswick, c’est comment selon votre expérience?

Parker : Quand j’étais jeune, je ne connaissais personne de queer dans mon coin, alors c’était difficile d’accepter mon homosexualité. Je rêvais d’être comme les autres. Avec le temps, j’ai compris que tout le monde est différent, que je suis ma propre personne et que je peux faire tout ce qui m’intéresse. Tous mes amis et toute ma famille ont été très accueillants, même mes grands-parents qui sont très religieux. Ils m’aiment autant qu’avant.

Alex : Ma famille n’est pas conservatrice. Pourtant, il y a plein de familles plus fermées au Nouveau-Brunswick. Je pense que c’est plus arriéré qu’au Québec. J’ai fait mon coming out pendant mon secondaire. Il y avait peut-être deux autres personnes queers à mon école. J’ai vécu beaucoup d’intimidation. La province s’ouvre aussi à l’immigration depuis quelques années seulement. Les gens ne sont pas habitués de voir des gens de différentes cultures et couleurs. On est un peu en retard.