Épisodes 1-2/saison 10: Nouvelle saison de Drag Race All Stars sur les stéroïdes

Dans le cadre de la 10e saison de RuPaul’s Drag Race All Stars, 18 reines (un record!) ont été réparties dans trois groupes pour les préliminaires, avant que la moitié d’entre elles se qualifient pour les demi-finales. Quoi de mieux pour lancer cette édition anniversaire que deux épisodes d’un coup?

Dès les premières minutes, la reine-mère a expliqué que chaque épisode permettrait aux participantes d’accumuler des points. Les trois clans sont composés de six reines. Au terme d’un défi principal, deux points sont donnés aux deux meilleures, qui s’affrontent dans un lipsync pour récolter un point supplémentaire. Les quatre autres peuvent ensuite offrir un point à une adversaire de leur choix. Bonjours les alliances!

La 10e saison a été lancée avec le groupe formé par Aja, Deja Sky, Irene the alien, Olivia Lux, Bosco et Phoenix.

Lors de son entrée dans l’atelier, Aja était vêtue d’un ensemble vert et doré témoignant d’une certaine évolution, après avoir quitté la drag pour se trouver, transitionner et embrasser son art à nouveau.

Deja Sky, qui a parlé plusieurs fois de sa perte de poids, de la chirurgie qui a failli la tuer et du constat que l’opération n’a rien changé à son mal-être, portait une robe bleu métallique et des étoiles cheap.

Irene the alien (autrefois Irene Dubois) voulait faire oublier son élimination au premier épisode de la saison 15 avec une robe futuriste dont la forme était aussi étrange que le tissu.

Phoenix, 43 ans, l’air de 70, est arrivée en portant des couleurs prévisibles de l’oiseau qui renaît de ses cendres, 15 ans après avoir fait piètre figure dans la saison 3.

Olivia Lux a fait honneur à sa beauté avec une robe argentée et une perruque de dreads gris.

Bosco a volé le show avec ses épaules zébrées sur-dimensionnées, sa cravate du cou jusqu’au sexe et sa perruque orange. Notons qu’au naturel, elle ressemble désormais à un mélange de Nicole Kidman et de Julia Roberts quand elles avaient 25 ans.

Lors du défi principal, consistant à tourner une vidéo sur Winner winner chicken dinner (chorégraphie, écriture d’un couplet, enregistrement vocal), Aja était étincellante. Bosco très bonne, mais un brin en retenue. Deja manquait d’énergie. Olivia était hypnotisante, même si elle n’avait pas l’attitude rock désirée. Phoenix était banale. Irene semblait faire tout ce qu’un numéro exige sans le vivre, même si les juges lui ont lancé des fleurs, afin de scénariser son histoire de come-back.

Lors du défilé Slits and tits, Aja portait une robe rouge étrange, une poitrine et un visage violets (mais pas le reste du corps), en démontrant à nouveau qu’elle ne sait pas se maquiller. Bosco était une œuvre d’art à mi-chemin entre le burlesque et la haute couture. Deja a présenté une vieille robe de Disney probablement achetée chez Renaissance.

Olivia était vêtue d’un pantalon-robe violet avec un sein à découvert : magnifique. Irene, le corps tout vert, portait une immense robe de style showgirl à Vegas. Phoenix a présenté un look de dominatrice en latex avec une fermeture éclair pour faire respirer sa poitrine.



Aja et Irene ont fini dans le top 2, avant de s’affronter en lipsync sur la chanson Think U the Shit. Irene se défendait bien, mais elle a été surclassée par l’intensité et la spontanéité d’Aja, qui a gagné la mise.

Deuxième épisode

En début d’épisode, on a vu les quatre autres se donner leur point : très politically correct.

Au terme d’un mini challenge de boule et de frottage sur les membres du pit crew consentants, on a su que le défi principal serait une improvisation lors d’un meurtre et mystère.

Aja s’est bien défendue, sans plus. Phoenix ne savait pas jouer et elle n’était clairement pas de niveau. Deja a été très bonne. Bosco aussi, réussissant même à surprend Ru. Irene a fait belle figure. Olivia était sympathique, mais unidimensionnelle.

Lors du défilé Coming and going, les reines devaient présenter un look exprimant une idée devant et une autre, derrière.

Olivier était ravissante dans une robe de bal inspirée de Billy Holiday. Irene était une Sarah Palin sur l’acide en dévoilant un bébé extra-terrestre dans sa perruque et un robot à l’arrière. Bosco a présenté un cercueil cintré (!) dans lequel se trouvait la légendaire Elvira.

Deja avait l’air d’une fleur fatiguée. Phoenix a tenté une métaphore sur la grisaille, la tempête, le soleil et le ciel que même son histoire, sincère et touchante, n’a pas suffi à rendre intéressante. Aja a elle aussi tenté une avenue bancale évoquant l’or et le troisième œil.

Bosco et Irene, ont terminé au sommet. Elles se sont battues sur Murder on the dancefloor de Sophie Ellis-Bextor. Encore une fois, Irene était très bonne, mais on la voyait penser à ce qu’elle devait faire, alors que Bosco a magnifiquement bien joué avec sa robe blanche, style papillon géant, avant d’offrir au monde son corps spectaculaire.

Évidemment, Bosco a gagné le point supplémentaire. Dans le prochain épisode, nous connaîtront les résultats des préliminaires de ce groupe.