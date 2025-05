Daniel French et son amour de cowboy

En février dernier, l’écrivain Daniel French nous offrait un recueil de poésie intitulé Suicidez-moi. Il récidive quelques mois plus tard avec Mon cowboy d’amour, un roman. « Mon recueil de poésie Suicidez-moi commence à se vendre en France et est toujours dans les cinq meilleurs vendeurs », nous écrivait Daniel French, le 23 avril dernier. « Je sais, mon recueil est sombre, c’est pour cela que Mon cowboy d’amour sera disponible sous peu. J’avais envie de rire avec ce livre, qui est une satire des romans Harlequin ! »

« C’est un roman d’humour et non d’amour », continue en rigolant Daniel French, que nous avons contacté. « Dans le fond, c’est une satire avec une touche humoristique et la fin est heureuse. Même si c’est un roman gai, il ne faut pas s’attendre à des descriptions de scènes de sexe, il n’y en a pas. » C’est l’histoire de Félix-Antoine, un jeune étudiant en médecine vétérinaire, qui s’est séparé de son chum récemment. Pour se changer les idées et s’éloigner encore plus de son ex-amant, il accepte un stage dans une petite ville appelée l’Islet. Il pense d’abord que ce sera une petite ville tranquille, « mais il va y rencontrer des personnages plus colorés et plus fous les uns que les autres », explique l’auteur.

Entre autres, Félix-Antoine fait la connaissance de Noémie, jeune lesbienne radicale et secrétaire, qui se présente comme une véritable copie conforme de la poupée Barbie, paraît-il. En se rendant au bar LGBT de la ville « La mouette blanche » (ici un clin d’œil au bar Aigle Noir), Félix-Antoine tombe sur un cowboy plutôt mystérieux du nom d’André. « C’est un beau cowboy, musclé, moustachu, sexy, mais qui est presque l’opposé de Félix-Antoine. Je ne veux pas révéler ce qui se passe après cette rencontre-là plutôt inusitée, mais c’est surtout très drôle… », titille ainsi Daniel French. « Ce sont des histoires farfelues, remplies de sarcasme, où je pousse réellement la satire du roman Harlequin sulfureux que l’on connaît habituellement, souligne-t-il. J’écrivais des journées entières, tout sortait presque tout seul. J’ai eu beaucoup de plaisir avec les personnages secondaires, tout en gardant en tête mon personnage principal de Félix-Antoine. » En plus de Suicidez-moi et de Mon cowboy d’amour, Daniel French a également signé L’eau des nuages, Entre le rose et le noir et Melting Blue Delicious (qui forment ensemble une trilogie), puis Les vies d’anges et Que Dieu te protège.

Son recueil de poésie, une sorte d’hommage au poète Émile Nelligan, se vend bien, même en France ! « Je ne m’attendais pas à ce que cela se vende autant. Cela me fait penser à Les vies d’anges (titre québécois), qui s’est très bien vendu en France sous le titre d’Ange de ville. Que Dieu te protège aussi avait connu un certain succès en France. C’est toujours surprenant ce genre de chose-là », avoue-t-il. « Mon cowboy d’amour, c’est un petit roman tout léger, comme une lecture d’été, et sans prétention ».

INFOS | Disponible sur lulu.com