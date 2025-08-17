Mardi, 19 août 2025
• • •
    Publicité
    AccueilCultureLivres
    LivresPersonnalités

    L’auteur·e le·a plus censuré·e aux États-Unis refuse de se taire

    Logan Cartier
    Par Logan Cartier
    0

    Quand le sénateur républicain John Kennedy, de Louisiane, a lu à voix haute un passage cru du livre All Boys Aren’t Blue: A Memoir-Manifesto lors d’une audience du comité judiciaire du Sénat en 2023 — en déroulant les phrases sur le lubrifiant et le sexe avec son accent du Sud, oscillant entre le théâtre et le mépris — il croyait peut-être humilier George M. Johnson. Mais Johnson, auteur·e de l’un des livres les plus censurés d’Amérique, y a vu tout autre chose, nous apprend une entrevue publié dans la plus récente édition du magazine LGBTQ+ The Advocate.

    Publié en 2020, All Boys Aren’t Blue se voulait dès le départ plus qu’un simple mémoire. C’était, comme le dit son sous-titre, un manifeste. « Je savais que c’était un livre spécial », raconte Johnson au journaliste de The Advocate. « Mais je n’aurais jamais pu prédire qu’il deviendrait le centre d’une conversation nationale sur la censure, l’éducation et l’effacement des vérités queer noires. »

    Johnson reconnaît que cette mise en spectacle les a affecté·e. « Mais ça a aussi permis au livre d’atteindre des publics qu’il n’aurait jamais rejoints autrement. Quelqu’un, quelque part, a vu cet extrait, a commandé le livre et a découvert une histoire dont iel ignorait avoir besoin. »

    Résister par la mémoire et l’histoire
    La réaction a été immédiate et féroce. Mais Johnson n’a pas reculé. En septembre dernier, iel publiait Flamboyants, une célébration vibrante des figures noires queer de l’histoire, trop souvent réduites à une facette d’elles-mêmes — voire effacées complètement. « C’était excitant, parce que j’ai pu me trouver mes propres héros », explique Johnson dans cette entrevue. « Des personnes dont je n’avais jamais entendu parler en grandissant, parce que leur identité queer avait été effacée. »

    Flamboyants s’enracine dans l’héritage riche et radical de la Harlem Renaissance, une période que les manuels scolaires ont aplatie et dépouillée de son éclat queer. « Les personnes noires queer ont façonné la Harlem Renaissance », insiste Johnson. « Elles étaient dans la musique, dans la mode, dans la littérature, mais l’histoire a gommé cet aspect. »

    De Josephine Baker à Gladys Bentley, de Langston Hughes à Jimmy Daniels, Flamboyants honore ce que Johnson appelle « nos Avengers » — une lignée de lumières noires queer trop puissantes pour être ignorées. Daniels, artiste de cabaret et acteur de la scène culturelle du Harlem, a particulièrement marqué Johnson.

    Du Harlem Renaissance au Met Gala
    Voir certains de ces héritages réimaginés récemment, au Met Gala de mai dernier placé sous le thème Superfine: Tailoring Black Style — des détails comme le smoking de Bentley ou les boucles de Baker — a été un moment de confirmation. « C’était comme un cercle qui se refermait », dit Johnson. « Et j’ai le privilège d’aider les gens à comprendre ce qu’ils regardent. »

    Ce sentiment de filiation, de mémoire retrouvée et de futurs réinventés, est au cœur du travail de Johnson. « Ça ne sert à rien de raconter le passé si on ne peut pas le relier au présent », souligne-t-iel. « Et ça ne sert pas non plus de parler d’aujourd’hui si on n’offre pas une vision pour la suite. »

    Transformer le désespoir en moteur
    Johnson n’est pas naïf·ve face au moment que nous traversons. En tant qu’auteur·e non binaire, iel a vu en direct l’administration Trump et ses alliés tenter d’effacer toute reconnaissance des personnes non binaires et transgenres. Mais pour Johnson, le désespoir n’est pas une fin : c’est un carburant. « L’espoir peut être passif. Le désespoir force l’action », affirme-t-iel. « Stonewall n’est pas arrivé parce que les gens espéraient que ça s’améliore. C’est arrivé parce qu’ils savaient que ça ne s’améliorerait pas — à moins qu’ils ne fassent quelque chose. »

    Avec cette philosophie, Johnson continue d’écrire. Pour se souvenir. Pour revendiquer. Pour réparer. Parce que peu importe combien de législateurs tentent de les faire taire, iel n’ira nulle part.
    « Ils peuvent interdire le livre », conclut Johnson. « Mais ils ne peuvent pas interdire l’histoire. Et ils ne peuvent certainement pas nous interdire, nous. »

    Du même auteur

    SUR LE MÊME SUJET

    LAISSER UN COMMENTAIRE

    S'il vous plaît entrez votre commentaire!
    S'il vous plaît entrez votre nom ici

    Publicité

    Actualités

    Les plus consultés cette semaine

    Publicité
    Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

    À PROPOS

    FUGUES TV

    ABONNEZ-VOUS

    Photos

    VERSIONS VIRTUELLES

    NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX

    LIEUX DE DISTRIBUTION DES MAGS

    JE SOUTIENS FUGUES!

    POUR ANNONCER

    Dans nos magazines ou sur le web

    plus en détails ici
    ©

    Groupe Hom. Tous droits réservés. Conception web par Groupe Hom.

    PLUS D'ARTICLES

    Survol de la programmation queer et diversifiée du TIFF 2025

    Une drag queen de Canada’s Drag Race remporte une médaille d’argent au Championnat...