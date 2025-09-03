Une nouvelle association québécoise des journalistes 2ELGBTQI+ est née

Le paysage médiatique québécois devient progressivement plus inclusif, et les journalistes issu·e·s des communautés 2ELGBTQI+ y occupent une place de plus en plus visible. Pourtant, ces professionnel·le·s peuvent être confronté·e·s à des réalités spécifiques : discriminations, intimidations, violences ou encore impacts négatifs sur leur santé mentale dans un contexte social parfois polarisé autour des enjeux de diversité sexuelle et de genre.

Afin de répondre à ces besoins et de créer un espace sécuritaire et solidaire, le journaliste Quentin Dufranne a récemment fondé l’Association québécoise des journalistes 2ELGBTQI+ (AQJ+).



«Trop souvent, les journalistes 2ELGBTQI+ subissent des pressions ou de la discrimination, que ce soit au travail ou dans la société. L’AQJ+ veut être un lieu de solidarité, de soutien et d’action pour que nos voix soient entendues et respectées», affirme Quentin Dufranne, président-fondateur de l’AQJ+ et journaliste à La Presse Canadienne.

Concrètement, l’AQJ+ vise à offrir un espace de partage et d’entraide aux journalistes 2ELGBTQI+ issu·e·s de la presse écrite, web, télé, radio ou agences ; à améliorer le traitement médiatique des enjeux liés à la diversité sexuelle et de genre au Québec ; à proposer un lieu de réflexion et d’échange, où les membres peuvent s’exprimer librement et en toute sécurité ; à soutenir les journalistes faisant face à des discriminations liées à leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre.

Le premier conseil d’administration de l’AQJ+ est composé de Quentin Dufranne, Président-fondateur et journaliste à La Presse Canadienne; de Denis-Martin Chabot, Trésorier et journaliste indépendant et de Charline Caro, Secrétaire et journaliste indépendante.

«L’AQJ+ est une opportunité pour les journalistes queers de se rencontrer, d’échanger et de réfléchir ensemble aux problématiques qui les touchent et sur lesquels iels s’interrogent», explique Charline Caro, membre du CA de l’AQJ+ et journaliste indépendante.

L’AQJ+ entend organiser régulièrement des activités de rencontre pour ses membres et développer des outils éducatifs et de sensibilisation. La jeune association cherchera à faire entendre la voix des journalistes 2ELGBTQI+ dans l’écosystème médiatique québécois.

L’association s’engage également à inclure les personnes issues des médias qui ne souhaitent pas dévoiler publiquement leur identité sexuelle ou de genre, afin de leur offrir un appui respectueux et confidentiel.

L’AQJ+ tiendra un lancement en personne dans le Village, le jeudi 4 septembre, auquel le public et les membres des médias sont conviés. Un discours sera prononcé et les membres du CA seront disponibles pour répondre aux questions. Les allié.e.s sont les bienvenu.e.s !

Absence d’une association canadienne active de journalistes LGBTQ+

À part cette nouvelle association, il n’existe actuellement aucune autre association spécifiquement canadienne de journalistes 2ELGBTQI+, bien qu’à une certaine époque, il y a eu un Caucus canadien des journalistes gais et lesbiennes au sein de l’Association canadienne des journalistes (ACJ/CAJ).

Cela dit, une importante présence canadienne dans l’organisation américaine NLGJA (National Gay and Lesbian Journalists’ Association) a existé par le passé, à l’époque où l’organisation a tenté une croissance mondiale. Plusieurs journalistes de Fugues en ont été membres à sa création (un certain temps) au milieu des années 1990, dont Richard Burnett, André C. Passiour, Denis-Daniel Boullé et (moi-même) Yves Lafontaine, comme ceux de d’autres publications québécoises, dont André Gagnon, dans les années 2000.

La NLGJA, qui comprend encore des sections canadiennes (mais plus de caucus québécois), a joué et joue encore un rôle en soutenant une couverture médiatique équitable des enjeux LGBTQ+ ainsi que le développement des carrières des journalistes LGBTQ+ en Amérique du Nord.

Notez que la NLGJA a tenu sa conférence annuelle à Montréal en 2009, à laquelle un peu plus de 250 journalistes avaient participé.

INFO | Le lancement de l’AQJ+ aura lieu au bar Le Cocktail dans le Village, le jeudi 4 septembre, de 18h à 20h, au 1669 Rue Sainte-Catherine E, Montréal, QC H2L 2J5.

Site internet: https://www.aqj2elgbtqi.com/