Quand Cloudflare est en panne, rien ne va plus sur le web

Un incident touchant la firme de cybersécurité américaine Cloudflare a affecté, mardi 18 novembre, de très nombreux sites, comme celui de Fugues, ainsi que le réseau social X et ChatGPT, rendus inaccessibles de manière intermittente. Cette panne rappelle qu’Internet dépend d’un nombre relativement restreint d’acteurs, parfois peu connus du grand public.

«Ce n’est pas seulement vous : certaines parties d’Internet sont de nouveau hors service», constate le site Business Insider. Mardi 18 novembre, la firme de cybersécurité Cloudflare a subi une panne aux répercussions majeures. Son logiciel est utilisé par des centaines de milliers d’entreprises à travers le monde. Il sert de tampon entre leurs sites web et les utilisateurs finaux et protège les sites contre les attaques susceptibles de les surcharger en trafic. «Pour ceux qui l’ignorent, un site comme Fugues subit entre 20 et 200 attaques par jour», rappelle Yves Lafontaine directeur de Fugues. Cette réalité est plus présente depuis 2 ans. «Sans doute que les pirates peuvent compter sur l’IA à leurs fins… Sans un système comme Cloudflare, notre site serait souvent inaccessible.»

Cloudflare aurait connu «un ‘pic de trafic inhabituel’ vers l’un de ses services vers 6 h 20 (heure de l’est), provoquant des erreurs dans une partie du trafic transitant par son réseau». Un incident dont l’entreprise ne pouvait expliquer la cause dans l’immédiat, mais dont les répercussions étaient bien concrètes dans la journée de mardi, et ce dans le monde entier.

(mise à jour à 14h)

Incident résolu

Peu avant 13 heures, Cloudflare indiquait sur son site avoir lancé une correction et estimait que «l’incident [était] désormais résolu. Nous continuons à surveiller les erreurs afin de nous assurer que tous les services fonctionnent de nouveau normalement.»

Cette vaste panne est le dernier exemple en date de la dépendance d’Internet à l’égard d’un ‘nombre relativement restreint d’acteurs.

L’incident survient quelques semaines après la panne géante subie par les services d’informatique de stockage Amazon Web Services (AWS), affectant Zoom, WhatsApp, Duolingo ou encore le jeu Fortnite.