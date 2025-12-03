«Je suis fier de qui je suis», l’émouvant coming-out de Mika Brunold, joueur de tennis suisse

Âgé de 21 ans, le joueur de tennis suisse Mika Brunold vient de fait son coming out sur Instagram, dans un texte émouvant. « Aujourd’hui, j’aimerais partager quelque chose de personnel avec vous ». Par ces mots, le joueur suisse Mika Brunold, 21 ans, a annoncé le 29 novembre dernier, sur son compte Instagram, son homosexualité.

Une prise de parole encore rare dans le monde du tennis masculin.

« J’ai beaucoup réfléchi à la manière d’aborder ce sujet. Et même si cela n’a pas toujours été facile, le cacher et prétendre être quelqu’un que je ne suis pas n’a jamais été une option. C’est pourquoi je pense qu’il est temps pour moi de m’ouvrir et de vous dire que je suis gay », a poursuivi le joueur.

Dans son message, le Suisse évoque les craintes et les pressions auxquelles il a été confronté en début de carrière. « Être gay ne signifie pas seulement aimer les personnes du même sexe, cela signifie aussi faire face à des choses auxquelles la plupart des gens n’ont jamais à penser. La peur de ne pas être accepté, la pression de rester discret, le sentiment d’être différent ».

Cette prise de parole intervient quelques mois après que Mika Brunold a rendu publiques des insultes homophobes reçues après une défaite en début de saison. Elle s’inscrit aussi dans un mouvement encore très limité sur le circuit masculin : un an plus tôt, le Brésilien Joao Lucas Reis Da Silva était devenu le premier joueur professionnel à révéler son homosexualité.

Se sentir plus fort sur le court

De son côté, Mika Brunold affirme : « je suis fier de qui je suis aujourd’hui ». Avec ce message, il dit espérer que l’homosexualité, qui « n’est pas suffisamment abordée dans le monde du sport », le soit davantage. « Je crois que dans un monde idéal, nous n’aurions même pas besoin de « faire notre coming out » », écrit-il.