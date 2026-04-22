Retour de Mambo Italiano sur scène au printemps 2026

Comédie dramatique de Steve Gallucio, traduite par Michel Tremblay, Mambo Italiano est reprise par la troupe La Bande à part avec une touche de musicalité ! Le coming out qui n’est pas toujours facile, surtout dans une communauté tissée serrée. Un sujet toujours d’actualité.

C’est dans la Petite Italie de Montréal qu’est né Steve Galluccio, le scénariste de Mambo Italiano, au début des années 1960, même s’il a grandi plus au nord dans le quartier Ahuntsic. Ouvertement gai, italien, montréalais et québécois, Galluccio témoigne à travers ses œuvres de ces multiples identités.

Auteur de huit pièces de théâtre et lauréat de trois Gémeaux, il parle couramment l’italien, le français et l’anglais, et il a également participé à l’écriture de scénarios pour des séries télévisées qui ont fait leur marque.

Sa pièce Mambo Italiano, qui raconte avec humour l’amour difficile pour la famille italienne entre le fils Angelo et son ami d’enfance, le policier Nino, a été créée par la Compagnie Jean Duceppe, dans une traduction de Michel Tremblay, au cours de la saison 2000-2001 et a suscité l’engouement de la critique et du public. À l’automne 2001, la pièce était produite, dans sa version anglaise, au théâtre Centaur, avec un succès inégalé pour cette salle. Il a participé à l’adaptation cinématographique de sa pièce réalisée par Émile Gaudreault et qu’on a pu voir sur grand écran au printemps 2003.

La troupe amateur La Bande à part, créée en 2013, propose un printemps 2026 à saveur Mambo Italiano. Avec une distribution variée et originale, la troupe jouera les 6 et 7 juin 2026 à L’Espace La Risée, dans le quartier Petite-Patrie, à Montréal.

La mise en scène est assurée par Martine Trudel, directrice de la troupe La Bande à part. On y retrouvera quelques comédien.ne.s qu’on a vu.e.s dans des pièces à thématiques LGBT de la troupe ENSEMBLE-Collectif Théâtral LGBTQ+ au cours des dernières années, tels Alexandre Malenfant (Tom à la ferme), Michèle Macaigne (Tom à la ferme) et Florent Deschenes (Hosanna).

INFOS | Mambo Italiano, présenté par Bande à part, en supplémentaire,

les 6 et 7 juin à L’Espace La Risée (1258 Rue Bélanger,Montréal 514-931-6630).

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