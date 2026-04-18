Mark Hamill relance le débat sur la sexualité de Luke Skywalker

Près de cinquante ans après la sortie de Star Wars : Un nouvel espoir, une question continue d’alimenter les discussions chez les fans : quelle est la sexualité de Luke Skywalker ? Contrairement à plusieurs figures emblématiques de la saga, le célèbre Jedi n’a jamais été associé à une relation amoureuse claire à l’écran — un silence narratif qui, avec le temps, a ouvert la porte à de multiples interprétations.

Interrogé à de nombreuses reprises sur le sujet, son interprète Mark Hamill n’a jamais varié dans sa réponse. Dans une récente entrevue accordée à Polygon, l’acteur américain a réitéré sa position : en l’absence de réponse explicite dans l’œuvre de George Lucas, tout reste possible.

« Si vous voulez qu’il soit gay, il est gay. Si vous ne voulez pas qu’il soit gay, il ne l’est pas. C’est comme vous voulez », a-t-il résumé, fidèle à une vision inclusive qui laisse toute latitude au public.

Un héros sans romance… ou presque

Dans une saga pourtant marquée par des histoires d’amour devenues cultes — de la dynamique entre Leia et Han Solo à la tragédie d’Anakin et Padmé — Luke Skywalker fait figure d’exception. Héros central de la trilogie originale, il n’a jamais bénéficié d’un arc romantique comparable, un choix qui, à l’époque, n’avait rien d’anodin.

À la fin des années 1970, les grandes productions hollywoodiennes évitaient largement toute représentation explicite de personnages LGBTQ+. L’hétérosexualité constituait la norme implicite pour les protagonistes, tandis que les identités queer demeuraient invisibilisées. Dans ce contexte, l’absence de relation amoureuse pour Luke a suscité, au fil des décennies, diverses lectures — dont celle d’une possible homosexualité.

Entre projection des fans et évolution des représentations

Aujourd’hui, alors que les enjeux de représentation occupent une place croissante dans la culture populaire, la question se pose différemment. Pour plusieurs, laisser la sexualité d’un personnage à l’interprétation du public peut apparaître comme une ouverture bienvenue. Pour d’autres, cela reflète plutôt une occasion manquée d’offrir une visibilité explicite aux minorités sexuelles, particulièrement dans une franchise aussi influente que Star Wars.

Le commentaire de Mark Hamill s’inscrit dans cette tension. D’un côté, il valorise l’appropriation personnelle des récits par les fans ; de l’autre, il souligne indirectement les limites d’une époque où certaines réalités restaient hors champ.

Le cas Mara Jade : un passé que Disney préfère oublier

Cette ambiguïté contraste avec les développements de l’ancien « univers étendu » de Star Wars — aujourd’hui reclassé comme Legends depuis le rachat de Lucasfilm par Disney. Dans plusieurs romans et bandes dessinées, Luke Skywalker y formait un couple avec Mara Jade, un personnage créé par l’écrivain Timothy Zahn, allant même jusqu’au mariage.

Très populaire auprès des fans, Mara Jade a marqué durablement l’imaginaire de la franchise. Pourtant, contrairement à d’autres éléments réintégrés au canon officiel, Disney n’a jamais manifesté d’intérêt à la ramener dans les récits actuels.

Ce choix éditorial alimente les spéculations. Pour certains observateurs, maintenir le flou autour de la vie intime de Luke permet de préserver une forme d’universalité du personnage — chacun pouvant s’y projeter à sa manière. Pour d’autres, il s’agit surtout d’éviter de figer une dimension qui, aujourd’hui, pourrait être abordée de façon plus inclusive et assumée.

Un symbole en suspens

Figure centrale de la culture populaire mondiale, Luke Skywalker reste ainsi un personnage paradoxal : profondément défini par son parcours héroïque, mais étonnamment indéterminé sur le plan intime.

Dans un paysage médiatique en pleine transformation, où la représentation LGBTQ+ gagne en visibilité — parfois timidement, parfois de manière plus affirmée — ce silence narratif apparaît à la fois comme un vestige du passé et comme un espace de projection.

Et si, comme le suggère Mark Hamill, la réponse appartient désormais au public, une autre question demeure : jusqu’à quel point les grandes franchises peuvent-elles — ou doivent-elles — laisser leurs personnages dans le flou, à l’heure où la visibilité est devenue un enjeu politique et culturel majeur ?