Hayden Panettiere révèle sa bisexualité

La comédienne Hayden Panettiere, connue notamment pour ses rôles dans Heroes et Scream, a révélé publiquement sa bisexualité dans ses nouvelles mémoires. Après avoir longtemps eu « peur » de parler ouvertement de sa sexualité, l’actrice a décidé d’aborder le sujet dans This Is Me: A Reckoning, un livre qui paraîtra le 19 mai prochain.

« C’est quelque chose à propos de moi que je n’avais jamais pu partager avec le monde, parce que ce n’était jamais le bon moment », a-t-elle confié au magazine.

Panettiere explique qu’elle a longtemps eu l’impression de devoir projeter une image parfaite, particulièrement durant sa jeunesse.

« J’étais soit trop jeune, soit forcée d’être parfaite en permanence. On ne m’encourageait pas à simplement être moi-même », raconte-t-elle.

Elle ajoute qu’à une certaine époque, plusieurs célébrités — surtout des femmes — faisaient leur coming out bisexuel, ce qui alimentait un certain scepticisme dans l’espace public.

« Il y a eu une période où on avait l’impression que les femmes qui disaient être bisexuelles ou attirées par les femmes suivaient une mode », dit-elle.

L’actrice admet avoir eu peur qu’en révélant sa bisexualité, on pense qu’elle « embarquait dans la tendance ».

« Je voulais vraiment prendre le temps de réfléchir et de choisir mes mots avec soin, afin de raconter mon histoire honnêtement et que les gens comprennent », explique-t-elle. « D’un côté, c’est triste d’avoir dû attendre d’avoir 36 ans pour partager cette partie de moi, mais mieux vaut tard que jamais, non? »

Panettiere affirme que cette entrevue avec Us Weekly représente « la première fois » qu’elle exprime publiquement cette réalité.

Même si elle précise n’avoir jamais été amoureuse d’une femme, elle révèle avoir eu plusieurs relations avec des femmes au fil des années.

« C’était effrayant, parce qu’il y avait constamment des paparazzis qui m’attendaient dehors et me suivaient partout », raconte-t-elle. « J’avais très peu de vie privée. J’ai fréquenté des femmes. Même enfant, j’étais davantage attirée par les femmes que par les hommes. »

Elle ajoute avoir exploré cette facette d’elle-même sans toutefois se permettre de s’y investir pleinement sur le plan émotionnel.

« Comme je n’en avais parlé à personne, je n’avais pas vraiment le courage de m’y abandonner complètement. Parce que si je tombais amoureuse, je ne voulais pas avoir à cacher cette relation. »

En plus de sa bisexualité, Panettiere aborde plusieurs autres aspects personnels dans ses mémoires, notamment ses expériences avec un harceleur ainsi que sa dépression post-partum.

This Is Me: A Reckoning paraîtra le 19 mai prochain.