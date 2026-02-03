Entre retenue et vulnérabilité: ce que la saison 2 de The Boyfriend dit des relations queer

Dès ses premiers épisodes, la saison 2 de The Boyfriend s’est distinguée par une approche résolument lente et introspective du dating télévisuel. Réunis dans une maison à Hokkaido et appelés à gérer ensemble un camion de café, les participants n’étaient pas seulement invités à se séduire, mais à cohabiter, collaborer et se découvrir dans la durée. Loin des mécaniques d’élimination rapide ou de compétition frontale propres à de nombreuses émissions de rencontres, la série privilégiait d’emblée l’observation des dynamiques relationnelles, des silences et des hésitations, posant les bases d’un récit davantage centré sur l’expérience émotionnelle que sur la performance romantique.

***ATTENTION DIVULGACHEURS ***

Entre prudence affective, vulnérabilité queer et apprentissage relationnel les 3 derniers épisodes de la saison 2 de THE BOYFRIEND

Les épisodes 13 à 15 de la deuxième saison de The Boyfriend marquent un tournant décisif dans l’expérience proposée par l’émission. À mesure que la fin approche, les élans romantiques cèdent peu à peu la place à des réflexions plus profondes sur l’intimité, la communication émotionnelle et la manière dont chacun négocie son rapport à l’amour dans un cadre collectif.

L’épisode 13 s’ouvre sur la résolution d’un premier dilemme : Taeheon doit choisir avec qui gérer le camion de café. En optant pour Jobu plutôt que pour Hiroya, il pose un geste qui, au-delà de la logistique, confirme une inclination affective encore fragile mais assumée. Cette décision cristallise d’emblée l’un des fils conducteurs de la fin de saison : l’écart entre les sentiments ressentis et la capacité — ou la volonté — de les formuler clairement.

La relation entre Taeheon et Jobu se développe ensuite par petites touches. Leurs moments partagés — repas, sauna, nuit ensemble — traduisent une intimité croissante, mais aussi une prudence constante. Taeheon, en particulier, incarne une posture de retenue émotionnelle : il reconnaît son intérêt pour Jobu, tout en refusant de définir trop rapidement leur lien. Cette hésitation, loin d’être présentée comme une faiblesse, est traitée par l’émission comme une forme de maturité affective.

En parallèle, Hiroya apparaît comme une figure de l’émotion contenue. Bien qu’il admette ses sentiments pour Taeheon, il peine à les exprimer et se retrouve souvent en retrait, observateur silencieux d’une relation qui se construit sans lui. The Boyfriend illustre ici avec finesse une réalité fréquente dans les récits amoureux queer : l’inadéquation entre le timing émotionnel des individus.

Le retour de Ryuki et Huwei agit comme un révélateur des insécurités persistantes, notamment chez Bomi. L’épisode du souvenir offert à Ryuki met en lumière les malentendus affectifs et la difficulté à interpréter les gestes dans un contexte où chaque action est scrutée. La série souligne ainsi combien la jalousie et le doute peuvent émerger non pas d’un manque d’affection, mais d’une communication incomplète.

À mesure que les participants se livrent davantage — notamment autour de leurs expériences de coming out et de l’acceptation familiale — le programme glisse progressivement du registre de la romance vers celui du témoignage. Les discussions de groupe révèlent des trajectoires très différentes, parfois difficiles à concilier. Le malaise ressenti par Jobu lors d’une conversation sur le coming out, et son sentiment d’illégitimité face à des vécus plus douloureux que le sien, témoignent d’un enjeu rarement abordé à la télévision : la hiérarchisation implicite des souffrances au sein même des communautés LGBTQ+.

Le séjour à Sapporo accentue ces tensions tout en favorisant des rapprochements plus lucides. Les rendez-vous — atelier de parfumerie pour Taeheon et Jobu, joaillerie pour Huwei et Bomi — servent moins à créer du spectaculaire qu’à mettre en scène des échanges honnêtes sur les attentes et les limites de chacun. Si Taeheon et Jobu reconnaissent encore avoir besoin de temps, Huwei et Bomi semblent parvenir à une compréhension mutuelle plus affirmée, fondée sur une vision commune de la relation.

La finale consolide cette orientation introspective. Le retour d’anciens participants permet de relativiser l’expérience de l’émission dans le temps long des relations réelles, marquées par l’incertitude, les retours en arrière et les réajustements.

La demande de Bomi à Huwei — devenir son premier copain — se distingue par sa simplicité et sa clarté, contrastant avec les hésitations plus nuancées de Taeheon et Jobu.

Les départs successifs de Tomoaki, Ryuki et Hiroya renforcent l’idée que The Boyfriend n’est pas uniquement un espace de formation de couples, mais aussi un lieu de transformation personnelle.

Lettres de coming out, apprentissage de la confiance, capacité à souhaiter le bonheur de l’autre : autant de trajectoires qui s’achèvent sans nécessairement passer par la romance.

Et sortie finale de Taeheon et Jobu, main dans la main, ne se présente pas comme une promesse définitive, mais comme l’acceptation d’un chemin à poursuivre ensemble, sans précipitation.

En cela, la saison 2 de The Boyfriend se distingue par une approche étonnamment nuancée des relations amoureuses queer, privilégiant l’écoute, le doute et la croissance personnelle plutôt que la simple validation romantique.

En conclusion…

En s’inscrivant à contre-courant des émissions de rencontres fondées sur le spectacle, la rapidité et la surenchère dramatique, The Boyfriend propose une alternative rare dans le paysage télévisuel. Là où des formats populaires ou même certaines déclinaisons queer de la téléréalité misent sur la compétition, la sexualisation ou l’urgence du couple, la série japonaise fait le pari du temps long, de l’ambiguïté et de l’inachevé. Les relations qui en émergent ne sont ni idéalisées ni garanties, mais présentées comme des processus fragiles, évolutifs et profondément humains.

En ce sens, The Boyfriend ne se contente pas de représenter des relations entre hommes à l’écran : elle interroge la manière même dont la télévision peut raconter l’intimité queer sans la réduire à un produit spectaculaire.