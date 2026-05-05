Les Grands Rendez-vous du GRIS au Studio TD

Mona de Grenoble et ses ami.e.s étaient invités à la première édition des Grands Rendez-vous du GRIS, un événement-bénéfice sur deux journées, présenté par la Banque Nationale et qui a eu lieu au Studio TD.

Mona de Grenoble de sympatiques bénévoles du GRIS La cheffe autochtone Swaneige Bertrand Les Rendez-vous du GRIS au Studio TD – photos Pascal Forest