ÉvénementsLes Grands Rendez-vous du GRIS au Studio TD Les Grands Rendez-vous du GRIS au Studio TD Événements 5 mai 2026 5 0 Partager FacebookTwitterPinterestLinkedinEmailImprimer ÉtiquettesDiversité sexuelle ou de genreFinancementGalaGRISHumourMontréalPascal Forest Mona de Grenoble et ses ami.e.s étaient invités à la première édition des Grands Rendez-vous du GRIS, un événement-bénéfice sur deux journées, présenté par la Banque Nationale et qui a eu lieu au Studio TD. Mona de Grenoble de sympatiques bénévoles du GRIS La cheffe autochtone Swaneige Bertrand Les Rendez-vous du GRIS au Studio TD – photos Pascal Forest Inscription à L'Infolettre Entrez votre adresse courriel pour vous inscrire à notre newsletter. Veuillez confirmer votre abonnement !Les champs suivants sont manquants ou incorrects: Prénom Nom Courriel J'accepte la politique de confidentialité et les conditions. Du même auteur Lancement du Stock Cabaret L'équipe de rédaction - Le Snatch Game au Cabaret Mado L'équipe de rédaction - SUR LE MÊME SUJET Levée de fonds de SPYKE – Pup Montréal 2025 au Bar Le Cocktail L'équipe de rédaction - Soirée de la Fierté Match des Canadiens de Montréal L'équipe de rédaction - LAISSER UN COMMENTAIRE Annuler la réponse Commenter : S'il vous plaît entrez votre commentaire! Nom : S'il vous plaît entrez votre nom ici Email : Vous avez entré une adresse email incorrecte! Veuillez entrer votre adresse email ici Site : Enregistrer mon nom, email et site web dans ce navigateur pour la prochaine fois que je commenterai. Publicité