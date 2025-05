Un attentat à la bombe anti-LGBTQ+ aurait été déjoué lors d’un concert de Lady Gaga

La police brésilienne a déclaré que deux personnes arrêtées dans le cadre d’un complot présumé visant à faire exploser des bombes lors d’un concert de Lady Gaga à Rio de Janeiro étaient « motivées par l’orientation sexuelle ».

Lady Gaga a attiré environ 2,5 millions de fans sur la plage de Copacabana au Brésil, où elle a interprété son dernier album Mayhem ainsi que d’autres succès, le week-end dernier (3 mai), lors du plus grand concert de sa carrière à ce jour.

Selon l’agence Associated Press, ce concert gratuit était la cible d’un complot présumé à la bombe, et deux personnes ont été arrêtées à ce sujet.

La publication rapporte que Felipe Cury, secrétaire de la police de Rio de Janeiro, a indiqué que les autorités pensent que les suspects visaient spécifiquement la communauté LGBTQ+ du Brésil.

« Ils déclaraient clairement qu’ils planifiaient une attaque au concert de Lady Gaga, motivée par l’orientation sexuelle », a affirmé Cury lors d’une conférence de presse dimanche (4 mai).

Le chef de la police de Rio, Luiz Lima, a ajouté que le groupe diffusait des discours de haine et du contenu violent en ligne « dans le but de gagner en notoriété afin d’attirer plus de spectateurs, plus de participants – pour la plupart des adolescents, beaucoup étant des enfants ».

Bien que les autorités aient arrêté les suspects dans les heures précédant le concert, celui-ci s’est déroulé comme prévu. La police aurait choisi de ne rien divulguer publiquement à ce moment-là afin « d’éviter la panique » et « la déformation des informations ».

Un porte-parole de Lady Gaga a déclaré que son équipe « avait pris connaissance de cette menace présumée par les médias ce matin-là ».

« Avant et pendant le concert, aucun problème de sécurité n’avait été signalé, et Lady Gaga n’a reçu aucune communication des forces de l’ordre ou des autorités concernant d’éventuels risques. »