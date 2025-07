Un adieu fabuleux : Queer Eye tirera sa révérence après 10 saisons

Les Fab Five ont entamé la production de la toute dernière saison de l’émission primée de Netflix à Washington, D.C… La plus longue série non scénarisée de Netflix tire à sa fin. Après dix saisons, Queer Eye fait ses adieux en lançant sa dernière série de transformations dans la capitale américaine.

L’émission met en vedette cinq experts LGBTQI+ flamboyants qui transforment la vie de héros du quotidien, tout en diffusant des messages de bienveillance et d’amour. Chaque membre du groupe apporte son savoir-faire unique à la personne choisie : Tan France s’occupe de la mode, Karamo Brown partage son expertise en culture et en mode de vie, Jonathan Van Ness se charge des soins personnels, Antoni Porowski conseille sur l’alimentation et les boissons, et le petit dernier, Jeremiah Brent, s’occupe de la décoration intérieure.

Depuis ses débuts en 2018, la série a parcouru neuf États et trois pays, et a donné lieu à deux versions locales en Allemagne et au Brésil. Queer Eye a également marqué l’histoire des Emmy Awards en devenant la première série à remporter six victoires consécutives dans la catégorie « Meilleur programme de téléréalité structuré » (de 2018 à 2023). Elle a également récolté cinq autres prix techniques pour le montage, la réalisation et la distribution.

Les membres de l’équipe ont partagé leurs réactions sur les réseaux sociaux à l’annonce de la fin de l’émission.

« Ce fut un long et magnifique parcours, et je suis profondément reconnaissant pour tout l’amour et le soutien envers notre petite émission, qui a changé ma vie d’une façon que je n’aurais jamais cru possible », a écrit Tan France dans une publication accompagnée d’une image promotionnelle. « Alors que nous entamons cette dernière saison ici à D.C., je veux simplement dire merci. Merci!!! »

Jonathan Van Ness a partagé la même image, ajoutant : « Saison 10, la dernière ❤️ On a tellement hâte de vous présenter cette finale, et tout autant hâte de voir ce que l’avenir nous réserve. » Carson Kressley, membre original des Fab Five et juge invité régulier à RuPaul’s Drag Race, a réagi à la publication en félicitant Van Ness et en exprimant son enthousiasme pour cette dernière saison.

France et Van Ness ont également commenté la publication officielle de Netflix, exprimant leur joie et leur gratitude d’avoir pu faire rayonner cette série à travers le monde.

De son côté, Antoni Porowski a publié en story sur Instagram : « Rendons cette dernière saison mémorable. » Le nouveau venu, Jeremiah Brent, a quant à lui partagé des images en coulisse du tournage comme hommage à cette aventure.

Bobby Berk, qui a incarné l’expert en design durant les huit premières saisons, n’a pour l’instant rien dit à propos de la dernière saison. Son départ avait été entouré de rumeurs de tensions avec les autres membres.

Dans une entrevue à Vanity Fair, Berk a reconnu un léger « froid » avec Tan France, tout en précisant qu’il ne s’attendait pas à ce que la série continue. Il avait donc entamé d’autres projets : « Tous les plans que j’avais faits, pensant que l’émission ne reviendrait pas, je n’étais plus prêt à les mettre sur pause. J’aurais dû freiner plusieurs projets déjà en cours. »

La version de Netflix est en fait un reboot de Queer Eye for the Straight Guy, une émission diffusée sur Bravo de 2003 à 2007. Ce succès surprise s’est terminé après 100 épisodes. Dès la saison 3, le titre a été raccourci à Queer Eye pour refléter une approche plus inclusive. Le groupe original comprenait Ted Allen (nourriture et vin), Kyan Douglas (soins), Thom Filicia (design), Carson Kressley (mode) et Jai Rodriguez (culture).

Le succès a même donné lieu à un dérivé intitulé Queer Eye for the Straight Girl, avec quatre « Gal Pals », soit trois hommes gais et une femme lesbienne. Ce format n’a toutefois duré qu’une seule saison.