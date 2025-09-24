Vives St-Laurent et ATA Architecture, Lumière et fluidité de la résidence Montpellier

Au pied du mont Saint-Bruno, sur la Rive-Sud de Montréal, la résidence Montpellier s’inscrit avec justesse dans un paysage forestier d’une grande richesse naturelle. Bordée d’une dense canopée, la maison contemporaine se fond dans son environnement, semblant glisser contre la montagne qui lui sert d’écrin. Conçue comme un lieu de refuge et de contemplation, elle incarne un art de vivre en dialogue avec la nature.

Une implantation sensible au relief

Fruit d’une collaboration entre le studio Vives St-Laurent et la firme ATA Architecture, le projet se déploie sur trois niveaux, dont un rez-de-jardin partiellement enfoui dans la pente. Cette implantation épouse le terrain avec finesse et rompt volontairement avec les typologies environnantes, issues des années 1960.

Un défi majeur consistait à intégrer une volumétrie déjà arrêtée après une longue réflexion entre les clients et les architectes. L’intervention en design d’intérieur s’est donc articulée autour de cette base, misant sur la fluidité des circulations, la générosité des ouvertures et la qualité de la lumière naturelle.

Le plan s’organise autour d’une cour intérieure, tandis que la façade arrière, largement vitrée, s’ouvre sur la forêt. Dès l’entrée, un vestibule en enfilade mène vers un salon légèrement en contrebas, creusé dans la dalle. Cet espace chaleureux, rythmé par un foyer et une double hauteur, est sublimé par un long rideau vertical qui souligne l’ampleur dramatique du volume.

À gauche gravitent des espaces plus intimes — boudoir, bureau, salle d’entraînement et accès au sous-sol. À droite, les aires de vie communes : cuisine, salle à manger et escalier menant à l’étage. L’ensemble s’articule dans une circulation fluide, sans cloisonnements abrupts.

Sobriété et chaleur

L’intérieur traduit le mode de vie des occupants : élégant, épuré, mais chaleureux. Le sol du vestibule, en céramique aux teintes variées, rappelle une ardoise posée en opus incertum. Le langage architectural, sobre et géométrique, est adouci par des gestes sensibles : arrondis du manteau de foyer, courbes intégrées au mobilier et aux murs.

Le salon est dominé par un volume linéaire recouvert de céramique terracotta importée de Californie, mettant en valeur le foyer, véritable coup de cœur des clients. La suspension Tekio, en papier washi, diffuse une lumière douce et diffuse dans l’espace à double hauteur.

La palette chromatique associe chêne blanc naturel et chêne foncé, créant un contraste riche et cohérent. Dans la salle à manger, une table sombre dialogue avec un plancher clair, ponctuée de courbes qui reviennent comme un fil conducteur.

Une cuisine sculpturale

La cuisine, conçue avec rigueur, se veut à la fois fonctionnelle et spectaculaire. Un volume central dissimule un garde-manger et une banquette intégrée, marquant la transition vers la salle à manger. Au centre, l’îlot en pierre naturelle veinée trône comme un élément sculptural, réunissant les fonctions quotidiennes.

Les électroménagers et la station café, camouflés derrière des portes escamotables, contribuent à la pureté des lignes. De larges baies vitrées prolongent l’espace vers une terrasse couverte, connectant la cuisine à l’extérieur.

Verticalité et apaisement

Le chêne blanc, utilisé de façon transversale, habille bibliothèque, rangements et modules pleine hauteur, renforçant la verticalité et la cohérence du projet. Chaque matière a été choisie pour instaurer un rythme calme et équilibré.

À l’étage, un escalier à double volée mène aux chambres et salles de bain. La suite principale, vaste et retirée, intègre deux walk-in distincts et une salle de bain élégante, pensée pour le confort quotidien.

La résidence Montpellier illustre une collaboration étroite entre clients, architectes et designers. Elle met de l’avant une architecture contemporaine ancrée dans son site, où chaque détail concourt à une expérience d’habiter poétique et réfléchie.

Fondée en 2018 par Laurence Ouimet-Vives et Lysanne St-Laurent, la firme conceptualise des environnements organiques et intemporels, à l’intersection du fonctionnalisme et de l’esthétisme. Son approche collaborative et multidisciplinaire se déploie dans les secteurs résidentiel, corporatif et commercial, avec une constante : créer des espaces suspendus dans le temps, où textures et lignes dialoguent entre passé et présent.

Fiche technique

Firme : Vives St-Laurent

Entrepreneur : Ouellette Habitations

Ébénisterie : Ébénisterie Notre-Dame

Superficie : 3 000 pi²

Crédit photo : Alex Lesage