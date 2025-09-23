Prêt à vivre, une boutique déco locale etinspirante au cœur de Montréal

Longtemps réservée à une clientèle privée, Prêt à vivre, la boutique de Clairoux Design, ouvre enfin ses portes au grand public. Située rue Atateken, cette nouvelle adresse promet de devenir un incontournable pour les adeptes de décoration raffinée et de design made in Québec et Canada.



Un virage vers l’accessibilité

Connue pour sa formule d’ameublement clé en main, qui transforme un condo ou un pied-à-terre en un espace prêt à vivre en moins de cinq jours, Clairoux Design partage désormais son expertise au-delà des projets immobiliers. « La boutique est le bébé de Patrick [Robichaud], c’est lui son directeur. C’est un très beau défi », explique Frédric Clairoux, président de Clairoux Design. « Le mobilier fait partie de nos collections, en plus de tous les accessoires », ajoute-t-il. Mais ce qui distingue véritablement Prêt à vivre, c’est son ancrage local fort.

Une vitrine pour le design d’ici

Près de 90 % des articles offerts en boutique sont conçus ou fabriqués au Québec et au Canada. « On représente 17 fournisseurs québécois et canadiens », souligne Frédric Clairoux. Avec le temps et nos nombreux projets, on a développé tout un réseau de fournisseurs d’ici ». Un engagement qui s’inscrit dans une volonté de soutenir l’économie locale et de proposer des produits durables et responsables.

Parmi ces créateurs locaux, on retrouve Fabrique Allwood, une entreprise québécoise spécialisée dans les tables aux bases en métal, ou encore Luxkoo, voisine de la boutique, qui fournit les couvre-fenêtres. Les essentiels de salle de bain, tels que les serviettes et débarbouillettes, proviennent de Tranchemontagne, une entreprise qui fournit également de nombreux hôtels de la province. Côté

accessoires, la boutique propose les pièces bien pensées de Umbra, une marque torontoise reconnue.

L’art québécois a aussi sa place : les œuvres de l’artiste Michèle Desmarais, encadrées avec soin par Patrick Robichaud, viennent ajouter une touche unique et personnelle à la sélection.

Design local, pensé pour les petits espaces

La boutique a été conçue pour répondre aux besoins des citadin.ne.s vivant en condo ou en studio. Chaque meuble, chaque accessoire est pensé pour maximiser l’espace sans compromettre le style. Des petites tables d’appoint aux luminaires, des coussins aux fauteuils compacts, la sélection allie esthétique et fonctionnalité, toujours avec cette touche contemporaine propre à Clairoux Design.

Pour une ambiance plus chaleureuse dans votre chez soi, des bougies parfumées viennent de faire leur apparition chez Prêt à vivre.

Et si un.e client.e ne trouve pas l’article parfait ? « On fait la recherche pour eux et on commande les items dont ils ont besoin », précise Frédric Clairoux. Un service sur mesure, fidèle à la philosophie de l’entreprise.

Une offre unique dans le quartier

Alors que les nouveaux projets immobiliers se multiplient dans le secteur au sud de René-Lévesque et autour d’Esplanade Cartier, Prêt à vivre s’impose comme la seule boutique de décoration dans le quartier immédiat. « Nous avons de plus en plus de clientèle provenant des tours récemment construites. Cela va continuer de croître dans les prochaines années », explique Frédric Clairoux, également designer principal de la firme.

Ajoutez à cela un service de décoration personnalisé à domicile, offert par Patrick Robichaud, et vous obtenez une expérience client complète — du conseil à l’installation.

Une mission renouvelée

Cette boutique marque un nouveau chapitre pour Clairoux Design, déjà reconnu pour des projets comme le restaurant O’Thym, dont l’ambiance sobre et lumineuse a été entièrement repensée par l’équipe. « C’est un tout nouveau terrain de jeu avec cette boutique-ci de vente au détail. On explore tout le temps. C’est très coloré, très vibrant », souligne Frédric Clairoux.

Et de conclure : « Nous avons toujours eu à cœur de simplifier la vie de nos clients et de leur offrir des intérieurs harmonieux. Ouvrir notre boutique au public, c’est prolonger cette mission et permettre à chacun d’apporter une touche de notre signature dans son propre espace ».

Déjà lauréate du prix Habitat Design 2023 pour son unité modèle choisie par le public (dans la catégorie au-dessus de 850 000 $), l’équipe de Clairoux Design n’a pas fini de faire parler d’elle. 6

INFOS : Boutique Prêt à vivre

1455, rue Atateken, Montréal.

Ouvert du mercredi au samedi

T. 514 680-8929 ou https://www.clairoux.com