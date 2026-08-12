L’AGENDA QUEER de Fugues d’août 2026 : soirées, événements et expériences…

Entre partys, prestations de drags, activités communautaires, festivals ou événements, underground ou grand public, voici LA sélection des choses les plus LGBTQ-friendly à faire en ville dans les prochains jours et dans les prochaines semaines.

Jeudi 13 août 2026

🪩 Les Jeudis Nostalgie au District Vidéo Lounge

🎭 À l’affiche à Montréal, Titanique revisite avec un humour complètement déjanté le célèbre film Titanic de James Cameron… à travers les yeux de Céline Dion! Cette parodie musicale, devenue un véritable phénomène international, enchaîne les succès grâce à son irrésistible mélange de camp, de culture queer et des plus grands succès de la diva québécoise, dont My Heart Will Go On, I’m Alive et Taking Chances. Entre clins d’œil à la culture pop, répliques absurdes et performances vocales éclatantes, Titaniquetransforme le naufrage le plus célèbre de l’histoire du cinéma en une célébration aussi hilarante qu’exubérante, qui ravit autant les admirateurs de Céline Dion que les amateurs de comédies musicales et de culture LGBTQ+. Titanique est présenté au Studio-Cabaret de l’Espace St-Denis, à Montréal, jusqu’au 23 août 2026.

🎭 T4T Temptation: soirée bénéfices avec distribution burlesque entièrement trans avec Tristan Ginger, Malibu Hadid, Quinzy Chase, Missta W et Emmy Jade, The Wiggle Room



🎥 Projection de Drunken Noodles, de Lucio Castro avec Laith Khalifeh, Cinéma Moderne



🎭 Couture Cabaret avec Tessa Couture, Club DD’s



🤣 Laugh it Off MTL présente Open Closet Comedy Show, Notre-Dame-Des-Quilles



👑 Les Folies draglesques avec Miami Minx, Selma Gahd, Eli Eros, Jessie Précieuse et Jay Show, Cabaret Mado

👠 Fierté Indomptable et Black Gxrl Sesh présentent Get In! Mini Kiki Ball Warehouse Edition, Parquette





💪 Fierté Indomptable présente Cercles indomptés en mouvement, Parc Maisonneuve



📚 Fierté Indomptable tient son club de lecture estival : nos ancêtres queer, Parc Martin-Luther-King



🎥 Fierté Indomptable et 75 Shots Pocket Cinéma présentent Sous le radar, Cinéma Public



🏳️‍🌈 Fierté Indomptable tient un Échange de vêtements, Centre de solidarité lesbienne

Vendredi 14 août 2026

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte, Michel Dorion, Tracy Trash, Rawbin et Nana, Cabaret Mado

🎭 À l’affiche à Montréal, Titanique revisite avec un humour complètement déjanté le célèbre film Titanic de James Cameron… à travers les yeux de Céline Dion! Cette parodie musicale, devenue un véritable phénomène international, enchaîne les succès grâce à son irrésistible mélange de camp, de culture queer et des plus grands succès de la diva québécoise, dont My Heart Will Go On, I’m Alive et Taking Chances. Entre clins d’œil à la culture pop, répliques absurdes et performances vocales éclatantes, Titaniquetransforme le naufrage le plus célèbre de l’histoire du cinéma en une célébration aussi hilarante qu’exubérante, qui ravit autant les admirateurs de Céline Dion que les amateurs de comédies musicales et de culture LGBTQ+. Titanique est présenté au Studio-Cabaret de l’Espace St-Denis, à Montréal, jusqu’au 23 août 2026.

🥳 Vendredi saphique avec DJ MRKTBEATZ, Club DD’s



🎭 Heels & Wheels Cabaret avec Joy Rider, Bar Le Cocktail



👠 Black Gxrl Sesh pour personnes noires seulement, @blackgxrlsesh



🥳 DÔMESICLE x ETHER avec Sister Zo, somebody3lse et MIASALAV b2b Runa, SAT



🎥 Projection de Maddie’s Secret, de John Early avec John Early, Eric Rahill et John Early, Cinéma Moderne



🎥 Projection Teenage Sex et Death at Camp Miasma, de Jane Schoenbrun, film gagnant de la Palme queer au Festival de Cannes 2026 avec Hannah Einbinder et Gillian Anderson, Cinéma du Parc



🥳 Jonny Bonny Rock’s Birthday Bash avec Plastik Patrik, Désordres Sonores, Jonny Bonny Rock et Frigid, Cabaret Berlin



💪 Soirée de billard lesbien, tous les vendredis auStock n Soda



👑 Vendredi c’est exquis avec Crystal Starz, Mimi Fatale, Suri Racha et Asmatix, Bar Le Cocktail

🏳️‍🌈 Fierté Indomptable tient sa Cérémonie de clôture 2026, Parquette



🥳 Fierté Indomptable présente Yes Kink à la Fierté Indomptable avec Awwful, MCherry, Ultima, Jaqq Strapp, Yikes Macaroni, Queef Latina, La Freak du Show, Psyberia, Shillelagh Jones et Spiked Corona, Dragon Jam Studio



🏳️‍⚧️ Fierté Indomptable tient une atelier de création de bannières et de pancartes pour la Marche trans du 15 août, QPIRG Concordia

Samedi 15 août 2026

📺 Embarques-tu ? Queer (ETQ) tiendra des auditions ouvertes à toustes, pour la toute première télé-réalité amoureuse queer francophone produite au Québec, saison 1, saphique. La première saison de cette télé-réalité, assurée par une équipe de professionnel·le·s du milieu télévisuel et artistique issu-e-s de la communauté LGBTQ+, mettra de l’avant le parcours de célibataires lesbo-queers, parmi les plus attachant·e·s et unique au Québec. Le 15 août 2026, de midi à 17 h, à L’Idéal Bar & Contenus à Montréal. INFOS : https://linktr.ee/embarquestuqueer

👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte, Michel Dorion, Tracy Trash, Rawbin et Nana, Cabaret Mado

🎭 À l’affiche à Montréal, Titanique revisite avec un humour complètement déjanté le célèbre film Titanic de James Cameron… à travers les yeux de Céline Dion! Cette parodie musicale, devenue un véritable phénomène international, enchaîne les succès grâce à son irrésistible mélange de camp, de culture queer et des plus grands succès de la diva québécoise, dont My Heart Will Go On, I’m Alive et Taking Chances. Entre clins d’œil à la culture pop, répliques absurdes et performances vocales éclatantes, Titanique transforme le naufrage le plus célèbre de l’histoire du cinéma en une célébration aussi hilarante qu’exubérante, qui ravit autant les admirateurs de Céline Dion que les amateurs de comédies musicales et de culture LGBTQ+. Titanique est présenté au Studio-Cabaret de l’Espace St-Denis, à Montréal, jusqu’au 23 août 2026.

👑 Le Late Night avec Tracy Trash, Daisy Dratée et Duchess, Cabaret Mado

🏳️‍⚧️ Marche trans de 2026, départ de la Place Norman-Bethune



🎤 Bareoke, soirée de karaoké et de strip-tease, Café Cléopatra



🥳 Samedi fantasie avec DJ Fantasy Gorgeous, Club DD’s



🥳 4e anniversaire du Cabaret Berlin avec Plastik Patrik, Faith et Davidé, Cabaret Berlin



👑 Garden of Shade avec Lulu Shade, Sarah Winters, Sev et Démone LaStrange, Bar Le Cocktail



👑 Samedi mon kiki avec Moh Dafok, Lulu Shade, Emma Déjàvu et Deborah Kadabra, Bar Le Cocktail



👑 Jimmy Moore incarne Madonna: The Celebration Tour, Cabaret Mado

Dimanche 16 août 2026

🎭 À l’affiche à Montréal, Titanique revisite avec un humour complètement déjanté le célèbre film Titanic de James Cameron… à travers les yeux de Céline Dion! Cette parodie musicale, devenue un véritable phénomène international, enchaîne les succès grâce à son irrésistible mélange de camp, de culture queer et des plus grands succès de la diva québécoise, dont My Heart Will Go On, I’m Alive et Taking Chances. Entre clins d’œil à la culture pop, répliques absurdes et performances vocales éclatantes, Titaniquetransforme le naufrage le plus célèbre de l’histoire du cinéma en une célébration aussi hilarante qu’exubérante, qui ravit autant les admirateurs de Céline Dion que les amateurs de comédies musicales et de culture LGBTQ+. Titanique est présenté au Studio-Cabaret de l’Espace St-Denis, à Montréal, jusqu’au 23 août 2026.

🕹️ Montréal Gaymers tient sa soirée Board Gaymes, Centre communautaire LGBTQ de Montréal



🥳 Piknic x VPC: U-TURN avec Honeydrip, Lia Plutonic et Raef, Village au Pied-du-Courant



👑 Dimanche en délire avec Uma Gahd, Hannah Falactic, Victoire de Rockwell et EmmÖtional Damage, Bar Le Cocktail



👑 Le Tracy Trash Show avec Tracy Trash, Sasha Baga et Lulu Shade, Cabaret Mado

Lundi 17 août 2026

🎥 Projection de Drunken Noodles, de Lucio Castro avec Laith Khalifeh, Cinéma Moderne



🥳 Quiet Riot, soirée de socialisation pour personnes neurodivergentes, Club DD’s



Mardi 18 août 2026

👑 Full Gisèle : La croisière hantée avec Gisèle Lullaby, Clay Thorris, Marla Deer et Sasha Baga, Cabaret Mado

🎭 À l’affiche à Montréal, Titanique revisite avec un humour complètement déjanté le célèbre film Titanic de James Cameron… à travers les yeux de Céline Dion! Cette parodie musicale, devenue un véritable phénomène international, enchaîne les succès grâce à son irrésistible mélange de camp, de culture queer et des plus grands succès de la diva québécoise, dont My Heart Will Go On, I’m Alive et Taking Chances. Entre clins d’œil à la culture pop, répliques absurdes et performances vocales éclatantes, Titaniquetransforme le naufrage le plus célèbre de l’histoire du cinéma en une célébration aussi hilarante qu’exubérante, qui ravit autant les admirateurs de Céline Dion que les amateurs de comédies musicales et de culture LGBTQ+. Titanique est présenté au Studio-Cabaret de l’Espace St-Denis, à Montréal, jusqu’au 23 août 2026.

🎥 Projection de Macho Dancer, de Lino Brocka avec Allan Paule et Daniel Fernando, Livart



🏳️‍🌈 Flare tient un Speed dating gay | 27 à 43 ans, Bar Le Mal Nécessaire



🤣 Soirée DD’s Game Show avec Maria, Club DD’s



🤣 Quiz Master Brian anime son Big Gay Quiz, Memento!



👠 Just Like Back In The Day: un cours de musicalité Vogue Fem avec Fiji 007, Black Gxrl Sesh

Mercredi 19 août 2026

🎭 À l’affiche à Montréal, Titanique revisite avec un humour complètement déjanté le célèbre film Titanic de James Cameron… à travers les yeux de Céline Dion! Cette parodie musicale, devenue un véritable phénomène international, enchaîne les succès grâce à son irrésistible mélange de camp, de culture queer et des plus grands succès de la diva québécoise, dont My Heart Will Go On, I’m Alive et Taking Chances. Entre clins d’œil à la culture pop, répliques absurdes et performances vocales éclatantes, Titaniquetransforme le naufrage le plus célèbre de l’histoire du cinéma en une célébration aussi hilarante qu’exubérante, qui ravit autant les admirateurs de Céline Dion que les amateurs de comédies musicales et de culture LGBTQ+. Titanique est présenté au Studio-Cabaret de l’Espace St-Denis, à Montréal, jusqu’au 23 août 2026.

🥳 SPF 5000 avec Kneesplint, Billy Bondage, Cherry et OGQT, Club DD’s



👠 Cours de voguing avec Jontae Louboutin, Studio Bizz



👠 Séances de ballroom, Espace Sans Luxe

Jeudi 20 août 2026

🪩 Les Jeudis Nostalgie au District Vidéo Lounge

🎭 À l’affiche à Montréal, Titanique revisite avec un humour complètement déjanté le célèbre film Titanic de James Cameron… à travers les yeux de Céline Dion! Cette parodie musicale, devenue un véritable phénomène international, enchaîne les succès grâce à son irrésistible mélange de camp, de culture queer et des plus grands succès de la diva québécoise, dont My Heart Will Go On, I’m Alive et Taking Chances. Entre clins d’œil à la culture pop, répliques absurdes et performances vocales éclatantes, Titaniquetransforme le naufrage le plus célèbre de l’histoire du cinéma en une célébration aussi hilarante qu’exubérante, qui ravit autant les admirateurs de Céline Dion que les amateurs de comédies musicales et de culture LGBTQ+. Titanique est présenté au Studio-Cabaret de l’Espace St-Denis, à Montréal, jusqu’au 23 août 2026.

👑 Drag Kings!, Club DD’s



🥳 Y2K Dance Party, Club DD’s



👠 Black Gxrl Sesh pour personnes noires seulement, @blackgxrlsesh



👑 Best of the Black-Eyed Peas avec Krystella Fame, Alastair Sin, Jay Show et Casanova, Cabaret Mado

Vendredi 21 août 2026



👑 Vendredi c’est exquis avec Aizysse Baga, Anaconda LaSabrosa, Sarah Winters et Lulu Shade, Bar Le Cocktail



👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte, Velma Jones, Peggy Sue, Celes et Nana, Cabaret Mado

🎭 À l’affiche à Montréal, Titanique revisite avec un humour complètement déjanté le célèbre film Titanic de James Cameron… à travers les yeux de Céline Dion! Cette parodie musicale, devenue un véritable phénomène international, enchaîne les succès grâce à son irrésistible mélange de camp, de culture queer et des plus grands succès de la diva québécoise, dont My Heart Will Go On, I’m Alive et Taking Chances. Entre clins d’œil à la culture pop, répliques absurdes et performances vocales éclatantes, Titaniquetransforme le naufrage le plus célèbre de l’histoire du cinéma en une célébration aussi hilarante qu’exubérante, qui ravit autant les admirateurs de Céline Dion que les amateurs de comédies musicales et de culture LGBTQ+. Titanique est présenté au Studio-Cabaret de l’Espace St-Denis, à Montréal, jusqu’au 23 août 2026.

🥳 Messy anime le M.A.D. Afterparty officiel avec Venus in Bed, Lucia, Syana et La Niña Kiwi, Ausgang Plaza



🎭 Broadway Babies Cabaret, Club DD’s



🎶 DJ Yung Justice, Club DD’s



🥳 DÔMESICLE x Homegrown Harvest avec DJ Nobu et Dileta, SAT



🎥 Projection de Teenage Sex et Death at Camp Miasma, de Jane Schoenbrun, gagnant de la Palme queer au Festival de Cannes 2026 avec Hannah Einbinder et Gillian Anderson, Cinéma Moderne



🎥 Projection de Teenage Sex et Death at Camp Miasma, de Jane Schoenbrun, gagnant de la Palme queer au Festival de Cannes 2026 avec Hannah Einbinder et Gillian Anderson, Cinéma Public



💪 Soirée de billard lesbien, tous les vendredis auStock n Soda



🎶 Nights of Worship présente Phase Fatale, Red Roof Church



🤣 Montréal Indie Comedy présente Good Ones avec Sadie Moland, Ray Resvick, Mike Carrozza, Raquel Maestre, Andrina Learmonth, Quinn Lagué et Jason Houle, Casa del Popolo

👠 Black Gxrl Sesh pour personnes noires seulement, @blackgxrlsesh

Samedi 22 août 2026

🏳️‍🌈 Fierté dans la Capitale Ottawa Capital Pride 2026 – du 22 au 30 août 2026 https://capitalpride.ca/

👑 Super Mario: The Drag Show avec Prudence, Selma Gahd, Uma Gahd, Val The Freak, Amy Thyst, Ad’Horrible, Skyy Highe, Augusta Wind, Yikes Macaroni et La Freak Du Show, Bar Le Cocktail



👑 Samedi mon kiki avec Selma Gahd, Duchess, Daisy Dratée et Lulu Shade, Bar Le Cocktail



👑 Jimmy Moore incarne Tina, Britney, Shania et Mariah, Cabaret Mado



👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte, Velma Jones, Peggy Sue, Celes et Nana, Cabaret Mado

🎭 À l’affiche à Montréal, Titanique revisite avec un humour complètement déjanté le célèbre film Titanic de James Cameron… à travers les yeux de Céline Dion! Cette parodie musicale, devenue un véritable phénomène international, enchaîne les succès grâce à son irrésistible mélange de camp, de culture queer et des plus grands succès de la diva québécoise, dont My Heart Will Go On, I’m Alive et Taking Chances. Entre clins d’œil à la culture pop, répliques absurdes et performances vocales éclatantes, Titaniquetransforme le naufrage le plus célèbre de l’histoire du cinéma en une célébration aussi hilarante qu’exubérante, qui ravit autant les admirateurs de Céline Dion que les amateurs de comédies musicales et de culture LGBTQ+. Titanique est présenté au Studio-Cabaret de l’Espace St-Denis, à Montréal, jusqu’au 23 août 2026.

🎭 White Lotus Tribute avec Roxy Torpedo & Frenchy Jones, Tristan Ginger, Moonshine Sunshine, Yikes Macaroni, Gina Gelato et Penny Romanoff, The Wiggle Room



🎭 Flame Fatale présente Devilishly Divine Show avec Flame Fatale, Sugar Vixen, Happy Hooper, Mizz Anthrope, Infernal Desire, Sis Void, Miss Behave et Dagger, Café Cléopatra



🎶 Nuovo Tesamento avec Perestroika et Rivalled Envy, Les Foufounes Electriques



🎤 Queer Karaoke MTL, Bar Milton-Parc



🥳 Soirée Latin Queer avec DJ Nath, Club DD’s

Dimanche 23 août 2026

🎭 À l’affiche à Montréal, Titanique revisite avec un humour complètement déjanté le célèbre film Titanic de James Cameron… à travers les yeux de Céline Dion! Cette parodie musicale, devenue un véritable phénomène international, enchaîne les succès grâce à son irrésistible mélange de camp, de culture queer et des plus grands succès de la diva québécoise, dont My Heart Will Go On, I’m Alive et Taking Chances. Entre clins d’œil à la culture pop, répliques absurdes et performances vocales éclatantes, Titaniquetransforme le naufrage le plus célèbre de l’histoire du cinéma en une célébration aussi hilarante qu’exubérante, qui ravit autant les admirateurs de Céline Dion que les amateurs de comédies musicales et de culture LGBTQ+. Titanique est présenté au Studio-Cabaret de l’Espace St-Denis, à Montréal, jusqu’au 23 août 2026.

🏳️‍🌈 Fierté dans la Capitale Ottawa Capital Pride 2026 – du 22 au 30 août 2026 https://capitalpride.ca/

🥳 Piknic Electronik reçoit Workals, Jares et Anaïs Ley, Parc Jean-Drapeau



📚 Violet Hour Book Club lit The Song of Achilles, de Madeline Miller, Espace des Possibles dans La Petite-Patrie



👑 Scrambled Legs Drag Brunch animé par Uma Gahd, Bernard Cabaret Gourmand



🎥 Projection de Teenage Sex et Death at Camp Miasma, de Jane Schoenbrun, gagnant de la Palme queer au Festival de Cannes 2026 avec Hannah Einbinder et Gillian Anderson, Cinéma Moderne



🎥 Projection de Teenage Sex et Death at Camp Miasma, de Jane Schoenbrun, gagnant de la Palme queer au Festival de Cannes 2026 avec Hannah Einbinder et Gillian Anderson, Cinéma Public



🎥 Projection de Mile End Kicks, de Chandler Levack avec Barbie Ferreira, Cinéma Moderne



👑 Dimanche en délire avec M. Michel, Mia Love, Érica et Kelly Day, Bar Le Cocktail



👑 Le Tracy Trash Show avec Tracy Trash, Velma Jones et Celes, Cabaret Mado

Lundi 24 août 2026

🏳️‍🌈 Fierté dans la Capitale Ottawa Capital Pride 2026 – du 22 au 30 août 2026 https://capitalpride.ca/

🥳 Piknic Electronik reçoit Workals, Jares et Anaïs Ley, Parc Jean-Drapeau



📚 Violet Hour Book Club lit The Song of Achilles, de Madeline Miller, Espace des Possibles dans La Petite-Patrie



👑 Scrambled Legs Drag Brunch animé par Uma Gahd, Bernard Cabaret Gourmand



🎥 Projection de Teenage Sex et Death at Camp Miasma, de Jane Schoenbrun, gagnant de la Palme queer au Festival de Cannes 2026 avec Hannah Einbinder et Gillian Anderson, Cinéma Moderne



🎥 Projection de Teenage Sex et Death at Camp Miasma, de Jane Schoenbrun, gagnant de la Palme queer au Festival de Cannes 2026 avec Hannah Einbinder et Gillian Anderson, Cinéma Public



🎥 Projection de Mile End Kicks, de Chandler Levack avec Barbie Ferreira, Cinéma Moderne



👑 Dimanche en délire avec M. Michel, Mia Love, Érica et Kelly Day, Bar Le Cocktail



👑 Le Tracy Trash Show avec Tracy Trash, Velma Jones et Celes, Cabaret Mado

Mardi 25 août 2026

💃 Full Gisèle, animé par Gisele Lullaby, une nouvelle thématique chaque semaine avec des artistes drag différents/es chaque mardi à 21h, au Cabaret Mado.

🏳️‍🌈 Fierté dans la Capitale Ottawa Capital Pride 2026 – du 22 au 30 août 2026 https://capitalpride.ca/

👠 Just Like Back In The Day: un cours de musicalité Vogue Fem avec Fiji 007, Black Gxrl Sesh



🤣 Quiz Master Brian anime son Big Gay Quiz, Memento!



🕹️ Montréal Gaymers tient sa soirée Gaymer Zone, Bar Le Cocktail



👑 Full Gisèle : Céline avec Gisèle Lullaby, Nana de Grèce, Bobépine et Crystal Starz, Cabaret Mado

Mercredi 26 août 2026

🏳️‍🌈 Fierté dans la Capitale Ottawa Capital Pride 2026 – du 22 au 30 août 2026 https://capitalpride.ca/



🎤 Karaoke, Club DD’s



🎥 Projection de Teenage Sex et Death at Camp Miasma, de Jane Schoenbrun, gagnant de la Palme queer au Festival de Cannes 2026 avec Hannah Einbinder et Gillian Anderson, Cinéma Moderne



👑 Dragauloise: une lecture publique des 12 travaux avec les artistes du Cabaret Mado, Cabaret Mado

Jeudi 27 août 2026

🪩 Les Jeudis Nostalgie au District Vidéo Lounge

🏳️‍🌈 Fierté dans la Capitale Ottawa Capital Pride 2026 – du 22 au 30 août 2026 https://capitalpride.ca/

🎥 Queer Cinéma Club Montréal (QCCMTL) tient une projection de The Times of Harvey Milk, de Rob Epstein avec Harvey Fierstein et Anne Kronenberg, Cinéma du Parc



🥳 Jeudis Double D avec Augusta Wind, Club DD’s

Vendredi 28 août 2026

🏳️‍🌈 Fierté dans la Capitale Ottawa Capital Pride 2026 – du 22 au 30 août 2026 https://capitalpride.ca/

👑 One Last Romp in the Swamp avec Charli DeVille et Butterscotch Blondie, Bar Le Cocktail



👑 Vendredi c’est exquis avec Lady Boom Boom, Nomi Bodi, Démone LaStrange et EmmÖtional Damage, Bar Le Cocktail



👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte, Gisèle Lullaby, Sasha Baga, Marla Deer et Nana, Cabaret Mado

🥳 Nasty avec DJ Sarah Levi, Club DD’s



💪 Soirée de billard lesbien, tous les vendredis auStock n Soda

🎶 Distortion x Marché des Possibles avec Kay-Fayb, Zom Zom Illegal, HRT et Bose Cormier, Marché des Possibles



🎭 Old Hollywood Burlesque avec Força, Sugar Vixen, Mina Minou, Miami Minx et Roxy Torpedo, The Wiggle Room



🎶 OFF Piknic reçoit Adriatique, Parc Jean-Drapeau

Samedi 29 août 2026

🏳️‍🌈 Fierté dans la Capitale Ottawa Capital Pride 2026 – du 22 au 30 août 2026 https://capitalpride.ca/

🥳 Shrek Rave, Cabaret Berlin



👑 Samedi mon kiki avec Esirena, Démone LaStrange, Deborah Kadabra et Cismon Genderfck, Bar Le Cocktail



👑 Jimmy Moore incarne Taylor Swift: The Eras Tour, Cabaret Mado



👑 Mado reçoit avec Mado Lamotte, Gisèle Lullaby, Sasha Baga, Marla Deer et Nana, Cabaret Mado

🎶 Distortion x Marché des Possibles avec Kay-Fayb, Zom Zom Illegal, HRT et Bose Cormier, Marché des Possibles



🥳 OFF Piknic reçoit Hernán Cattáneo, Parc Jean-Drapeau



🥳 Queer Cruising avec DJ Phil McArr, Club DD’s

Dimanche 30 août 2026

🏳️‍🌈 DÉFILÉ DE la Fierté dans la Capitale Ottawa Capital Pride 2026 – du 22 au 30 août 2026 https://capitalpride.ca/

🥳 Piknic Electronik reçoit Danny Tenaglia, Guillaume Michaud et surprise artists, Parc Jean-Drapeau



🥳 Petit Piknic reçoit Le Loop, Parc Jean-Drapeau



👑 Scrambled Legs Drag Brunch animé par Uma Gahd, Bernard Cabaret Gourmand



👑 Dimanche en délire avec Uma Gahd, Misty Waterfalls, La Bille Hatch et Esirena, Bar Le Cocktail



👑 Le Tracy Trash Show avec Tracy Trash, Marla Deer et Kiara, Cabaret Mado

Lundi 31 août 2026

😂 Quiz Master Brian anime son jeu-questionnaire, The Quiz Master Brian Show, Burgundy Lion



🥳 Gay Trivia avec Adam Capriolo, Club DD’s

Mardi 1 septembre 2026

💃 Full Gisèle, animé par Gisele Lullaby, une nouvelle thématique chaque semaine avec des artistes drag différents/es chaque mardi à 21h, au Cabaret Mado

Mercredi 2 septembre 2026

Jeudi 3 septembre 2026

🪩 Les Jeudis Nostalgie au District Vidéo Lounge

Vendredi 4 septembre 2026

🏳️‍🌈 Fierté de Québec 2026 – du 4 au 6 septembre 2026 https://fiertedequebec.ca/